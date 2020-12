¿Quién es Dalton Gomez, el prometido de Ariana Grande?

La cantante y compositora de 27 años, Ariana Grande sorprendió a sus más de 211 millones de seguidores en Instagram, luego que el domingo 20 de diciembre, anunciara que comprometió con su novio, Dalton Gomez, quien tienen 25 años de edad.

La pareja, comenzó su relación en el mes de febrero del presente año, pero todo se hizo oficial en mayo, cuando ambos aparecieron en el videoclip de la cantante junto con Justin Bieber, Stuck With U.

“Para siempre y un poco más” escribía Ariana en Instagram.

Pero, ¿quién el joven que se ha robado el corazón de una de las mujeres más exitosas y hermosas del planeta?

Aquí está lo que debes de saber sobre Dalton Gomez.

Dalton Gomez es un agente inmobiliario

Dalton Jacob Gomez, de 24 años de edad, nació en Los Ángeles y fue allí donde se dedicó al mundo de la venta inmuebles de lujo para un sector exclusivo y adinerado del área de Los Ángeles, California. Dalton, se ha caracterizado por mantener un perfil bajo, a pesar de su trabajo como agente inmobiliario con la compañía Aaron Kirman Group, en donde cuentan con una lista de personalidades con bastante poder adquisitivo de la zona de LA.

Se dice que Ariana Grande, adquirió en 2020 un lujoso inmueble, en un exclusivo vecindario en donde tendría de vecinos a Leonardo Di Caprio y Keanu Reeves. Fue por medio de esta situación, que conoció a quién sería su futuro esposo.

Su relación con Ariana Grande se hizo oficial por medio de un vídeo musical

A pesar de que ambos fueron vistos en el mes de febrero, en la ciudad de Los Ángeles, en donde se les capturó besándose, solo fue hasta el mes de mayo, del mismo mes, cuando la cantante decidió hacer publica su relación.

Por medio de la colaboración entre Ariana Grande y Justin Bieber con el vídeo oficial de “Stuck with U”, en donde, por medio de videos caseros, varios fanáticos y celebridades enviaron sus vídeos compartiendo durante la cuarentena, se pudo apreciar la grabación de Ariana y Dalton, juntos bailando y abrazándose, por primera vez, mostrando su relación oficialmente, a todo el público.

Ariana Grande & Justin Bieber – Stuck with USB Projects along with longtime clients Ariana Grande and Justin Bieber release “Stuck with U” to benefit First Responders Children’s Foundation: https://stuckwithu.lnk.to/agjbPV In response to the COVID-19 crisis and to help further bolster relief efforts, all net proceeds from the streams and sales of “Stuck with U” will be donated to First Responders Children’s Foundation… 2020-05-08T04:00:09Z

El perfil de Dalton en Instagram es privado

Los fanáticos de la artista han querido conocer un poco más acerca de su futuro esposo. Y qué mejor manera, que sus redes sociales para conocer quien es este apuesto y misterioso chico. Sin embargo, y para infortunio de muchos, tanto el perfil de Instagram como de Twitter de Dalton Gomez, es completamente privado.

En su cuenta de Instagram, se le puede encontrar como @dalton_jacob, tiene una fotografía de perfil a blanco y negro de él mismo sonriendo, cuenta con 89 publicaciones, 4.422 seguidores y 587 seguidos. Como información adicional, se describe como un agente de bienes raíces de Los Ángeles de Aaron Kirman Group.

Después de escribir ‘Thank u, next’ Dalton Gomez es la relación más estable de Ariana Grande

Luego de su ruptura con Pete Davidson, con quien también Ariana Grande se iba a casar, ambos se separaron en 2018. Luego, la cantante salió con Mac Miller.

Tras varios sucesos en su vida amorosa, conoció finalmente a Dalton Gomez, pero decidió mantener su relación en privado, hasta que en junio, publicaron su primera fotografía juntos en Instagram. Ariana Grande, publicó un imagen, en donde se les vio abrazados. Y para el mes de agosto, Ariana celebró el cumpleaños de su novio, con un amoroso mensaje que decía “Feliz cumpleaños a mi baby, mi mejor amigo, mi parte favorita de todos mis días. Te amo”.

Cabe destacar que ambos, como todos las parejas estables, vivieron la cuarentena de la pandemia del coronavirus, juntos.

