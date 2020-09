¿Chris Evans sube fotografía desnudo a Instagram?

Chris Evans se volvió tendencia en las plataformas digitales en horas de la tarde de este sábado 12 de septiembre después de que diera a conocer accidentalmente una fotografía de un desnudo mientras intentaba publicar un video en su cuenta oficial en Instagram.

La estrella de “Capitán América” estaba jugando “Heads Up” y compartió el clip con sus 5.7 millones de seguidores en Instagram. Sin embargo, el actor no recortó el video, dejando a simple vista su galería de fotografías y videos, incluida una fotografía que mostraba un miembro viril.

La estrella rápidamente borró el video de su cuenta oficial en Instagram, pero miles de usuarios ya habían guardado la publicación y lo compartieron en plataformas como Twitter.

Además, muchos seguidores de Evans cuestionaron si la fotografía era real o no, inclusive si la imagen correspondía al cuerpo del actor, otros expresaron su preocupación sobre si la filtración fue real o no.

El superhéroe de Marvel, quien se rumorea que está saliendo con la actriz Lily James, de acuerdo a información publicada por el sitio web Daily Mail, se convirtió en el protagonista de las principales bromas y memes en Internet después de filtrarse la publicación. Por los momentos, Evans se ha mantenido al margen de pronunciarse sobre el incidente.

ADVERTENCIA: Los chistes e imágenes presentados a continuación son de naturaleza gráfica y solo para audiencias maduras.

whole tl scrambling to get a hit tweet because of chris evans nudes pic.twitter.com/AIpyi8RSxx

We laugh and use good natured humour to try and help deflect an embarrassing situation, as we would with a good friend in the same situation. To make them feel better.

Anyway… here is Chris Evans being a perfect gentleman. pic.twitter.com/BBpAamqLsm

— Saff #TeamLoki ☀️ (@sky_waller) September 12, 2020