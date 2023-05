Por primera vez una reina transgénero compite en Miss Universe Puerto Rico: [CONÓCELA]

Los certámenes de belleza siguen siendo espacios más inclusivos para todo tipo de personas, y esta vez, por primera vez en su historia, Miss Universe Puerto Rico, certamen que elegirá a la próxima representante de la isla que competirá en diciembre, en Miss Universo, en El Salvador, anunció la participación de una reina transgénero.

Así lo reveló el periódico Metro PR, donde se aseguró que Daniela Victoria Arroyo González, mujer trans, quien se dedica al modelaje, fue presentada a comienzos de esta semana como la representante de Cabo Rojo, quien competirá junto a otras 32 concursantes por la corona que actualmente ostenta la Miss Universe Puerto Rico, Ashley cariño.

La joven, quien está haciendo historia al ser la primera mujer transgénero en tener la oportunidad de concursar en el famoso certamen de belleza, donde han saltado a la fama figuras como Dayanara Torres, Zuleyka Rivera, Cinthya Olavarría y Debora Carty, entre otras, tiene 24 años y además es una activista por la inclusión.

El citado medio aseguró además que la reina de belleza estudió relaciones públicas y “anhela vivir en una sociedad menos polarizada donde se aprecien y abracen las diferencias”, de acuerdo a lo que comunicó la organización Miss Universe Puerto Rico, al anunciar la participación de la llamativa joven.

Tras formalizarse su inclusión dentro del grupo de 33 candidatas seleccionadas para pelear por la corona de Miss Universe Puerto Rico, Danela Arroyo, compartió un poderoso video, en el que habló de la importancia de romper esquemas y promover la inclusión.

“Agradecida y emocionada de llevarles conmigo en este trayecto. ¡Hagamos historia juntos!❤️💫 #EsMiTiempo #DanielaArroyo #PuertoRico”, fue la frase con la que publicó un video en su Instagram, donde se mostró empoderada.

“Quiero agrederles por todos los mensajes de apoyo que he recibido ante esta importante noticia. La emoción y el orgullo que siento en estos momentos, no me caben en el pecho. Atrevernos a soñar en grande y hacerle caso a nuestro corazón, siempre nos acerca al éxito, y en el mejor de los casos, nos ayuda a cambiar el mundo, para hacerlo mejor”, dijo la reina de belleza. “Estoy profundamente agradecida con todos ustedes y feliz, de que me acompañen en este trayecto rumbo a la corona. Es el momento de mostrar lo lejos que podemos llegar. Este es mi tiempo”.

La coronación de la próxima Miss Universe Puerto Rico será el jueves, 24 de agosto y la competencia preliminar el domingo, 20 de agosto, de acuerdo a Metro PR.

Han sido varias las mujeres transgénero que han hecho historia en certámenes de belleza con su participación, pero la mujer trans que más lejos ha podido llevar su mensaje de inclusión, hasta ahora ha sdo Angela Ponce, la Miss España 2018, quien compitió en Miss Universo, donde puso bajo los reflectores la necesidad de promover más el respeto y el trato igualitario a las mujeres trans.

“Mi esperanza es que el día de mañana podamos vivir en un mundo de igualdad, y que entendamos que somos simplemente seres humanos y que tenemos que hacernos la vida más fácil los unos a los otros. La realidad de muchas personas va a cambiar (…) Si yo quiero ayudar al mundo yo no necesitaba ganar Miss Universo. Yo solamente necesitaba estar aquí”, dijo la ex Miss España en la coronación de Miss Universo 2018.

“Yo siempre he pensado que era muy positivo soñar. Hoy en día Miss Universo habla mucho de la aceptación y la tolerancia, sin importar las diferencias, y para erradicar la intolerancia, creo que sería muy importante inculcar esos valores desde pequeños”, agregó la preciosa ibérica.

Dinos qué te parece la Miss Cabo Rojo y si le ves chances de coronarse como Miss Universe Puerto Rico.