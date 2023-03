Welcome US: ¿Cómo funciona el programa que ofrece patrocinadores a migrantes?

“El sueño americano” para muchos migrantes latinos que quieren mejorar sus condiciones laborales, de seguridad y de vida en los Estados Unidos, últimamente se ha convertido en una pesadilla tanto para el país, como para estas personas.

Obtener una visa americana no es un trámite fácil, ni rápido por lo que muchos ciudadanos especialmente de Venezuela Colombia, Haití, Cuba y de Centroamérica, al ver las condiciones políticas, sociales y de seguridad vulneradas, deciden ingresar de manera irregular al país del norte a través de la frontera con México.

Con el fin de dar contingencia a las cifras tan elevadas de migrantes que están llegando a Estados Unidos, la administración del presidente Biden ha anunciado una serie de medidas que permitan dar más oportunidades a la población que soliciten un asilo en el país.

#17Mar 🌎 | Así funciona la plataforma que permite buscar un patrocinador para el 'parole' humanitario de USA una vez al mes https://t.co/LVc6QPequJ — Sumarium (@sumariuminfo) March 17, 2023

De acuerdo con El Tiempo, que una de ellas es el Parole Humanitario, una medida que le apuesta a otorgar Visas Humanitarias para personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, pero solamente si quienes aplican al programa cuentan con un patrocinador en Estados Unidos.

De hecho, la Declaración Jurada de Patrocinio Económico ayuda a asegurar que los nuevos inmigrantes no necesiten depender de los beneficios del sector público tales como, vales para alimentos, Medicaid, Seguro de Ingreso suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) y asistencia temporal para familias necesitadas. Si la persona por la cual usted presentó una declaración jurada de patrocinio económico se convierte en residente permanente y más tarde recibe ciertos beneficios del sector público, la agencia que le dé los beneficios le puede pedir a usted que reembolse el dinero, según USCIS.

Pero muchas de las personas que quieren residir en el país, han encontrado dificultades al encontrar un familiar, conocido o persona que quiera asumir esta responsabilidad, y es allí donde surge la idea de crear una plataforma que contribuya a enlistar una serie de patrocinadores voluntarios que quieran dar una oportunidad el “Parole humanitario” a algún o algunos solicitantes.

¿Qué es y cómo funciona el programa Welcome US?

“Actualización importante: la plataforma Welcome Connect está experimentando dificultades técnicas. https://t.co/QFAtXm5Qty — Mario J. Pentón (@MarioJPenton) March 17, 2023

Welcome.Us es una organización que a través del registro Welcome Connect ayuda a venezolanos, haitianos, cubanos y nicaragüenses a encontrar un patrocinador que esté dispuesto a apoyarlos a aplicar al Parole humanitario de Estados Unidos.

Quien quiera ser patrocinador, o patrocinado solo tiene que acceder a la página e inscribirse en un listado; más tarde Welcome Us contactara a los postulantes y hará el acercamiento entre ellos. Es de aclarar que la plataforma no permite que los patrocinadores sostengan ningún tipo de conversación con los beneficiarios, ni pueden acceder a sus perfiles, esto solo se puede hacer una vez los hayan contactado.

Solo después de esto ambas partes sostienen una serie de entrevistas en donde pueden valorar la viabilidad del proceso, o de lo contrario puede darse por terminado. “Cualquiera de las partes puede cerrar la conversación en cualquier momento y los beneficiarios podrán encontrar otro patrocinador potencial para enviar un mensaje”, detalla Welcome.US ante Voz de América.

La plataforma funciona de forma limitada. Solo está disponible su registro los días 15 de cada mes durante un tiempo limitado, hasta que se alcance el tope de usuarios activos, el cual no está especificado en su sitio web, informó el portal El Pitazo.

¿Qué debe hacer el solicitante al patrocinio?

¿Quieres ir a EEUU y no tienes un familiar o amigo que te patrocine? Ya está en funcionamiento la herramienta digital https://t.co/75WeDyq8wQ y aquí te explicamos cómo puede ayudarte. pic.twitter.com/0iqukMhhnj — Univision Arizona (@UnivisionAZ) March 16, 2023

Para registrarse como beneficiario, la persona interesada en migrar debe crearse un perfil en la plataforma con su información personal básica. Una vez que esté completo el perfil, podrá ver quiénes son los posibles patrocinadores que están interesados en ayudar y seleccionar hasta siete de ellos para conversar.

Las inscripciones en la página de Welcome Us se abren a las 3:00 pm, hora universal coordinada (UTC):

• Venezuela – 11:00 a.m.

• Nicaragua – 9:00 a.m.

• Haití o Cuba – 10:00 a.m.

Requisitos de aplicación

Welcome us, no tramita directamente el parole humanitario; enfatizan en que este link solo facilita que un postulante al asilo en Estados Unidos pueda encontrar dentro de unos patrocinadores voluntarios, una persona, empresa u organización que quiera ampararlo durante su residencia en el país. Quien se postule a la Visa humanitaria debe hacerlo de manera legal, bajo todos los parámetro que exige el Gobierno estadounidense.

Los requisitos para poder ser beneficiario del Parole Humanitario son:

https://t.co/6aHhjCXoD2 se pronuncia sobre caída de su web ante avalancha de peticiones https://t.co/imiJ0Rna4V — Mario J. Pentón (@MarioJPenton) March 15, 2023

• Ser nacional de Venezuela, Nicaragua, Haití o Cuba.

• No tener una segunda nacionalidad.

• No poseer una residencia permanente en un tercer país.

• No haber ingresado de forma irregular las fronteras de México, Panamá o Estados Unidos después del 5 de enero de 2023.

• Encontrarse fuera de los Estados Unidos.

• Tener un pasaporte válido y vigente para viajes internacionales. En el caso de los venezolanos, Estados Unidos reconoce los pasaporte vencidos sumándole cinco años más a la fecha impresa del documento.

• Cumplir con los requisitos de vacunación y otros requisitos de salud pública.

• Poseer un patrocinador en los Estados Unidos.

• Costear su boleto aéreo.

• No tener orden de expulsión de Estados Unidos.

