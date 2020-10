Daniel Sarcos está de luto nuevamente: ¿Quién se le murió por el COVID?

Hace menos de dos meses, el conductor de televisión Daniel Sarcos sufrió con mucho dolor el fallecimiento de su padre y este lunes recurrió a sus redes sociales para anunciar con la misma tristeza que el luto volvió a golpearlo.

El venezolano de 53 años compartió con sus seguidores de Instagram un emotivo video en el que reveló que el COVID-19 se llevó a uno de sus primos más cercanos.

“Esta vez en #covid golpeó, me golpeó muy de cerca. Hoy me despido de mi querido primo #pedroeurrestasarcos, Perucho, como lo llamábamos en familia, mi eterno agradecimiento, porque además de ser mi primo, se encargó de mi seguridad, recién mi convulsionada llegada a Caracas en medio de un litigio que casi acaba con mi carrera. Siempre dispuesto a colaborar, prudente y alerta… hasta siempre Perucho”, fue el mensaje con el que el ex de Chiquinquirá Delgado compartió la difícil noticia.

“Tuve como una especie de alto en mis redes desde el jueves, y ese alto fue por dolor”, dijo Sarcos, visiblemente compungido. “Cuando me levanté el viernes en la mañana, me encontré con la terrible noticia de que uno de mis entrañables primos, Pedro Eurresta Sarcos, había muerto. Murió por complicaciones del covid, por más que se hicieron esfuerzos, lamentablemente el covid le ganó la batalla”.

El expresentador del programa Un Nuevo Día aseguró que su primo era un hombre joven, que dejó a sus hijos pequeños, a sus padres y a una viuda muy tristes.

Daniel Sarcos Aclara su salida de un nuevo díaConviértete en miembro de este canal para disfrutar de ventajas: 1-Show de Humor Mañanero live este 24 de Octubre. 2-Videos semanales de Stand Up Barber. 3- Insignias y emojis exclusivos. https://www.youtube.com/channel/UC89_dMKWqMq3b3iCvk1JbeA/join Conviértete en miembro de este canal para disfrutar de ventajas: 1-Los videos de Stand up barber 2- Show en vivo de Humor Mañanero live… 2018-09-26T00:15:02Z

Aquí puedes ver el video de Sarcos hablando de la muerte de su primo.

En medio de su dolor, el animador de televisión envió un mensaje de aliento a sus paisanos en Venezuela, y aseguró que debido a la crisis política que se vive en su país, miles de venezolanos han debido escapar a otros lugares del mundo, con la imposibilidad de regresar en momentos duros como el que vive en este momento.

Daniel Sarcos Reflexión (2019)Suscribete al Canal Oficial de Daniel Sarcos ! Sigue a Daniel Sarcos en sus redes sociales oficiales: Twitter: https://twitter.com/danielsarcosc?lang=es Instagram: https://www.instagram.com/dsarcos/ Facebook: https://es-la.facebook.com/DanielSarcosC/ #DanielSarcos #Reflexion #Venezuela 2019-02-04T14:16:14Z

“Esta sensación me ha hecho pensar en la epidemia que sacude a Venezuela, desde hace más de 20 años, que nos ha convertido a millones en inmigrantes, y en momentos como este, cuando tu familia más lo necesita es que se siente más aún el peso de ser inmigrante”, dijo el comunicador.



“¡Qué difícil esto! Pero así como sé que es difícil, sé que esto se va a acabar, sé que esto se va a acabar si todos pensamos de esta manera y pronto, más pronto de lo que pensamos, estaremos de vuelta caminando libres por las calles de Venezuela”, agregó el venezolano.

Sigue a AhoraMismo en Instagram