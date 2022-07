Jose Baez, el abogado del asesino Aaron Hernandez: ¿dónde está actualmente?

Jose Baez es un abogado talentoso. Ha ganado la absolución de dos de los acusados ​​de más alto perfil del país: Casey Anthony y Aaron Hernandez. Baez está activo en Instagram y ha estado publicando mucho sobre el caso de Hernandez. De hecho, llamó a la serie de Netflix sobre Hernandez un “documental patético”.

El abogado de Florida aparece en el documental de Netflix sobre Hernandez, Killer Inside: The Mind of Aaron Hernandez. El documental lo muestra ganando la absolución para Hernandez en el doble asesinato de dos hombres en Boston. Sin embargo, Hernandez permaneció en prisión porque anteriormente había sido condenado por otro homicidio: la muerte a tiros de Odin Lloyd, un caso en el que estuvo representado por otro abogado.

La ex estrella de los New England Patriots se suicidó en prisión en 2017 mientras la condena de Lloyd aún estaba en apelación. El programa de Netflix básicamente acusa a Hernandez de cometer una ola de crímenes violentos, pero solo fue condenado por el asesinato de Lloyd. Puede ver un resumen de los asesinatos y tiroteos vinculados a Hernandez aquí. En al menos uno de los tiroteos mencionados en el programa de Netflix, hay pruebas sólidas de que Hernandez no lo hizo.

Sin embargo, ¿qué pasó con Jose Baez? ¿Dónde está hoy?

Esto es lo que necesita saber:

Baez cree que podría haber obtenido la absolución de Hernandez en el caso de Odin Lloyd

Baez compartió un extracto de un artículo de Yahoo Sports en el que el autor respondió a esta pregunta: “¿Pudo Jose Baez haber sacado a Aaron de la apelación del asesinato de Odin Lloyd?” El autor respondió que la evidencia en el caso Lloyd era “abrumadora”.

Baez escribió en Instagram: “Me preguntan esto todo el tiempo y, dado que este reportero sacó el tema, debo discrepar respetuosamente. Creo que había una gran posibilidad de que pudiera haber ganado el juicio de Odin Lloyd. No hubo evidencia de quién apretó el gatillo. #aaronhernandez #baezlawfirm #aaronhernandezdescubrimiento #asperezainnecesaria”.

Baez se refiere a los dos amigos de Hernandez que estaban con la estrella de la NFL ese día cuando recogieron a Lloyd poco antes de su muerte a tiros.

Actualmente, Baez todavía ejerce la abogacía en Florida. Puede encontrar el sitio web de su bufete de abogados aquí. “El bufete de abogados Baez ofrece a los clientes la mejor representación legal en defensa penal, derechos civiles y litigios civiles en el sur y el centro de Florida, desde Miami hasta Orlando, Tampa y todos los puntos intermedios”, se lee.

Representó brevemente al magnate caído en desgracia de Hollywood, Harvey Weinstein, pero se retiró de ese caso.

Su sitio web explica que, además de su trabajo legal, “pertenece a la Facultad de Derecho de Harvard, donde enseña técnicas en juicios a estudiantes de derecho de segundo y tercer año en lo que se considera uno de los cursos más populares de la Facultad de Derecho de Harvard. El Sr. Baez habla español y portugués con fluidez y es extremadamente activo en varios esfuerzos caritativos en la comunidad hispana. Cuando no está en la oficina luchando por la justicia, disfruta viajando y pasando tiempo con su familia”.

Baez no cree que el documental de Netflix fuera preciso

Después de la transmisión de la serie de Netflix, Baez se dirigió a Instagram con duras palabras.

“Me importa un carajo lo que un documental patético tenga que decir sobre Aaron”, escribió. “Yo lo conocía, ellos no y aunque estaba lejos de ser perfecto, ni siquiera están cerca de la verdad. La gente no tiene idea de cómo se hacen los documentales, la verdad generalmente se encuentra en el piso de la sala de montaje. Estos productores me mintieron directamente a la cara, así que no espero que su plan para ganar dinero sea mucho mejor. #ripchico #baezlawfirm #aaronhernandez”.

No dio más explicaciones. Sin embargo, compartió un collage de fotos que muestran a Hernandez con Baez y la hija y prometida de Hernandez, Shayanna Jenkins.

Baez escribió un libro sobre el caso Hernandez.

Ganó la absolución de Hernandez en el caso de doble asesinato en parte al generar dudas sobre el verdadero autor del crimen y al cuestionar el testimonio de un traficante de drogas convicto y ex amigo de Hernandez, Alexander Bradley, quien afirmó que estaba presente cuando Hernandez disparó a dos hombres porque uno de ellos le había derramado una bebida encima. A diferencia del caso Lloyd, no hubo pruebas forenses que vincularan a Hernandez con el doble homicidio.

El caso de Lloyd se basó en el testimonio de los coactores, pero también en un teléfono celular y un video de vigilancia que estableció la línea de tiempo que mostraba que Lloyd acababa de ser recogido por Hernandez y asesinado a poca distancia de la casa del jugador de la NFL.

Baez es amigo de Geraldo Rivera y es un orador solicitado

En publicaciones recientes, Baez indicó que estaba navegando con la estrella de televisión Geraldo Rivera y escribió: “Fui a navegar hoy con mi amigo de toda la vida y leyenda de la televisión, Geraldo Rivera. Siempre me da los mejores consejos de vida, ya que siempre hizo las cosas a su manera. #geraldorivera #goat #josebaez #livinglegend.”

Da charlas en universidades de todo el país.

A veces publica fotos de sí mismo en su página. Una leyenda en diciembre de 2019 decía: “Espero llegar tarde a mi muerte, enamorado y un poco borracho”.