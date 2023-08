Muere David Ostrosky ¿De qué falleció el actor?

El mundo del espectáculo y entretenimiento se encuentra de luto, luego de que durante el día 17 de agosto de 2023, se diera a conocer la noticia del fallecimiento del primer actor, el mexicano David Ostrosky a la edad de 66 años, así lo confirmó la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), por medio de su cuenta en X antes Twitter.

“La @ANDIMexico comunica el sensible fallecimiento del socio intérprete David Ostrosky. Recordado por sus actuaciones en grandes telenovelas como El vuelo del águila y La antorcha encendida, su último trabajo fue “Vencer la ausencia”. Descanse en paz.”

De igual manera, de acuerdo con El Heraldo, el medio Enlace Judio, fue el primero en confirmar la noticia, asegurando que:

“El actor judío mexicano David Ostrosky falleció este jueves tras una batalla contra el cáncer. A lo largo de los años, Enlace Judío pudo platicar en varias ocasiones con él, siendo la última en 2022, cuando nos habló sobre su carrera en la actuación de México.”

El actor mexicano, quien fue recordado por su larga trayectoria en las pantallas de televisión, debido a su participación en diferentes novelas, se retiró formalmente de la pantalla chica durante el año 2022, debido a problemas de salud que aquejaban a Ostrosky. De acuerdo con El Financiero, la última telenovela en donde participó David Ostrosky, fue en “Vencer la Ausencia” con su personaje de Homero Funes, luego de que le fuera detectado un tumor en un brazo.

Luego de ello, durante el último año, David Ostrosky, vivió varios temas de salud, cuando en el mes de abril de 2023, se conoció que debió sufrir una amputación de uno de sus miembros superiores, tras padecer por varios años un tumor cancerígeno que le ocasionaba fuertes dolores de cabeza, de columna y de cuello, que lo incapacitaban para seguir adelante con su trabajo actoral.

Debido a esto, el villano más malo de la televisión mexicana, finalmente, perdió la batalla contra el cáncer, y falleció durante el día jueves 17 de agosto.

David Ostrosky fue recordado por su participación en algunas producciones como “María la del barrio”, “Destilando amor”, “Alborada”, “¡Vivan los niños!” y “Carita de Ángel”. Además, también trabajó en series como “La casa de las flores” y “Vis a vis: El oasis”.

Los problemas de salud de David Ostrosky

El actor David Ostrosky ha fallecido. pic.twitter.com/7bimYEM0PH — Indie 505 (@Indie5051) August 17, 2023

Los problemas de salud del actor David Ostrosky comenzaron en el año 2022, cuando el actor decidió salirse de la telenovela ‘Vencer la Ausencia’, cuando esta se encontraba ya en su recta final, debido a que le había sido detectado un tumor benigno en el húmero, el cual le causaba demasiado dolor e impedía su movimiento.

Tras esto, el actor contó a TVNotas, que se sometió a varios tratamientos con quimioterapias e inmunoterapia, pero al final tuvieron que amputarle el brazo, según El Heraldo.

“Lo que me dolía era el brazo, y los doctores me decían que era el cuello, hasta que un doctor me dijo: ‘El dolor de tu brazo no es del cuello, tienes que irte a hacer una resonancia en el brazo’. Yo traigo un tumor en el brazo, agradezco muchísimo a la vida que sea en el brazo y no en algún órgano en donde te afecte. Me pasó en un momento muy difícil, porque en toda mi trayectoria, yo no he faltado jamás a un llamado, hasta el día en que no podía ni moverme y tuve que hablar con la productora Rosy Ocampo y le dije: ‘No puedo moverme, estoy aquí en mi casa, no puedo ir al llamado’”, dijo en noviembre de 2022 en entrevista con Televisa, citado por MARCA.

Una carrera actoral brillante de David Ostrosky

David Ostrosky Winograd, fue un actor nació en la Ciudad de México el 1 de diciembre de 1956. Comenzó su carrera como actor a mediados de los años 80′. Hay que destacar el impecable y próspero trabajo que realizó Ostrosky en la televisión y el cine. Su cara se destacó en más de 30 telenovelas como “María la del Barrio”, “Rosa Salvaje”, “El Diario de Daniela”, y otras producciones más, al igual que lo hizo en la pantalla grande en películas como “Vis a Vis”, y “Como agua para Chocolate”.

Además, según El Universo, tuvo la oportunidad de actuar en las tablas en obras como “Esperando a Godot” y “12 hombres en pugna”.

“Soy un ser humano muy agradecido, imagínate haber hallado lo que te gusta hacer y aparte que vivas de eso”, dijo en alguna ocasión. “Como actor tú puedes estudiar todo lo que hay alrededor de una historia de un personaje, la gente que me pregunta cómo le hago para ser un buen actor, le digo primero tienes que leer”, agregó.

“Un buen ser humano enriquecido culturalmente puede ser mejor actor que uno que no tiene cultura. Un actor se dedica a expresar con emociones y a entretener con credibilidad”, dijo hace tiempo en una entrevista.

Finalmente, cabe decir que el actor estaba casado con la actriz Belinda Slomianski y de su matrimonio nacieron sus tres hijos: Ariela, Pedro y Aaron.

