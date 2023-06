Danny Masterson: El actor fue acusado de violar a tres mujeres

Danny Masterson ha sido acusado de violar a tres mujeres, según el fiscal de distrito de Los Ángeles, Jackie Lacey. Masterson, un actor, es mejor conocido por su papel de Steven Hyde en That ’70s Show y Jameson “Rooster” Bennett en The Ranch. También es conocido por su larga amistad con el también actor Ashton Kutcher, quien actuó con él en ambos programas.

Masterson, de 44 años, ha sido acusado de tres cargos de violación por la fuerza o miedo que, según la policía, ocurrieron entre 2001 y 2003. Si es declarado culpable de los tres cargos, enfrenta entre 45 años y cadena perpetua. Estaba detenido con una fianza de $3.3 millones, pero fue liberado, según ¡E! Online.

El comunicado de prensa de la oficina de Lacey dice en parte:

El acusado está acusado de violar a una mujer de 23 años entre enero y diciembre de 2001, según la denuncia. En abril de 2003, Masterson presuntamente violó a una mujer de 28 años y en algún momento entre octubre y diciembre de ese año se le acusa de violar a una mujer de 23 años que había invitado a su casa de Hollywood Hills. El fiscal de distrito adjunto Reinhold Mueller de la División de Delitos Sexuales, que está procesando el caso, dijo que todos los presuntos delitos ocurrieron en la casa del acusado.

A lo largo de los años, Masterson ha negado repetidamente haber participado en algún tipo de conducta sexual inapropiada. Su abogado brindó la siguiente declaración sobre los cargos presentados en su contra:

El Sr. Masterson es inocente y confiamos en que será exonerado cuando finalmente salgan a la luz todas las pruebas y los testigos tengan la oportunidad de declarar. Obviamente, el Sr. Masterson y su esposa están completamente conmocionados considerando que estas acusaciones de casi 20 años de repente resultan en la presentación de cargos, pero ellos y su familia se sienten reconfortados sabiendo que finalmente la verdad saldrá a la luz. Las personas que conocen al Sr. Masterson conocen su carácter y saben que las acusaciones son falsas.

Masterson ha estado casado con su esposa Bijou Phillips desde 2011. Tienen una hija juntos.

Esto es lo que necesita saber:

Cinco mujeres han acusado a Masterson de violación a lo largo de los años. El fiscal de distrito de Los Ángeles se negó a continuar con dos de los casos

A lo largo de los años, cinco mujeres han acusado a Masterson de violación. Dos mujeres, Bobette Riales y Chrissie Bixler, hablaron públicamente sobre sus acusaciones, y otras tres han mantenido sus identidades en el anonimato, según Yashar Ali para el Huffington Post.

En el comunicado de prensa que anuncia los cargos presentados contra Masterson, el fiscal de distrito de Los Ángeles confirmó que había investigado cinco casos y decidió presentar cargos contra Masterson por tres de ellos, debido a la insuficiencia de pruebas en un caso y al vencimiento del plazo de prescripción en otro.

Bixler fue una de las tres mujeres que acusaron a Masterson de violación a principios de la década de 2000. Riales acusó públicamente a Masterson de violación en 2017. Fue la quinta mujer en hacerlo. Ella tuiteó: “Me quedé callada el tiempo suficiente. Danny Masterson me violó repetidamente. Todo lo que busco es justicia y evitar que esto le suceda a nadie más como lo ha hecho durante algún tiempo. Mi verdad será escuchada. Aplaudo su fuerza también. @ChrissieBixler #metoo #hermanas”.

Bixler respondió al tuit de Riales: “Eres increíble. Estoy tan orgulloso de ti. Nunca más le hará esto a otro ser humano. Es un ladrón en la noche, pero pasó por alto algunas cosas increíblemente valiosas que aún poseemos. Nuestra voz.”

Masterson es miembro de la Iglesia de Scientology desde hace mucho tiempo. Cuatro de las mujeres que acusaron a Masterson de violación también eran miembros

Según el Huffington Post, tres de las mujeres que acusaron a Masterson de violación eran miembros de la Iglesia de la Cienciología y denunciaron los incidentes a la Iglesia hace años. Uno de los acusadores de Masterson presentó un informe policial en 2004 diciendo que Masterson la violó en 2003, informó la publicación, pero la Iglesia intervino en la investigación al ofrecer 50 declaraciones juradas de miembros que negaron el relato de los hechos del acusador.

En 2019, cuatro de los acusadores de Masterson lo demandaron a él y a la Iglesia de la Cienciología por lo que afirmaron fue un encubrimiento de agresión sexual. Según un informe sobre la demanda de Variety, las mujeres afirmaron que fueron acosadas por miembros de la Iglesia en represalia por acudir a la policía con sus historias a principios de la década de 2000. Bixler fue una de estas demandantes y dijo que fue perseguida en un automóvil por dos personas que la filmaban y que también experimentó acoso en línea.

Riales también fue demandante y dijo que fue acosada y fotografiada, incluso cuando estaba de vacaciones. En respuesta, un abogado de la Iglesia de la Cienciología calificó las afirmaciones de “ridículas y una farsa”.

Netflix despidió a Masterson de ‘The Ranch’ en medio de acusaciones de violación en 2017

En diciembre de 2017, Netflix despidió a Masterson de su papel recurrente en The Ranch en medio de acusaciones de violación en curso en ese momento. El servicio de transmisión proporcionó la siguiente declaración, a través de The New York Times: “Como resultado de las discusiones en curso, Netflix y los productores sacaron a Danny Masterson de ‘The Ranch’. Ayer fue su último día en el programa y la producción se reanudará. a principios de 2018 sin él”.

En un comunicado posterior a la noticia de su despido, Masterson negó con vehemencia las acusaciones en su contra. Él dijo: “La policía investigó estos reclamos hace más de 15 años y determinó que no tenían mérito. Nunca he sido acusado de un delito, y mucho menos condenado por uno. En este país, se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, en el clima actual, parece que se te presume culpable en el momento en que te acusan”.

Kutcher no proporcionó una declaración sobre el despido de Masterson. Ha sido criticado a lo largo de los años por su silencio sobre las acusaciones contra Masterson y aún no ha hablado públicamente sobre el asunto.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Cameron Robbins: Joven saltó de un bote y lo atacaron los tiburones