Dania Méndez y Manelyk González: ¿Juntas en nuevo reality “Los 50” de Telemundo?

Después de probar suerte en La Casa de los Famosos, Dania Méndez y Manelyk González podrían formar parte del nuevo reality Los 50 de Telemundo. “Me encierro otra vez, entro a un proyecto que me emociona porque va a ser algo muy diferente en los reality shows”, anunció Dania durante un en vivo que realizó este fin de semana, además anunciando que sería el último porque no tendrá acceso a sus redes. “¿Dónde me voy a encerrar? Es algo que les va a encantar porque es algo muy diferente. No había habido otro proyecto igual en habla hispana, con eso les digo todo”.

Dania se despidió de sus seguidores. “Literal es mi último en vivo conectada con ustedes. Ya me voy, pero voy a regresar, más pronto que el pasado [La Casa de los Famosos]. Entré a un proyecto porque me emociona por un lado porque va a ser muy diferente. Donde me voy a encerrar es algo que les va a encantar, es algo muy diferente, no ha habido otro proyecto igual en habla hispana”, compartió Dania.

Dania no pudo dar más detalles del reality debido a las restricciones de confidencialidad. Lo único que se sabe es que las grabaciones ya empezaron que el el final será en vivo. Lo que coincide con el nuevo reality de Telemundo llamado Los 50, que se llevará a cabo en vivo y contará con votos del público.



Otra de las exhabitantes de La casa de los famosos que estaría participando en este nuevo reality show sería Manelyk González. Todavía no empieza el reality y ya empezaron los problemas entre los talentos. Resulta que se han mencionado algunos nombres, entre ellos Luis Caballero Potro, José Rodríguez, Manelyk González y Brenda Zambrano. Pero al parecer Brenda ya no va estar en Los 50. “Bueno en realidad no sé los verdaderos motivos, pero lo que me contaron de muy buena fuente, fue que varias personas no estaban de acuerdo con mi participación y es entendible, no pasa nada. No sé (si Manelyk González intervino) pero ya no voy a entrar al reality de Telemundo”, expresó Brenda en sus historias de Instagram.“No sé las razones, estaba a punto de firmar mi contrato, llené todo. Ya solo era que me mandaran el contrato; toda la papelería, la psicóloga, todo eso ya estaba listo. De la mañana a la noche me dijeron que siempre no, pero bueno los tiempos de Dios son perfectos y las cosas pasan por algo”.

Por otro lado, los fans de Manelyk y Brenda le han dado la razón a la participante de la primera temporada de LCDLF, argumentando que Brenda Zambrano ha sido muy “problemática” con cada proyecto que ha pisado, muestra de ello siendo su breve paso por Resistiré en MTV, abandonar más de una temporada de Acapulco Shore y conflictuar su salida de La Casa de los Famosos, informa Infobae. “Manelyk si tiene un peso horrible en toda empresa que pisa, recuerden lo de MTV, luego Televisa y ahora Telemundo, pero también creo que para un equipo de trabajo es más fácil decir ‘Ella mejor no porque es muy problemática’ y claro está ya que anda filtrando info del programa sin que aún lo confirme la empresa”.