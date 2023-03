Dania Méndez sufrió de acoso en Big Brother Brasil [VIDEOS]

Toda una polémica se ha generado en las últimas horas, luego de que dos participantes de Big Brother Brasil fueron expulsados por sus comportamientos fuera de lugar e inapropiados para con una de sus compañeras.

La influencer mexicana Dania Méndez, participante de La Casa de los Famosos, reality show que se emite por Telemundo, fue la escogida para realizar un intercambio temporal al programa brasileño, pero su llegada, en tan solo 24 horas, ha causado una gran polémica, luego de que salieran a la luz varios videos en donde dos participantes de Big Brother Brasil presuntamente acosaran y tocaran de manera indebida a Méndez.

Dania Méndez fue bien recibida a su llegada a Big Brother Brasil

#LCDF3 Dania Méndez haciendo relaciones públicas en #BBB23 y Dice comerá los Sándwich Zapatitos 😂 pic.twitter.com/mSvXBOJ0O9 — La Casa de Los Famosos RD 🇩🇴 (@LCDLF3RD) March 15, 2023

El pasado martes 14 de marzo llegó al interior de las instalaciones de “Gran Hermano Brasil” en Río de Jainero a modo de intercambio, la mexicana Dania Méndez, quien abandonó La Casa de los Famosos en lugar de la modelo Key Alves, quien ocupó el lugar de la mexicana. Este intercambio se realizó con el motivo de que Dania pudiera vivir la experiencia de convivir en otro reality show bastante famoso en latinoamérica. Dania, de acuerdo con las imágenes transmitidas en el programa brasileño fue bien recibida por todos los habitaciones de la casa, quienes la acogieron bastante bien y por su puesto, su belleza cautivo a los hombres de la casa, desde el día uno.

Con motivo del cumpleaños de Antonio Carlos Junior, también conocido como “Sapatito”, Big Brother Brasil realizó una fiesta, en donde comenzó a salirse todo de control. Pasadas las horas, ya muchos de los participantes, incluida la misma Dania, se encontraban pasados de copas y en medio del ambiente fiestero, fue cuando se presentó el acoso hacia la concursante de La Casa de los Famosos 3.

¿Qué sucedió en la fiesta entre Dania y MC Guimê?

Mañana tengo muchas ganas de editar a Dania en su primer día de fiesta. 🥰🫶🏻 Esteira twittando todos. ¡Buenas noches! ❤️🥰 pic.twitter.com/nC0CHM4z5m — Central Dania Mendez Brasil 💜 | Fan Account (@cfdaniamendez) March 16, 2023

Por medio del canal 24 horas los fanáticos del programa transmitido en todo Brasil, fueron testigos de la fiesta ocurrida en la casa, en donde, en medios el cumpleaños de “Sapatito”, aprovecharon para darle la bienvenida a Dania. Dicho festejo, se salió de control y la mayoría estaban bastante felices disfrutando de la musica y varios tragos de alcohol. Pese a que Dania no habla portugués, se entendió muy bien con sus compañeros, y la noche parecía marchar bien, cuando los comportamientos inadecuados se hicieron presentes.

Fue allí donde se presentó el primer acercamiento de la mexicana con el rapero carioca MC Guimê, quien se acercó a Dania y la tocó inapropiadamente en varias ocasiones. Primero, se ve cuando MC Guimê pasa su mano por la espalda de la joven, le toca por la cadera, y luego pasa su mano por la parte baja (glúteos) momento en el cual, Dania retira la mano del brasileño y se muestra algo incomoda.

En un segundo clip, se muestra una escena diferencia en la que MC Guimê toca un seno de la influencer y ella trata de alejar nuevamente su mano.

Fue por el acoso que sufrió Dania en la fiesta de ayer pic.twitter.com/ScvUXMLRyd — La Comadrita (@lacomadritaof_) March 17, 2023

Tras las polémicas imágenes, el equipo de trabajo del cantante brasileño, se pronunció pidiendo disculpas, por medio de un comunicado publicado en redes sociales.

“Como todos ustedes, vimos y lamentamos los episodios que involucraron al MC Guimê en la última fiesta dentro del Gran Hermano Brasil. De antemano, dejamos aquí nuestras más sinceras disculpas a todas las personas involucradas, Guimê terminó por excederse en la bebida, lo que lo hizo cruzar la línea a veces. Sabemos que no hay excusa, esperamos que pueda y entienda sus errores y actitudes cuando esté aquí. Asumimos el compromiso de que cuando Guimê salga del programa, verá todas las imágenes y, sobre todo, comprenderá la gravedad de lo sucedido, pedirá disculpas directamente a los necesitados y revisará todo el comportamiento de ayer. Pedimos disculpas a Lexa, Dania, Bruna, sus familias y los fanáticos”.

De igual manera, la cantautora y esposa del artista, Lexa, también se pronunció: “Todos los que me siguen en Instagram han visto toda mi dedicación para ver brillar a Guime”. Recuerda que se conoció con su pareja a los 19, pero ahora con 28 reconoce que creció y maduró a su lado. Sin embargo admite que en todo este tiempos juntos él nunca se mostró ni se comportó como el hombre que ella vio anoche en BBB. Estoy herida y no tengo fuerzas para nada. Ya no veré el programa y me quito completamente de este escenario. Gracias por el -cariño- de todos, pero ahora es el momento de cuidarme”.

Un segundo participante también le faltó al respeto a Dania

Pero las cosas no terminaron allí. Luego, la situación con otro participante de Gran Hermano Brasil se puso más tensa. Estando en uno de los dormitorios de la casa, el luchador de UFC Antonio Cara de Sapato Jr, mejor conocido como “Sapatito”, comenzó a insinuarse, abrazándola y besándola a la fuerza. En un momento le dice: “El whisky te hace besar mexicanas”

#LCDLF3 Dania Méndez Borracha besando a Sapato , 👀 eso se ve más acoso y Forzado que otra cosa #BBB23 ella estaba que ni se paraba ella misma de la borrachera pic.twitter.com/MqGZRgKVjQ — La Casa de Los Famosos RD 🇩🇴 (@LCDLF3RD) March 16, 2023

Luego, mientras Dania ya se encuentra acostada en su cama, él hombre va y se mete entre las cobijas agarrándole las manos y las piernas para besarla. De inmediato, sonó una alarma en toda la casa, para que el “Sapatito” parara en sus acciones. Ambos momentos quedaron captados en videos, los cuales han circulado en redes sociales, exigiendo respeto a la Méndez.

Si uds no ven acoso, están mal. Aquí latinos satanizando a Dania, llamándola prostituta y fácil, mientras que en Brasil el público la defiende y han hecho tendencia Dania Merece Respeto El tipo la soltó por que producción intervino sonando una alarma. #LCDLF3 #BBB23 pic.twitter.com/D3ybCPhCAC — AnaMa (@amsegalv) March 16, 2023

Tras los polémicos videos, desde el perfil de Instagram de ‘Sapatito’ su equipo ofreció una disculpa a Dania y a su familia, de acuerdo con People.

“Sabemos que ciertas actitudes no pueden suceder ni siquiera en broma. Por lo tanto, nuestras más sinceras disculpas a Dania y a su familia por los acontecimientos. Cuando salga y vea estás imágenes Sapato necesitará comprender lo que pasó, revisar conductas, disculparse y aprender que hay límites que no se pueden sobrepasar”.

MC Guimê y ‘Sapatito’ fueron eliminados

Cara de Sapato e MC Guimê estão eliminados do #BBB23. #RedeBBB pic.twitter.com/1tWyaA3VSk — Big Brother Brasil (@bbb) March 17, 2023

Tras la imágenes, la producción de Big Brother Brasil decidió expulsar de la casa a los dos participantes, por su actitudes fuera de lugar en contra de Dania Méndez. La decisión fue notificada cuando todos los participantes fueron reunidos en la sala, cuando Tadeu Schmidt, presentador del show reveló que Antonio Carlos Junior ‘Sapatito’ y MC Guimê habían sido eliminados.

“Tenemos una invitada, una visitante, que vino de otro país, pero sobre todo una mujer. Y como todas las mujeres merecen respeto absoluto. Hablamos con Dania, pero por todo lo que vimos y oímos estoy aquí para decir que no nos gustó lo que vimos ayer. Sapataito y Guimê pasaron el punto. Hay que tener cuidado con los límites, aquí y fuera. Así, por violar las reglas del programa, Guimê y Sapato quedan eliminados de la BBB 23″, dijo Tadeu.

De inmediato todos quedaron sorprendidos, y Dani, en estado de shock comenzó a llorar, diciendo que ella no había dicho nada en contra de los dos expulsados. “Pero yo no dije nada, yo no dije nada..”, decía la mexicana, mientras lloraba desconsolada.

Wey, quiero abrazarla. 🥺 Ninguna mujer debería sentirse culpable después de que fuera acosada. Los únicos responsables son los acosadores. Dania no los reportó, así muchas mujeres víctimas del acoso sexual; sin embargo, no significa que no fueran agredidas. #LCDLF3 #BBB23 pic.twitter.com/KbNSsJnXku — Pampallugues (@pampallones) March 17, 2023

Ante esto, el presentador trató de calmarla, asegurando que la decisión había sido tomada por la producción. “Lo que pasó aquí hoy no tiene nada que ver con lo que dijiste. Es nuestra decisión, el programa. Y no fue tomado por nada de lo que dijiste. Esa responsabilidad no es tuya. No es tu culpa, no te preocupes, no queremos verte llorar”, dijo Tadeu.

¿Qué dijo Dania sobre lo sucedido?

Los participantes de Big Brother Brasil Cara de Sapato y MC Guimê han sido eliminados de la competencia. Todo esto debido a sus comportamientos y faltas de respeto a la participante de La Casa de los Famosos Dania Méndez. #LCDLF3 #BBB23 🚨 pic.twitter.com/VMQVNJjlhc — La Comadrita (@lacomadritaof_) March 17, 2023

Antes de que se conociera la decisión del programa, Dania fue llamada e interrogada por la jefa de La Casa de los Famosos, quien le preguntó en varias oportunidades si ella se había sentido agredida.

Dania contestó que la fiesta estuvo “buenísima y que todos le habían caído bien”, por los que se entiende, se acordaba muy poco de lo sucedido y grabado en cámara. Por ello, le cuestionaron si algún comportamiento de sus nuevos compañeros le había molestado.

Sobre el episodio vivido en el dormitorio con “Sapatito”, Dania expresó: “No me incomodó. Él estaba borracho y como que no lo hizo con mala intención, así que normal”.

En cuanto a la situación vivida con MC Guimê, la mexicana dijo: “No recuerdo. ¿A mí, en la pompa? Mira, me da pena. Creo que ayer a todos se nos pasó las copas, me incluyo, y no creo que lo haya hecho de manera morbosa, sino que se nos fueron tragos. Todos me caen bien y todo bien”, dijo.

Luego de estos, los usuarios en internet estuvieron de acuerdo con el apoyo por parte de la producción hacia Dania, y aplaudieron la decisión tomada.

Finalmente, Cabe señalar que de acuerdo con Hola! tanto Antonio Carlos Junior ‘Zapatito’ y MC Guimê, podrían enfrentar consecuencias más graves, ya que de acuerdo con un medio brasileño, la Policía Civil de Río abrió una investigación sobre lo sucedido.

É sério que a Globo vai passar pano pra assédio? E se fossem Alface e Black no lugar de Guimê e Sapato? A Dania nunca mais vai querer pisar no Brasil #BBB23 pic.twitter.com/lLB9Z9DrCL — Alexandre Rodriguez  (@lexandrez) March 16, 2023

