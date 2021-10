Mujer mató a su papá y su madrastra: La habían sacado del testamento

En un hecho estremecedor que está siendo materia de investigación por parte de las autoridades de New Jersey, una mujer está acusada de haber acabado con la vida de su propio padre y de su madrastra.

Así lo reveló el periódico NY Post, donde se afirmó que John Enders, de 87 años y su pareja, Francoise Pitoy, de 75 años, fueron asesinados a cuchilladas por Sherry Lee Heffernan, de 55 años.

Citando informes de la policía, el brutal crimen tuvo lugar en la mansión de la pareja, avaluada en casi 2 millones de dólares, en Surf City, Jersey Shores, a orillas del mar.

Sherry Lee Heffernan, of Landenberg, is accused of killing her dad, John Enders, and Francois Pitoy, authorities in Ocean County said. #dailyvoice #surfcity #jerseyshore https://t.co/9oS1BjEL7A — Pennsylvania Daily Voice (@DailyVoicePA) October 5, 2021

El martes las autoridades arrestaron a la presunta homicida, quien tras cometer el doble asesinato, intetnó huír yéndose al estado de Pensilvania.

El citado medio manifestó que la mujer fue detenida en su casa en Landenberg y se ordenó su extradición al estado de New Jersey, donde es solicitada.

La mujer enfrenta cargos por los delitos de asesinato y posesión ilegal de armas, según lo reveló la Fiscalía del Condado Ocean.

El periódico El Diario NY aseguró que la policía descubrió los cadáveres de la pareja de ancianos el domingo, luego de que acudieron al inmueble a realizar una visita de control de bienestar.

El citado medio dijo que la policía estima que el homicidio habría tenido lugar en una fecha cercana al 29 de septiembre.

Sobre la manera cómo fueron asesinados el padre y la madrastra de la presunta homicidia, la policía dijo en su reporte que “sufrieron múltiples puñaladas obvias”.

El fiscal Bradley Billhimer también fue citado por el periódico neoyorquino y allí manifestó que la hija de la víctima, quien sigue privada de la libertad, mató a la pareja.





Sherry Heffernan Charged With Murder For Allegedly Killing Father, Woman In Surf City Sherry Heffernan, 55, of Landenberg, Pennsylvania, has been charged with murder and other charges in relation to the deaths of John Enders and Francoise Pitoy, the Ocean County Prosecutor’s Office announced Tuesday. 2021-10-05T17:57:29Z

“La investigación cooperativa finalmente determinó que Heffernan, la hija del señor Enders, era responsable de la muerte tanto de él como de la señora Pitoy”, dijo el funcionario judicial.

El Post mencionó que la mujer señalada, quien era agente de bienes raíces, había sido sacada del testamentode su padre, de acuerdo a documentos judiciales a los que accedieron.

NJ.com mencionó que Sherry Lee Heffernan había manifestado su deseo de hacerse cargo de la millonaria mansión, pero se molestó cuando su padre se negó, citando una declaración jurada de la policía.

Un amigo cercano a la familia, citado por el Post, aseguró que el mes pasado el papá de la acusada cambió su testamento, sacando a Heffernan y a otra hija, quienes señalaban a la novia de su padre de impulsarlo a que vendiera la mansión y de querer aprovecharse de su dinero.