¿Estados Unidos suspende vuelos a Reino Unido?

Luego de que en el Reino Unido se tomaran medidas restrictivas por la nueva cepa del coronavirus, la cual se propaga más rápido, ha obligado a que el Gobierno imponga un bloqueo nivel 4, lo que ha ocasionado que más de 20 millones de personas se vieran nuevamente confinados desde este domingo en toda Gran Bretaña.

Por ello, varios países de Europa y el continente americano también han tomado medidas, la principal de ellas, ha sido suspender los vuelos hacia y desde el Reino Unido, ya que esta nueva variante del virus esta “fuera de control”, tal y como lo aseguró el secretario de Salud, Matt Hancock.

Estas medidas, adoptadas por 120 países, llegan en un época del año, como lo son las fiestas de Navidad y año nuevo, donde la alta demanda de los vuelos a nivel mundial se incrementan, y que, por el difícil año que vivió la industria aérea por la pandemia del coronavirus, las aerolíneas buscaban recuperarse económicamente.

Por el momento, Estados Unidos no tiene ningún tipo de restricciones de viaje establecidas para el Reino Unido. Sin embargo, el Gobernador de Nueva York, Andrew Mark Cuomo, pidió a la Administración del presidente Donald Trump, tomar medidas lo antes posible.

En una conferencia de prensa, el mandatario dijo que Estados Unidos todavía no ha tomado ninguna medida a la mutación del virus que se dio en el Reino Unidos, a diferencia de varios países alrededor del mundo que han requerido pruebas a los viajeros provenientes de este país, y el mayor de las cosas, quienes han suspendido los vuelos.

“Para mí esto es reprensible porque es lo que ocurrió durante la primavera. que aún sigan llegando seis vuelos diarios desde ese país al aeropuerto John F. Kennedy y no hemos hecho absolutamente nada. Ciento veinte países requieren una prueba. Nosotros no. Otros países europeos han impuesto una prohibición. Nosotros no la tenemos y hoy la variante está tomando un avión y aterrizando en el JFK. Cuántas veces en la vida tienes que cometer el mismo error antes de aprender” afirmó el gobernador, quien aclaró que él no tienen la autoridad para prohibir los vuelos o la entrada de pasajeros, ya que es una medida que le compete al Gobierno federal.

Sin embargo, el mandatario aseguró en Twitter que “la aerolínea British Airways requerirá que los pasajeros de vuelos del Reino Unido a Nueva York presenten una prueba COVID-19 negativa antes de su salida. Estamos en conversaciones con Delta y Virgin Atlantic para hacer lo mismo. No podemos permitir que la historia se repita con esta nueva variante de virus”.

Starting tomorrow @British_Airways will require passengers on UK flights to NY to show a negative COVID test before departure.

We are in conversations with Delta and Virgin Atlantic to do the same.

We can't let history repeat itself with this new virus variant.

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) December 21, 2020