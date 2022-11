Manelyk reveló que Jawy prohibió su amistad con Luis “Potro” Caballero

Manelyk González es una de las chicas de los reality show mas polémicas en el mundo del espectáculo, su participación en La Casa de Los Famosos la posicionó aún más en la televisión hispana pero su gran lanzamiento a la fama fue su explosiva y sensual personalidad en “Acapulco Shore”, tanto así, que inició una relación con Jawy Méndez que terminó en una guerra mediática.

Manelyk y Jawy formaron unas de las parejas más polémicas de la televisión , inclusión llegaron a comprometerse pero todo se derrumbó debido a las constantes infidelidades por parte de él. Es por eso, que la influencer mexicana no perdió la oportunidad de romper el silencio y hablar con sinceridad en el podcast de su amigo Luis “Potro” Caballero y revelar un gran secreto a voces.

Mane confiesa que le quito el habla a su amigo por petición de Jawy

Manelyk González después de su ruptura con Jawy se ha dedicado a crecer como persona y también profesionalmente. Además, de seguir enfocada en sus fajas así como sus grandes compromisos con marcas y programas de televisión pero fue en el podcast “El potrero”, el irreverente “Potro” no perdió la oportunidad para cuestionar si era cierto los rumores que su ex prometido le había prohibido su amistad.

Play

CAPÍTULO 2: MANELYK / LAS AMIGAS PERRAS Y MI SUGAR DADDY Manelik cuenta lo perras que han sido sus excompañeras de Acapulco Shore. Alerta sobre no revelar cómo hace el sexo nuestra pareja si no queremos que nos la roben y habla de lo que debe tener un Sugar Daddy. 🎧Sigue a EL POTRERO –completamente gratis–en Spotify: spoti.fi/3zAHtC6 O en tu app de podcasts favorita: pitaya.fm/… 2022-11-09T06:00:11Z

“¿Es cierto que te prohibieron mi amistad, que te limitaron a hablarme?” Cuestionó “Potro” a lo que Manelyk respondió “Sí, es real”, “¿Jawy te prohibió hablarme?”, insistió Luis Caballero a lo que la mexicana respondió con la verdad “Hubo una temporada que fue cuando te dejé de hablar. Nosotros nos dejamos de hablar porque yo tenía una pareja, Jawy, y tuvimos unas diferencias”. Para nadie es un secreto la buena relación entre Mane y el Potro pues están presente en los momentos más importantes de la vida de ambos y se han demostrado toda su admiración a través de las redes sociales.

Manelyk se encuentra más unida a su amigo Luis “Potro” Caballero

“Después quise: ‘Potro es mi amigo, yo quiero regresar a la amistad, hay que invitarlo de nuevo al grupo’, y fue de: ¿Cómo vas a regresar con él si habló esto de ti, habló esto de mí?’”. Aclaró Manelyk sobre lo sucedido con su amigo. Además, de recalcar la gran sinceridad y personalidad del “Potro” que la hizo reflexionar “Potro dijo una verdad que en el momento no me dolió, pero la quise disfrazar, y fue que Jawy no era nada sin mí”.

Play

¡Karime y Jawy le responden a Manelyk y Potro! 🙀• #MTVAcashore Amigos los TQM, no Olviden suscribirse para mas noticias y asi estar al tanto de todo ❤️🤩🤠 #Acapulcoshore #MTVLa #KarimePindter #Manelyk #Jawy #Acapulcoshock #FerMoreno #JackyRamirez 2022-11-10T20:23:50Z

Manelyk en ese momento se dejó llevar por los consejos de su pareja y se alejó de su amigo, quitándole el habla, todo por un comentario que hizo . “A veces la gente prefiere que nos digan una mentira bonita a que nos digan una verdad que nos duele, y los amigos dicen la verdad”. Aunque “Potro” aseguró que el sabía que su alejamiento iba a ser pasajero y ambos limaron asperezas. Además la mexicana aseguró que cuando una persona está enamorada da todo por su pareja. “Una enamorada da todo por su pareja, a todo le dice que sí, y yo soy mucho de que creo todo hasta que no compruebe lo contrario”. Concluyó Mane.