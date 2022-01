Desfile de las Rosas 2022: ¿Cómo ver el Live Stream?

El 133° Torneo de Desfile de las Rosas será televisado en vivo el día de Año Nuevo, 1 de enero, a las 11:00 a.m. ET / 8:00 a.m. PT tanto en ABC como en NBC.

Si no tiene cable, aquí hay algunas formas diferentes en que puede ver una transmisión en vivo del Desfile de las Rosas 2022 en línea:

Puede ver una transmisión en vivo de ABC, NBC (en vivo en la mayoría de los mercados) y 100 -más otros canales de TV en FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Prueba gratuita de FuboTV

Una vez que se haya registrado en FuboTV, puede ver el Desfile de las Rosas 2022 en vivo en la aplicación FuboTV , que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X / S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como un Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de FuboTV .

Si no puede ver en vivo, FuboTV viene con 250 horas de espacio de DVR en la nube, así como una función de retrospectiva de 72 horas, que le permite ver la mayoría de los programas a pedido dentro de los tres días (y a veces más) de su conclusión, incluso si no los registra.

DirecTV Stream (anteriormente AT&T TV) tiene cuatro paquetes de canales diferentes: “Entretenimiento”, “Elección”, “Ultimate” y “Premier”. ABC y NBC (en vivo en la mayoría de los mercados) están incluidos en todos, pero puede elegir cualquier paquete y complemento que desee con su prueba gratuita de 14 días.

Tenga en cuenta que la prueba gratuita no se anuncia como tal, pero la cantidad que debe pagar hoy será de $0 al registrarse. Si mira en su computadora, teléfono o tableta, no se le cobrará durante 14 días. Si mira en un dispositivo de transmisión en su televisor (Roku, Fire Stick, Apple TV, etc.), se le cobrará el primer mes, pero aún puede obtener un reembolso completo si cancela antes de los 14 días:

Prueba gratuita de DirecTV Stream

Una vez que se haya registrado en DirecTV Stream, puede ver el Desfile de las Rosas 2022 en vivo en la aplicación DirecTV Stream , que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de DirecTV Stream .

Si no puede ver en vivo, DirecTV Stream también viene con 20 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a horas ilimitadas).

Puede ver una transmisión en vivo de NBC (en vivo en mercados selectos) y más de 40 canales de televisión más a través del paquete “Sling Blue” de Sling TV. Esta opción no incluye una prueba gratuita, pero es el servicio de transmisión más barato con NBC, y puede obtener su primer mes por solo $10:

Consigue Sling TV

Una vez que se haya registrado en Sling TV, puede ver el Desfile de las Rosas 2022 en vivo en la aplicación Sling TV , que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X / S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), airTV Mini, Oculus, Portal, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Sling TV .

Puede ver una transmisión en vivo de ABC (en vivo en mercados selectos) y más de 65 canales de TV en Vidgo , que viene con una prueba gratuita de siete días:

Prueba gratuita de Vidgo

Una vez que se haya registrado en Vidgo, puede ver el Desfile de las Rosas 2022 en vivo en la aplicación Vidgo , que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puedes mirar en tu computadora a través del sitio web de Vidgo .

Puede ver una transmisión en vivo de ABC, NBC (en vivo en la mayoría de los mercados) y más de 65 canales de televisión a través de Hulu With Live TV , que ahora también incluye ESPN + y Disney + como parte de su paquete especial:

Get Hulu con TV en vivo

Una vez que se haya registrado en Hulu con Live TV, puede ver el Desfile de las Rosas 2022 en vivo en la aplicación Hulu , que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast , Xbox One o Series X/S, PlayStation 4 o 5, Nintendo Switch, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puedes mirar en tu computadora a través del sitio web de Hulu .

Si no puede ver en vivo, Hulu con TV en vivo viene con su extensa biblioteca a pedido (que incluye la mayoría de los programas después de su emisión) y 50 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a “DVR en la nube mejorado”, que le brinda 200 horas de espacio DVR y la capacidad de avanzar rápidamente a través de comerciales).

Después de tomarse un año de descanso debido a la pandemia, el Desfile de las Rosas está de regreso con todo su atuendo floral. El actor LeVar Burton ha sido nombrado Gran Mariscal, y los artistas superestrellas LeAnn Rimes y Jimmie Allen encabezan la lista de actuaciones.

“LeVar Burton personifica a la perfección el tema de este año”. El presidente del Torneo de Rosas, Bob Miller, dijo en un comunicado. “El tema de 2022 es ‘Sueño. Creer. Lograr.’ y celebra la educación y la determinación de quienes transitan el camino del sueño a la realidad. Me enorgullece representar a los 935 miembros voluntarios en dar la bienvenida a LeVar para compartir la alegría y la promesa de un año nuevo saludable”.

Rimes es el intérprete de apertura. Comenzará con una “canción re-mezclada y remasterizada creada especialmente para el Desfile de las Rosas de 2022 titulada ‘Lanza mis brazos alrededor del mundo'”, según el comunicado de prensa del Desfile de las Rosas. Rimes estará acompañado por los bailarines de Rose Parade, la Compañía de Danza Mark Keppel, los abanderados de Rose Parade y cuatro bateristas.

Allen cerrará las festividades, justo después de que cuatro Caballeros Dorados del equipo de paracaidistas del Ejército de los Estados Unidos caigan en el desfile desde un avión en lo alto. Luego, Allen interpretará su exitosa canción “Good Times Roll” junto a los mismos bailarines y bateristas de la presentación de apertura.

Las carrozas para el desfile de este año incluyen:

La carroza “Courage to Hope” de Donate Life, que es “el León alado de Venecia de la Piazza San Marco de Italia, en medio de la arquitectura gótica veneciana del Palacio Ducal y las góndolas y canales por excelencia de Venecia”.

La carroza “En busca de la bondad” de Lions Clubs International, que es “un faro que representa a miles de clubes de Leones, programas y eventos que sirven como” balizas “dentro de sus comunidades.”

La carroza de Rotary “Cambiando vidas a través de la educación”, que es un búho de 16 pies de altura que “encarna tanto el espíritu de superación personal como la determinación de Rotary de hacer que las herramientas de la educación estén disponibles para todos en todos los países”.

La carroza “Levántate, brilla y lee” de la tienda UPS que presenta “un colorido gallo de anteojos parado sobre una pila de libros, leyéndole a su familia de pollitos”.

La carroza “Garden of Hopes and Dreams” de City of Hope, que contará con mariposas y hongos animados que “marcan el renacimiento después de un tiempo caótico, una metáfora de la batalla sostenida que los pacientes y sus equipos de atención médica tienen contra el cáncer, así como un guiño respetuoso al soñado final de la pandemia de COVID-19 “.

La carroza del Día Limpio de la Sra. Meyer, “Seeding Tomorrow”, que “retrata un jardín encantador con su icónica” dama de la línea “guiando una carretilla floral rebosante de aromas inspirados en el jardín”.

La carroza “Anyone Can Happen” de “The Masked Singer”, que presenta “recreaciones más grandes que la vida” de “Monster, que está flanqueado por Flamingo y Hamster”, además de “Men in Black”, infame, misterioso y ocasionalmente bailando, que se ven custodiando disfraces reales en el programa”.

El Desfile del Torneo de Rosas 2022 se transmite en vivo el sábado 1 de enero a las 11:00 a.m. hora del Este y a las 8:00 a.m. hora del Pacífico en ABC y NBC.

