¿Quién fue el primer esposo de Lisa Marie Presley y padre de sus hijos mayores?

Danny Keough es el primer esposo de Lisa Marie Presley y el padre de sus dos hijos mayores, según Biography.com.

Keough realizó RCP a Lisa Marie Presley cuando sufrió un paro cardíaco el 12 de enero de 2023, informó TMZ.

Presley fue trasladada de urgencia a un hospital y colocada en soporte vital después de que se revivió su pulso, pero luego murió, confirmó su madre, Priscilla Presley, en un comunicado a Associated Press.

Según Biography.com, Lisa Marie Presley estuvo casada y divorciada tres veces más, con el ícono del pop Michael Jackson, el actor Nicolas Cage y Michael Lockwood. Su matrimonio con Lockwood también produjo dos hijos, según Biography.com.

1. Danny Keough vivía con Lisa Marie Presley cuando ella murió, dicen los informes

Según TMZ, aunque se divorciaron hace mucho tiempo, Lisa Marie Presley y Keough vivían juntas “desde hace bastante tiempo” cuando ella murió.

El ama de llaves de Presley descubrió que no respondía en su habitación, informó TMZ, y agregó que Danny Keough realizó RCP hasta que llegaron los paramédicos.

Había llegado a casa después de “llevar a los niños a la escuela”, informó TMZ.

Según The Sun, para 2021, Presley vivía con su exmarido mientras lloraban la muerte de su hijo.

Una fuente le dijo a The Sun: “Danny se ha mudado mucho en el pasado, pero volvió para estar al lado de Lisa inmediatamente cuando quedaron devastados por la muerte de Ben, se estaba quedando con ella en el Hotel Beverly Hills”.

2. Danny Keough tuvo dos hijos con Lisa Marie Presley, pero perdieron a su hijo tras un suicidio

Según Biography.com, Danny Keough y Lisa Marie Presley tuvieron dos hijos juntos, Danielle Riley Keough y Benjamin Keough.

Perdieron a Benjamin Keough por suicidio en julio de 2020, según TMZ, que informó que murió por una herida de bala.

El 20 de julio de 2022, Priscilla Presley escribió en Facebook que Danny Keough estaba “completamente perdido” por la muerte de su único hijo:

Estos son algunos de los días más oscuros de la vida de mi familia. El impacto de perder a Ben ha sido devastador. Intentar juntar todas las piezas de todos los porqués posibles ha penetrado en mi alma. Cada día que me despierto rezo para que mejore. Luego, pienso en mi hija y en el dolor que está pasando por ser una madre cariñosa. El padre de Ben, Danny, que está completamente perdido, ya que Ben era su único hijo. Riley, tan cariñoso y tan cercano a él; Harper y Finley, quienes adoraban absolutamente a Ben. Navarone, que lucha profundamente con la pérdida y la muerte. Descansa en paz Ben, fuiste amado.

La última publicación de Instagram de Lisa Marie Presley fue parte de un ensayo de la revista People que escribió describiendo su dolor por la pérdida de su hijo. Lisa Marie Presley escribió en Instagram, en octubre de 2020,

Mi hermoso ángel hermoso, adoré el suelo que pisaste, en esta tierra y ahora en el Cielo. Mi corazón y mi alma fueron contigo. La profundidad del dolor es sofocante y sin fondo sin ti en cada momento de cada día. Nunca seré el mismo. Por favor, espérame, mi amor, y toma mi mano mientras me quedo para seguir protegiendo y criando a tus hermanitas y estar aquí para Riley. Sé que querrías eso. Feliz cumpleaños mi dulce dulce niño. Eras demasiado bueno para este mundo.

Danny Keough y Lisa Marie Presley también tuvieron una hija llamada Danielle Riley Keough, quien es actriz y modelo, según su perfil de IMDb.

3. Danny Keough, un músico, estuvo casado con Lisa Marie Presley durante seis años, pero permanecieron unidos

Danny Keough, músico, estuvo casado con Lisa Marie Presley desde 1988 hasta 1994, cuando el matrimonio terminó en divorcio, según Commercial Appeal.

Lisa Marie Presley describió cómo ella y Danny Keough permanecieron unidos después de su divorcio, informó la revista People.

“Somos como hermano y hermana, así que no es raro en absoluto”, dijo a People. “En última instancia, este es un buen mensaje para enviar a la gente: no tienes que echar tu basura sobre tus hijos, incluso si no están juntos. Todavía puedes ser civilizado. Supe a la edad que tuve a los niños con él que Danny era alguien con quien podría estar conectado por el resto de mi vida. Sabía que sería un buen padre”.

Según People, se casó con Michael Jackson un mes después de divorciarse de Keough.

4. Keough, que nació en Chicago, es actor

Según su perfil de IMDB, Keough nació el 6 de noviembre de 1964 en Chicago, Illinois.

Ha trabajado como actor, con papeles en The Lodge (2019), Cabin by the Lake (2000) y The Darkling (2000), informa IMDb.

Lisa Marie Presley tuvo dos hijos con su último esposo, Michael Lockwood. Son gemelas llamadas Finley y Harper.

5. Keough y Presley se casaron en la Iglesia de la Cienciología

En 1988, la revista People describió la boda de la pareja como “la boda real más tranquila del siglo”.

Según People, Keough y Presley se casaron “en un agradable salón formal dentro del Celebrity Center International de la Iglesia de Scientology en West Hollywood”.

La gente notó que asistieron muy pocas personas y que “la novia llevaba un vestido hasta la rodilla de seda rosa pálido, el novio estaba a su lado con un traje oscuro”. Un ministro de la Iglesia de la Cienciología ofició, informó People.

El artículo informó que Keough y Presley habían estado saliendo durante tres años y citó a Priscilla Presley diciendo: “Estoy emocionada por Lisa Marie. Danny es un gran tipo y no podría estar más feliz por los dos. La pareja estará de luna de miel durante los próximos tres meses en un lugar no revelado”.

