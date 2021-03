Demi Lovato confiesa que fue violada: ¿Quién abusó de la actriz? [VIDEO]

Demi Lovato recientemente dio a conocer que perdió su virginidad durante una violación que sufrió en su adolescencia cuando su carrera artística se encontraba en la cúspide del éxito por ser una de las grandes estrellas de Disney.

Lovato abordó el tema del abuso sexual que sufrió, en un revelador y emotivo documental que se estrenó en el marco del festival de cine “South By Southwest” que actualmente se celebra de manera virtual como consecuencia de la pandemia del COVID-19.

“Demi Lovato: Dancing with the Devil” es un documental original de Youtube que se centra en la sobredosis que sufrió la actriz por sustancias estupefacientes en el año 2018. En ese momento, la estrella estadounidense estuvo al borde de la muerte por un daño cerebral y una ceguera parcial como resultado de su dependencia a una droga llamada fentanilo.

Demi Lovato: Dancing with the Devil | Official TrailerFeaturing the exclusive first listen to Demi Lovato’s title song to the powerful four-part documentary event, “Dancing With the Devil.” Premiering March 23, Demi Lovato holds nothing back in this powerful four part documentary series exploring every aspect that led to her nearly fatal overdose in 2018, and her awakenings in the aftermath. Director Michael… 2021-02-17T20:00:12Z

“Sé que lo que estoy a punto de decir va a impactar a las personas también. Pero cuando era adolescente estaba en una situación bastante similar y perdí mi virginidad en una violación”, reveló la cantante en el documental para referirse al abuso sexual que sufrió durante su adolescencia.

“Estábamos enrollados, pero yo dije: ‘Esto no va a ir más lejos, soy virgen y no quiero perder mi virginidad de esta manera'”, agregó Demi Lovato antes de mencionar que a su agresor sexual no le importó que ella no quería tener intimidades.

“Yo formé parte de esa multitud de Disney que dijo públicamente que estaban esperando hasta el matrimonio”, continuó Lovato.

“No tuve una primera vez romántica con nadie, eso no fue para mí y apestaba. Luego tuve que ver a esa persona (el agresor) todo el tiempo, así que dejé de comer y lo sobrellevé de otras maneras: Cortándome, vomitando, lo que sea. Mi bulimia empeoró tanto que empecé a vomitar sangre por primera vez”, aseveró la intérprete.

Según USA Today, Demi Lovato en su momento le contó a alguien que fue víctima de abuso, pero la persona que la agredió sexualmente nunca se hizo responsable de los lamentables hechos.

Si bien es cierto que la cantante optó por no revelar la identidad de la persona que marcó su adolescencia por haber abusado sexualmente de ella, si hizo énfasis en que dicho actor nunca fue retirado del elenco de la producción de Disney en la que estaban participando.

“Mi historia de ‘Me Too’ es que le dije a una persona que alguien me hizo eso y nunca se metieron en problemas por eso. Nunca lo sacaron de la película en la que estaba”, declaró la estrella de Hollywood.

“Las mujeres suelen estár más oprimidas que los hombres, especialmente a los 15 años y cuando es modelo a seguir como una pequeña estrella infantil”, mencionó Lovato.

El documental “Dancing with the Devil” de Demi Lovato tiene previsto estrenarse en la plataforma de Youtube durante el próximo 23 de marzo. Hasta el momento, la producción audiovisual ha recibido muy buenas críticas por parte de la prensa especializada tras su primera proyección en el festival “South By Southwest”.

