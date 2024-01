¿Cómo ver el Desfile de las Rosas 2024?

Very Own KTLA 5 de Los Ángeles es su hogar local para la cobertura en vivo del Desfile de las Rosas de 2024 el día de Año Nuevo, incluido el acceso exclusivo detrás de escena.

Nuestra cobertura comienza con una transmisión repetida del Desfile de las Rosas 2023 a las 4:00 a.m. el día de Año Nuevo, seguido de Backstage at the Parade en vivo a las 6:00 a.m. y la cuenta regresiva del Desfile de las Rosas de KTLA en vivo a las 7:00 a.m.

el 135th El Desfile de las Rosas presentado por Honda comienza a las 8:00 a.m. y finaliza aproximadamente a las 10:00 a.m. Si se pierde la transmisión en vivo, KTLA 5 transmitirá repeticiones desde las 10 a. m. hasta las 5:00 p.m.

Horario de transmisión del KTLA 5 Rose Parade (todo el horario del Pacífico):

• 4:00 am – 6:00 am – El 134.º Desfile de las Rosas presentado por Honda (transmitido originalmente el 2 de enero de 2023)

• 6:00 am – 7:00 am – Backstage en el Desfile (en vivo)

• 7:00 am – 8:00 am – Cuenta regresiva del Desfile de las Rosas (en vivo)

• 8:00 am – 10:00 am – El 135º Desfile de las Rosas presentado por Honda (en vivo)

• 10:00 am – 5:30 pm – El Desfile de las 135 Rosas presentado por Honda (repeticiones)

¿Cómo transmitir el Desfile de las Rosas?

LIVE on New Year's Day, celebrate a beloved tradition with the 135th Tournament of Roses Parade! Coverage begins at 11a/10c! #NewYears #WelcomeHome #RoseParade #GreatAmericanFamily 🌹 pic.twitter.com/To9izfDetM — Great American Family (@GAfamilyTV) December 27, 2023

Si no tiene un servicio de antena, cable o satélite, aún puede ver la cobertura del desfile en vivo y las repeticiones de forma gratuita a través de la aplicación de transmisión de KTLA 5, KTLA+ y en KTLA.com.

KTLA+ se puede instalar en todos Año, fuego de televisión y Apple TV dispositivos y seleccione Samsung Smart TV. También puede transmitir KTLA 5 las 24 horas del día, los 7 días de la semana en YouTube TV.

El desfile también se transmitirá en vivo por el canal oficial de KTLA. Canal de Youtube y estará disponible como repetición después. Es de señalar que el desfile presenta docenas de elaboradas carrozas, 19 bandas de música y 18 unidades ecuestres.

Cámara de la banda The Rose Parade

Bandas de música de todo el país y de todo el mundo participarán en el Desfile de las Rosas de 2024, y KTLA 5 se complace en ofrecer una vista exclusiva de sus actuaciones una vez más. La Rose Parade Band Cam proporciona una vista en vivo, sin editar y sin narrar de las bandas con audio sincronizado mientras viajan a través de la zona de transmisión de televisión. La transmisión en vivo estará disponible en KTLA.com/bandcam y se transmitirá en vivo en KTLA. página de Facebook.

La “Gan Mariscal”

La actriz y cantante de 53 años, Audra McDonald fue la persona elegida para ejercer como la “Gran Mariscal” del acontecimiento. Ella tiene la tarea de este próximo 1 de enero recorrer toda la ruta del desfile, y por supuesto la de lanzar la moneda para el juego del Rose Bowl.

Como una niña de California criada en Fresno, muy orgullosa de ser de Fresno, el año nuevo siempre comenzaba con el Rose Bowl”, dijo McDonald. “Cada primero de enero me levantaba temprano para ver el desfile y el partido con mi familia”. En realidad estoy practicando”, dijo. “Si alguien puede arruinar un lanzamiento de moneda, esa soy yo”.

