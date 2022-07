Famosa estrella de TV reconoce que ya estuvo en el web de contenido de adultos OnlyFans

El 17 de junio de 2022, la celebridad de Real Housewives of Beverly Hills, Denise Richards, usó Instagram para compartir su apoyo a su hija, Sam “Sami” Sheen, después de unirse a OnlyFans, un sitio web conocido por su contenido para adultos.

“Hay muchos comentarios negativos en mis redes sociales esta semana. Debo decir que desearía tener la confianza que tiene mi hija de 18 años. No puedo juzgar sus elecciones. Francamente su padre, el actor Charlie Sheen, tampoco debería hacerlo. ¿Y poder ignorar el hate a esa edad? Me tomó muchos años y todavía lucho. Estoy asombrada de su habilidad para apagar el ruido. Porque podría destruirte”, decía una parte de la publicación de Richards.

Mientras grababa un episodio del 15 de junio de Two Ts In A Pod, la ex coprotagonista de RHOBH de Richards, Teddi Mellencamp Arroyave, y su copresentadora Tamra Judge compartieron sus opiniones sobre la elección de Sami de estar en OnlyFans. Judge afirmó que “ha estado recibiendo correos electrónicos de OnlyFans que le pedían que se uniera”. También reveló que una vez se había registrado en OnlyFans.

“De hecho, me he unido. Me uní hace años cuando salió sin saber que era, ya sabes, tenía una especie de mala reputación por mostrar fotos de desnudos porque, créanme, nadie quiere ver este cuerpo”, bromeó la ex estrella de Real Housewives of Orange County.

Judge compartió comentarios similares sobre OnlyFans durante un episodio del 29 de junio de Two Ts In A Pod.

Teddi Mellencamp Arroyave y Tamra Judge hablaron sobre OnlyFans en un episodio separado de Two Ts In A Pod

En el episodio del 21 de junio de Two Ts In A Pod, Arroyave sugirió que no creía que la hija de 18 años de Richards debería estar creando contenido para OnlyFans. Compartió que cree que las personas deberían ser mayores antes de compartir contenido para adultos en las redes.

“Si estás haciendo esas cosas porque necesitas mantener tu vida y es algo que te encanta hacer y tienes 25 años. No sé si como adolescente puedes tomar esas decisiones por ti mismo. Yo personalmente tomaba estas decisiones terribles a los 17 o 18 años”, declaró la ex estrella de RHOBH.

Arroyave luego compartió que estaría preocupada por sus hijos si se unieran a OnlyFans.

“Personalmente, me preocuparía que mi hijo tomara decisiones sobre compartir su cuerpo en internet a una edad tan temprana”, dijo el fundador de All In.

Sami Sheen le deseó a su madre un feliz día de la madre en Instagram

El 8 de mayo de 2022, Sami le deseó a su madre un Feliz Día de la Madre en Instagram. Las fotos mostraban al dúo de madre e hija posando juntas mientras sonreían.

“¡¡Feliz día de la madre!! Te amo mucho, mamá. No tienes idea de lo agradecida que estoy de tenerte en mi vida 💗💐🥂”, decía el pie de foto de la publicación.

Richards se apresuró a comentar la publicación.

“Gracias Sami por un increíble Día de la Madre. Significa mucho para mí. Sé que Nana estuvo cenando con nosotros. Nunca se perdería uno de sus restaurantes favoritos. 🙏🏻 Gracias y los quiero mucho❤️”, comentó la actriz de Drop Dead Gorgeous.