Chris Evans rompe el silencio sobre fotografía desnudo

El actor Chris Evans se pronunció por primera vez en las redes sociales tras filtrarse una fotografía desnudo en un video que publicó en las historias de su cuenta oficial en Instagram durante el fin de semana.

La estrella de “Capitán América” estaba jugando “Heads Up” con su familia y compartió el video con sus 5.7 millones de seguidores sin recortar el clip, por lo que terminó revelando de manera accidental su galería de fotos y videos, en los que se encontraba una fotografía de un miembro viril.

El 14 de septiembre, Evans finalmente rompió el silencio en las redes sociales luego del escándalo de la publicación en su cuenta en Instagram. Si bien es cierto que no confirmó ni negó que la fotografía fuese suya, compartió un mensaje muy importante sobre toda la atención que ha recibido recientemente.

Evans publicó un mensaje en su cuenta oficial en Twitter con más de 14 millones de seguidores, en la publicación instaba a los ciudadanos americanos a ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones presidenciales: “Ahora que tengo tu atención. ¡Vota el 3 de noviembre!”.

Now that I have your attention 🤦🏻‍♂️🤷🏻‍♂️….

La publicación de Chris Evans fue bastante alentadora para sus millones de seguidores en la plataforma de Twitter. En cuanto a los miles de fanáticos que llegaron a ver su “desnudo accidental”, esto seguirá siendo todo un misterio ya que no se manifestó sobre la procedencia de la fotografía.

Aunque Evans de 39 años, borró rápidamente el video de su cuenta oficial en Instagram en horas de la tarde del sábado 12 de septiembre, ya era demasiado tarde por la inmediatez de las redes sociales.

El breve clip ya lo habían descargado miles de personas y compartido en Twitter. Si bien es cierto que muchos usuarios en línea cuestionaron si la fotografía era real, o incluso si era una fotografía de Evans, otros expresaron su preocupación sobre si la filtración fue intencional.

El superhéroe de Marvel, quien se rumorea que está saliendo con la actriz Lily James, de acuerdo a información publicada por el sitio web Daily Mail, se convirtió en el protagonista de las principales bromas y memes en Internet después de filtrarse la publicación.

El domingo, 13 de septiembre, el hermano de Chris Evans, Scott Evans, se unió a la ola de bromas referente a la filtración de la fotografía explícita:

Was off social media for the day yesterday.

Chris Evans muy pocas veces realiza publicaciones en su cuenta oficial en Instagram, pero cuando lo hace, suelen ser fotografías de su perro o apoyando causas sociales.

En el mes de julio, Evans centró la atención del mundo entero en Bridger Walker, un niño de 6 años de Wyoming, quien salvó a su hermana del brutal ataque de un perro. En ese momento, el actor se mostró conmocionado después de que la tía de Bridger, Nikki Walker, lo etiquetó en una publicación en Instagram. Ella escribió:

Bridger, 6 years old, saved his little sister from an attacking dog. He knew he would get hurt, but he did it anyway. He’s a hero.

So, we made this happen. One of the most fulfilling things, ever, huge thanks to Chris Evans.

Spread love. ❤️ pic.twitter.com/PKxeHcyPyk

— BD (@BrandonDavisBD) July 16, 2020