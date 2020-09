¿Por qué Danna Paola no continuó en la serie Élite?

Danna Paola finalmente rompió el silencio sobre su sorpresiva salida de la afamada serie española “Élite” de la plataforma de streaming Netflix. La actriz mexicana fue anunciada como una de las estrellas que no estaría presente en la cuarta temporada del proyecto.

A través de una reciente publicación en su cuenta oficial en TikTok, la estrella explicó el motivo de su salida de la serie juvenil:

“Mi corazón se pone chiquito. Echo mucho de menos a mis ‘compis’. Tuve la decisión de no estar en la cuarta temporada para dedicarme 100% a la música este año. Entonces para mí era una cosa o la otra, porque soy muy perfeccionista y entregada en ese sentido”, expresó en el clip.

Danna Paola también dio a conocer que no tiene previsto regresar a la actuación en estos momentos de su carrera artística: “En este momento no voy a actuar, me voy a dedicar a la música. La música requiere un 24/7. En un rodaje tienes un plan de horarios y de tantos meses. La música es diaria, todos los días estoy produciendo, componiendo y planeando.”

La actriz logró catapultar su fama a nivel mundial por su personaje de Lucrecia Montesinos a lo largo de tres temporadas de la serie “Élite” de Netflix, siendo su personaje uno de los más icónicos del proyecto que se grabó en su totalidad en España.

A inicios del mes de septiembre, Danna Paola anunciaba el lanzamiento de su nuevo sencillo musical “Me, myself”, junto al cantante de fama mundial MIKA.

A mediados del mes de julio, la cantante estrenó “No Bailes Sola”, una explosiva colaboración musical con el cantautor colombiano Sebastián Yatra. Los artistas presentaron el tema por primera vez completamente en vivo en la gala de “Premios Juventud 2020” que se celebraron en Florida en el mes de agosto.

En ese momento, los rumores de un posible romance entre Danna Paola y Yatra se intensificaron tras la ruptura del artista colombiano con su novia, la cantante y actriz argentina TINI. Sin embargo, la estrella mexicana aclaró que entre Sebastián Yatra y ella sólo existía una relación de amistad.

Danna Paola es considerada una de las estrellas juveniles mexicanas más representativas del momento, su impacto en los jóvenes le ha permitido prestar su voz para doblaje al español de grandes películas animadas, así como ser embajadora de importantes marcas, y contar con sus sencillos musicales en las principales posiciones de las más representativas carteleras de habla hispana.