Ex Miss Universo Dayana Mendoza está irreconocible: ¿Por qué la tachan de fanática religiosa?

En el 2008 Dayana Mendoza se convirtió en Miss Universo, dándole una nueva corona a Venezuela, e impulsando su carrera como modelo. Y aunque luego de entregar el título, la reina continuó trabajando en el mundo de la moda y la televisión, hace ya varios años, la venezolana dejó de lado esa faceta en su vida y decidió dedidar su vida y tiempo a Dios, siendo una reconocida predicadora religiosa en redes sociales y en diferentes eventos.

Y aunque la exreina de belleza constantemente comparte en su Instagram, mensajes sobre Jesucristo y sus enseñanzas, algunos de ellos han hecho que sus propios fans la critiquen, tachándola de “fanática religiosa”.

Así se evidenció en un video compartido por Dayana en su red social, que puedes ver a continuación, en el que la ex Miss Universo, estando el pleno Times Square en Nueva York, se nota molesta ante la falta de publicidad sobre Jesucristo y la exposición de otras religiones.

“Pero cuado vamos a hablar del señor Jesucristo, se burlan. Insultan al Señor y nos maltratan a nosotros. Nosotros no podemos tener una publicidad así en una ciudad como esta, que hable de nuestro señor Jesucristo, pero sí hay publicidades que hablan de otro tipo de religiones, que hablan de de otro tipo de creencias. Hay publicidades con gente haciendo yoga”, dijo la exmodelo, en un tono que muchos fans vieron como discriminatorio hacia otras religiones y posturas religiosas y no religiosas.

Dayana fue más allá en sus palabras y dijo que profestas de otras religiones, han querido usurpar el puesto de Jesucristo, lo que no es, en su opinión, correcto y es muestra del andar del “anticristo”.

“Por qué cuando la gente quiere decir alguna grosería utiliza el nombre del señor Jesús. Por qué no dicen Buda, por qué no dicen Mohammed. Por qué no dicen el nombre de otras personas que han querido tomar el puesto del señor Jesucristo, ¿Por qué? Porque hay un espíritu que se llama anticristo, el espíritu que está operando el todo el mundo”, dijo Dayana en su video. “Está operando en los músicos, está operando en los negocios, está operando en las familias. Está operando también en las iglesias. No es para quedarnos callados. Nosotros también tenemos el derecho de decir: ‘amamos al Señor y esta es su palabra’. Cuando hay muchas personas haciendo marchas y diciendo: ‘estos son mis derehos’, nosotros también. Tenemos que decir el Señor es nuestro salvador, el único que dio su vida por nosotros, por todos nuestros pecados”.

En su publicación, la ex Miss Venezuela, quien afirma que en la vida “lo más importante es conocer a Cristo”, mencionó que quienes tratan de rechazarlo o no creer en él, son obra del anticristo.

“El enemigo siempre buscará mostrar cualquier cosa, cualquier creencia, menos la Verdad de Cristo, pero ¿por qué? Porque no le conviene. Tu alma y la mía son muy valiosas!!!! Tanto, que el enemigo y Jesús están detrás de ella. Recibe hoy al Señor Jesus en tu corazón, en tu vida. El es el único que puede perdonar todos nuestros pescados, el único que nos ofrece la vida eterna”, dijo la ex Miss Universo, desencadenando duros cuestionamientos por lo que buena parte de sus seguidores calificaron como “fanatismo”.

“Mi niña, de todo corazón, solo es un consejo, es bueno creer en Dios pero no obsesionarse. Yo fui como tú y juzgué a muchas personas por pensar distinto. Hasta que el mismo Dios me sacó de la religión… Llegué al extremo, que en un proceso ya muy extremo, el mismo pastor me dijo que tenía que buscar un psicólogo”, comentó una seguidora de la exreina en su Instagram.

“Esta se fumo una pero bien bien high!!!! Que lástima cuando se llega al fanatismo en cualquier tipo de religión…. Erase una Vez Dayana Mendoza!!!”, “Chama usted tiene un conflicto inmenso. Creer en Dios todo poderoso, no debería de generar tanto juicio de su parte”, “Ay Dayana la corona te apretó mucho la cabeza…” y “Dios mío que cringe da su fanatismo 😑😐”, comentaron otros ex fans de la venezolana, quienes la sienten en una posición de juez, atacando a todo lo que no tenga que ver con sus ideas religiosas.

“Hermana, te noto enredada… Jesús Cristo no andaba criticando ni juzgando a los demás. Enseñó lo que creía y lo siguieron los que simpatizaron con él. Qué empeño de algunos como tú de querer hacer sentir que si no hacen esto o aquello están en un error. Ninguna religión ni religioso tiene ese poder” y “Porque cuando se meten a ese tipo de religiones (hasta cambian su forma de hablar) 😮😢”, dijeron otros fans.

“Te admiraba mucho. Pero esas declaraciones permanentes juzgando al que no actúa como tú desde el fanatismo es poco coherente. Dios no necesita de publicidad es el más grande y el siendo grande no juzga; ¿Quién eres tú para juzgar a alguien que tiene otra religión? Respeto, tolerancia es lo que necesita el mundo hoy en dia. Tú solo estás promoviendo más división. Dios te bendiga 🙏🏻”, agregó un usuario más de Instagram.

Otros cibernautas incluso criticaron a la exreina de belleza por su falta de conocimiento sobre fechas y lugares que trató de defender en su discurso religioso afirmando que Buda le quiso quitar el lugar a Cristo.

“Solo quería decir que Buda nació muchísimo antes que Jesucrito, en el 624 a.C. (Según Google) y las enseñanzas del budismo se difundieron en la India 500 años antes del nacimiento de Jesucrito. ¿Tomar el lugar de alguien que ni siquiera existía? Hay que leer mucho más que la Biblia, que por cierto es un libro escrito por el hombre”, le explicaron.

