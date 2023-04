Le amputan brazo al actor mexicano David Ostrosky

El villano más malo de la televisión mexicana, David Ostrosky acaba de sufrir una amputación de uno de sus miembros superiores, tras padecer por varios años un tumor cancerígeno que le ocasionaba fuertes dolores de cabeza, de columna y de cuello, que lo incapacitaban para seguir adelante con su trabajo actoral.

De acuerdo con el diario colombiano El Espectador, desde hace unas horas, varios medios latinoamericanos confirmaron que, a raíz de su cáncer, sus médicos tratantes le sugirieron amputarle el brazo, procedimiento que se habría llevado a cabo recientemente. Sin embargo, ni el actor o su familia han confirmado la amputación, pues desde hace un año ha preferido llevar su proceso de salud lejos de los reflectores.

La cirugía habría sido un éxito y según TV Notas se encuentra en recuperación, aún en el hospital, acompañado de su esposa Belinda y sus hijos, esperando terapia para regresar con normalidad a la televisión.

David Ostrosky pierde un brazo tras la detección de un tumor: "no se ha dejado vencer". 😔https://t.co/iSTlUeStHj pic.twitter.com/44725dx2N4 — @TVNotasmx (@TVNotasmx) April 18, 2023

En el año 2022, el actor desapareció de la esfera pública de una manera abrupta, preocupando enormemente a sus seguidores, pero más tarde se tuvo noticia de él y de la condición médica porque la que atravesaba, cuando contó en una entrevista para Televisa Espectáculos, que sufría de esta penosa enfermedad, según El Universo.

“A mí lo que me dolía era el brazo, pero los doctores decían que era el cuello hasta que uno me dijo (…) que me hiciera una resonancia del brazo y dicho y hecho, yo traigo un tumor en el brazo. Agradezco muchísimo a la vida y a Dios que fue en el brazo y no en ningún órgano en donde afecte. Me pasó en un momento muy difícil porque en la historia de toda mi trayectoria no he faltado jamás a un llamado hasta el día que ya no podía ni moverme. Hablé con Rosy Ocampo y le dije no puedo moverme, no puedo ir al llamado”, contó, según InfoBae.

Es de señalar que en esos momentos el actor de 66 años participaba como “Homero” en la producción Vencer la ausencia, y fue su compañera de set, la actriz Ariadne Diaz le encargada de dar la noticia de su retiro de la telenovela.

“Buenas noches. A partir de este capítulo, nuestro compañero y amigo David Ostrosky dejará Vencer la Ausencia para enfocarse en lo más importante que todos tenemos, la salud. A nombre de toda la producción le agradecemos el enorme talento, profesionalismo y cariño con el que interpretó al entrañable Homero Funes. Desde hoy este personaje estará a cargo de Rodrigo Murray, gran actor al que le damos la más grande bienvenida. Mil gracias a nuestro auditorio por su comprensión y por el apoyo brindado a David Ostrosky y a todos los que participamos en Vencer la Ausencia. Gracias”, compartió su protagonista, de acuerdo con el portal Las Estrellas.

Una vez diagnosticado, Ostrosky, se sometió a tratamiento médico de quimioterapias e inmunoterapia, pero los resultados no fueron los esperados, y es por tal motivo el personal en salud que lo asistía tomó la decisión de amputarle su brazo para evitar que el cáncer hiciera metástasis a otros órganos de su cuerpo, y que pusiera en riesgo su vida. Al parecer la cirugía se llevo a cabo en la semana pasada, entre el 10 y el 16 de abril, según El Financiero.

El parte médico del momento es que el actor tuvo una operación exitosa, sin ninguna clase de complicación, y que estará hospitalizado unos dias mas para cumplir con el protocolo médico, y una vez sea dado de alta iniciara con terapias físicas que le permitan retomar su vida con normalidad, informó Publimetro.

Una carrera actoral brillante de David Ostrosky

#LaRed / Al actor #DavidOstrosky debieron amputarle un brazo. La difícil decisión la tomó el mexicano, en compañía de su familia y su equipo médico. El hombre tenía un tumor en zona afectada, el cual deterioraba su calidad de vida, ya que lo tenía sumido en fuertes dolores. pic.twitter.com/SDOOColOpU — La Red Caracol (@LaRedCaracol) April 19, 2023

Hay que destacar el impecable y próspero trabajo que realizó Ostrosky en la televisión y el cine. Su cara se destacó en más de 30 telenovelas como “María la del Barrio”, “Rosa Salvaje”, “El Diario de Daniela”, y otras producciones más, al igual que lo hizo en la pantalla grande en películas como “Vis a Vis”, y “Como agua para Chocolate”.

Además, según El Universo, tuvo la oportunidad de actuar en las tablas en obras como Esperando a Godot y 12 hombres en pugna. “Soy un ser humano muy agradecido, imagínate haber hallado lo que te gusta hacer y aparte que vivas de eso”, dijo en alguna ocasión. “Como actor tú puedes estudiar todo lo que hay alrededor de una historia de un personaje, la gente que me pregunta cómo le hago para ser un buen actor, le digo primero tienes que leer”, agregó.

“Un buen ser humano enriquecido culturalmente puede ser mejor actor que uno que no tiene cultura. Un actor se dedica a expresar con emociones y a entretener con credibilidad”, dijo hace tiempo en una entrevista.

Varias son las voces solidarias de algunos de sus compañeros y seguidores, quienes le han manifestado una pronta recuperación, y deseándole el pronto regreso a las pantallas.

“David es una persona muy fuerte, con carácter, que a pesar de lo que está pasando nunca ha perdido los estribos, tiene buena actitud, es positivo, tiene mucha fuerza de voluntad y no se ha rendido”, compartió un allegado al histrión a TV Notas tras el procedimiento. “A alguien más en su lugar le afectaría mucho, pero tiene una actitud al cien por cien, con una onda muy positiva de que saldrá adelante”, finalizó

