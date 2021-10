Actriz Danielle Staub denuncia que Teresa Giudice la apuñaló

Danielle Staub ha hecho una afirmación impactante sobre una compañera de reparto del reality show “Real Housewives”, alegando que fue apuñalada.

La exestrella de “Real Housewives of New Jersey”, le dijo a Dave Quinn que su compañera de reparto Teresa Giudice la apuñaló durante el infame desfile de modas Posche de la temporada 2, según narra un pasaje del nuevo libro revelador de Quinn, “Not All Diamonds and Rosé The Inside Story of the Real Housewives Who Live it”.

“¡Teresa tomó un tenedor en mi espalda! ¡Me apuñalaron con un tenedor y me arrastraron por la espalda! Así que dejé de correr”, dijo Staub en el libro de la icónica pelea de RHONJ.

Todo comenzó cuando Giudice y Jacqueline Laurita intentaron saludar a Staub después de dos temporadas muy tensas. En un momento, Staub llamó a Giudice por su falsa amabilidad y Giudice le dijo “perra”, y se desató el infierno.





Play



RHONJ Season 2 Country Club Chase! (Teresa & Jacqueline vs Danielle) Ashlee pulls Danielle’s hair All rights to Bravo TV & Sirens Media 2019-06-15T11:43:10Z

“Esto era como Jerry Springer con esteroides”, dijo Staub en el libro. “Como si estas mujeres fueran peligrosas”.

Las mujeres comenzaron a perseguir a Staub por el lugar, y en un momento, la hija de Laurita, que entonces tenía 18 años, jaló del cabello a Laurita. Llamaron a la policía y, finalmente, todas tomaron caminos separados, pero es un momento que vivirá en la fama de RHONJ.

“¡No sabía que empezarían a atacarme físicamente después de eso! Debería poder decir lo que quiero decir y no ser atacada físicamente por ello”, dijo Staub en el libro.

El abogado de Giudice negó las acusaciones en diálogo con People: “Esto nunca sucedió. Es 100 por ciento pura ficción. Si hubiera sucedido, lo habríamos visto o escuchado en el programa y no en un libro 11 años después”.

Incluso los productores de RHONJ se sorprendieron por la pelea en el desfile de modas de Posche.

La pelea de la temporada 2 fue una de las más salvajes en la historia de “Real Housewives”, pero antes de que ocurriera la noche, un productor admitió que no tenía idea de lo que le esperaba para la temporada.

“Poco sabíamos que un ‘hola’ se convertiría en una persecución completa, tirón de pelo, llamar a la policía, un talón roto, 911, sirenas de la policía”, dijo el productor Carlos King en el libro de Quinn. “Una locura”.

Andy Cohen parece cooperar con las acusaciones de Staub diciéndole a Quinn: “No nos gusta cuando se ponen físicos. Tendemos a apartarnos de eso. Mostraremos que sucede algo, pero hacemos flashes en la pantalla. No estaba de acuerdo con lo que queremos que sean las amas de casa”.





Play



Danielle Staub's Most Iconic Moments | The Real Housewives of New Jersey Danielle Staub is one of the most iconic housewives ever! Which is your favorite moment? ►► Subscribe for More: bravo.ly/Subscribe ►► Stream Bravo Anytime: bravo.app.link/Bravo-YT ►► Watch RHONJ on Bravo! #RHONJ FOLLOW RHONJ ON SOCIAL Official Site: bravo.ly/RealHousewivesofNewJe… Full Episodes & Clips: bravo.ly/RHONJVideos Facebook: bravo.ly/RHONJFacebook ABOUT RHONJ: From Jersey to the Hamptons and Jamaica, the… 2020-05-17T13:00:18Z

En la segunda temporada, que se emitió en 2010, vimos a Staub demandar a Ashlee Lurita, quien fue declarada culpable y se le ordenó pagar una multa de $189, según People.

Mira aquí la nota original en Heavy