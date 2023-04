Sergio DeFassio: ¿De qué murió el actor y comediante?

El mundo del espectáculo mexicano vuelve a sacudirse. Este martes 18 de abril el actor de 70 años de edad, Sergio DeFassio, perdió la vida a causa de un infarto fulminante.

El actor y comediante nacido en Puebla en 1952, estaba internado en el Hospital Star Medica Roma para ser sometido a la instalación de un marcapasos a su corazón, pero su cuerpo no resistió el procedimiento, de acuerdo con InfoBae.

La cadena Televisa, a través de sus redes sociales fue la encargada de dar a conocer la triste noticia, este miércoles 19 de abril. “Lamentamos el sensible fallecimiento del actor Sergio DeFassio ocurrido la mañana del 18 de abril”, comentó Televisa.

Televisa lamenta el sensible fallecimiento del actor Sergio DeFassio. Descanse en paz. — Televisa Prensa (@TelevisaPrensa) April 19, 2023

Sus restos mortales serán velados en una funeraria de la Colonia de Juárez, según informó El Universal.

Una enfermedad penosa

Lamentamos el sensible fallecimiento del actor Sergio DeFassio, ocurrido la mañana del 18 de abril.#SergioDeFassio #QEPD pic.twitter.com/C6YHLkMzkO — TelevisaEspectáculos (@TvsEspectaculos) April 19, 2023

DeFassio venia atravesando desde varios año atrás problemas de salud bastante graves debido a un tumor canceroso en su cabeza que le fue detectado en el año 2019.

En una entrevista concedida al programa “Ventaneando”, Sergio declaró que detectó el tumor una mañana en que estaba tomando una ducha, y al pasar su mano por el costado izquierdo de su cabeza sintió una bola extraña en el lugar.

Según InfoBae, el actor pasó más de 30 horas en el quirófano como parte de la lucha que enfrentó contra el quiste y que lo llevó a someterse a cuatro intervenciones.

“Después de 20 horas no sabía si estaba en el cielo o en el infierno. Afortunadamente oía yo a las enfermeras cuando me estaban bañando y entonces dije ‘estoy vivo’, pero no me podía mover”, comentó en una entrevista para el programa “Intrusos”.

Luego de darse a conocer la triste noticia, compañeros de set como Roberto Tello y Héctor R Cruz Lara Jiménez, compartieron emotivos mensajes de despedida para su amigo.

“Aun te vi en las dos asambleas de ANDA y ANDI y hace unas horas me escribiste y nos despedimos quedando de hablarte mañana te recordare siempre querido amigo y Vo de de transilvania. Vuela alto Apá, querido Sergio Defassio”, publicó Héctor R Cruz Lara en su Facebook sobre la muerte del primer actor de Televisa.

Por su parte, el congregado de actores, presentó sus voces de pesar a familiares y conocidos del actor, por su pronta partida . “La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro Compañero Sergio DeFassio. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. Descanse en Paz”.

La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro Compañero Sergio Defassio. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. Descanse en Paz. pic.twitter.com/mAiLyDjq4A — Asociación Nacional de Actores (@andactores) April 19, 2023

Es de señalar que la última aparición pública de DeFassio fue en el funeral de Xavier López “Chabelo”, ocurrido el pasado 27 de marzo de este 2023.

✝️ MUERE EL ACTOR Sergio DeFassio a los 70 años✝️ Se recuperó de un tumor en el cráneo hace un par de años.🙏🏼 Actor en "El premio Mayo" "La Fea Más Bella" y "Vecinos", entre muchas más. Así acudía al funeral de CHABELO hace unos días 👇🏼 DESCANSE EN PAZ 🕊️ #sergioDefassio pic.twitter.com/k8KCIbowuv — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) April 19, 2023

Trayectoria actoral de Sergio DeFassio

#ÚltimaHora | Muere a los 70 años de edad el actor y comediante mexicano, Sergio DeFassio, luego de luchar contra el cáncer en los últimos años pic.twitter.com/t8L8hUvOZS — NMás (@nmas) April 19, 2023

A casi 50 años de una carrera actoral que inició Sergio a sus 19 años, después de dar un salto de las tablas a la pantalla chica, uno de los primeros papeles que representó fue en el afamado programa “La Carabina de Ambrosio”, y más tarde se unió al programa “Todo de Todo”.

Dentro de las telenovelas, sus actuaciones más especiales estuvieron con “El Premio Mayor”, “Soñadoras”, “Serafín”, “Carita de ángel”, “Las vías del amor”, “Mi corazón es tuyo”, “Libre para amarte”, “La Rosa de Guadalupe”, y “La Vecina”, entre otras, mientras que una de las más afamadas y guardadas por el público será la de su papel en “La Fea Más Bella”, según TV Azteca.

LEER MÁS: Neymar anunció que será papá por segunda vez [FOTOS]