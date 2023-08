Muere David Ostrosky: ¿Quién es su esposa?

Durante el día 17 de agosto de 2023 la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) confirmó la noticia del fallecimiento del actor mexicano David Ostrosky a la edad de 66 años, debido a una larga batalla contra el cáncer, luego de que en el año 2022 al villano de la televisión mexicana se le detectara un tumor benigno en el húmero, el cual le causaba demasiado dolor e impedía su movimiento.

Tras esto, el actor contó a TVNotas, que se sometió a varios tratamientos con quimioterapias e inmunoterapia, pero al final tuvieron que amputarle el brazo, según El Heraldo.

¿Quién es la esposa de David Ostrosky?

El actor, quien era hijo de padre ruso y madre polaca, encontró el amor al lado de su esposa, la también actriz, Belinda Slomianski, con quien convivió hasta sus últimos días de vida y fue la mujer que lo acompañó cuando sufrió la amputación de su brazo.

Del fruto de su matrimonio con la actriz, nacieron sus tres hijos, Ariela Ostrosky de Goldstein, Pedro Ostrosky, Aaron Ostrosky.

De acuerdo con IMdb, Slomianski participó en las producciones “Cuentos para solitarios” del año 1996 y “Se equivocó la cigüeña” de 1993.

Aunque de su esposa es muy poca la información que se conoce, David Ostrosky, compartía por medio de su cuenta oficial en Instagram, varias fotografías en compañía de Belinda Slomianski.

En una oportunidad compartió una foto, asistiendo a un concierto de Diego el Cigala. De igual manera, ella lo acompañaba en todo momento, también fueron vistos en la alfombra roja de los Premios Metro del Teatro.

Finalmente, ambos disfrutaban momentos en compañía de sus tres nietos.

Los problemas de salud de David Ostrosky

Los problemas de salud del actor David Ostrosky comenzaron en el año 2022, cuando el actor decidió salirse de la telenovela ‘Vencer la Ausencia’, cuando esta se encontraba ya en su recta final, debido a que le había sido detectado un tumor benigno en el húmero, el cual le causaba demasiado dolor e impedía su movimiento.

“Lo que me dolía era el brazo, y los doctores me decían que era el cuello, hasta que un doctor me dijo: ‘El dolor de tu brazo no es del cuello, tienes que irte a hacer una resonancia en el brazo’. Yo traigo un tumor en el brazo, agradezco muchísimo a la vida que sea en el brazo y no en algún órgano en donde te afecte. Me pasó en un momento muy difícil, porque en toda mi trayectoria, yo no he faltado jamás a un llamado, hasta el día en que no podía ni moverme y tuve que hablar con la productora Rosy Ocampo y le dije: ‘No puedo moverme, estoy aquí en mi casa, no puedo ir al llamado’”, dijo en noviembre de 2022 en entrevista con Televisa, citado por MARCA.

