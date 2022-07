Denise Richards es criticada por unirse al web de contenido para adultos OnlyFans

Denise Richards reveló que se unió a la plataforma de redes sociales para adultos a través de una publicación de Instagram el 23 de junio de 2022, días después de que su hija mayor, Sami Sheen, hiciera un anuncio similar. Los creadores de contenido a menudo utilizan el sitio de suscripción para publicar contenido atrevido para sus mayores fanáticos, según Complex.

La nueva aventura de Richards obtuvo una respuesta mixta, pero un ex miembro del elenco de RHOBH habló para revelar por qué fue un movimiento inteligente para la estrella de Wild Things de 51 años.

Brandi Glanville reaccionó a la nueva cuenta OnlyFans de Denise Richards

La etapa de dos temporadas de Richards en RHOBH no terminó con una buena nota. La madre de tres hijos abandonó el programa de telerrealidad Bravo después de que la reality de la franquicia, Brandi Glanville, la acusara de acostarse con ella mientras estaba casada con su esposo, Aaron Phypers. Richards negó repetidamente que tuviera una aventura con Glanville.

Durante una aparición el 28 de junio de 2022 en Watch What Happens Live, Glanville respondió a un fan que le preguntó qué pensaba sobre el nuevo papel de Richards como creadora de OnlyFans.

“Creo que es increíble que se haya unido a Only fans ahora”, dijo Glanville. “Es como si fuera la Madre del Año y ahora está en eso”.

Glanville también dejó en claro que ella personalmente nunca se uniría a OnlyFans.

“Mis hijos han dicho absolutamente que no”, le dijo al presentador Andy Cohen. “Son chicos. Y la mayoría de mis fans son homosexuales, no quieren verme desnuda”.

En 2021, Glanville reveló que no ha hablado con Richards desde sus consecuencias por la historia de la aventura.

“Ella y yo no hemos hablado desde entonces”, dijo Glanville a The Morning Show en marzo de 2021, según Us Weekly. “Me comuniqué con ella por correo electrónico y le dije: ‘Tenemos que sentarnos y hablar’, ¿sabes? Pero no he sabido nada de ella ni la he visto”.

Denise Richards defendió a su hija después de unirse a OnlyFans

Si bien Richards no está hablando de Glanville en estos días, está hablando de su hija, quien se unió a OnlyFans a los 18 años.

En una publicación de Instagram compartida el 17 de junio, Richards respondió a los críticos que enviaron “comentarios negativos” sobre su hija Sami, a quien comparte con su exesposo Charlie Sheen.

“Hay muchos comentarios negativos en mis redes sociales esta semana. Debo decir que desearía tener la confianza que tiene mi hija de 18 años. No puedo juzgar sus elecciones. Francamente su padre, el actor Charlie Sheen, tampoco debería hacerlo. ¿Y poder ignorar el hate a esa edad? Me tomó muchos años y todavía lucho. Estoy asombrada de su habilidad para apagar el ruido. Porque podría destruirte”, decía una parte de la publicación de Richards.

Richards también defendió la plataforma cuestionando si OnlyFans era diferente a publicar fotos sexys en las redes sociales y luego reveló que tal vez debería unirse al sitio.

“¿Hay realmente una diferencia en publicar una foto tuya en IG?” preguntó Richards. “Todos lo hemos hecho. ¿Por qué te pagan en OnlyFans?… ¿Es tan malo controlarlo y monetizarlo también? ¿Lo siento, pero si me pueden pagar a mi edad? ¿Verme en bikini? Dios te bendiga. Tal vez debería abrir mi propia cuenta”.