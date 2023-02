Daddy Yankee presenta su nuevo tema musical “La Hora y el Día” (+ESCÚCHALO AQUÍ)

Daddy Yankee sorprendió a sus fanáticos con el lanzamiento de su nuevo tema musical “La Hora y el Día” junto a los artistas boricuas Justin Quiles y Dalex. La nueva apuesta musical de Yankee llega tras haber puesto fin a su exitosa gira “La Última Vuelta”.

La superestrella decidió agradecer a sus fanáticos de todas partes del mundo con el lanzamiento sorpresa de “La Hora y El Día”. La canción, que fue grabada hace un año, une a tres de las voces más importantes de la música latina en un himno melódico cargado de emociones. El tema muestra su poder individual y la inigualable química entre los tres artistas.

El video oficial que se lanza simultáneamente con el sencillo aborda temas de infidelidad con resultados incendiarios entre secuencias sísmicas y cinemáticas.

MIRA AQUÍ EL VIDEO OFICIAL DE “LA HORA Y EL DÍA” DE DADDY YANKEE

Play

Daddy Yankee x Justin Quiles x Dalex – La Hora y El Día (Video Oficial) Daddy Yankee x Justin Quiles x Dalex – La Hora y El Día (Video Oficial) Suscríbete al canal: Subscribe to the channel: goo.gl/yypZya Más vídeos de DY: More music videos from DY: Rumbatón: youtube.com/watch?v=t7gsVuW8AtY Campeon: youtube.com/watch?v=hsdtEviIjmk Sigue a DY / Follow DY: Facebook-goo.gl/QYZ53a | Twitter-goo.gl/AzaR8o Instagram-goo.gl/a6F7gz | daddyyankee.com Letra/Lyrics: Estuve con ella pero no sentía… 2023-02-16T23:00:08Z

Daddy Yankee publicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, en donde explicó que durante la gira tuvo una lesión en la rodilla, y esto, sumado a contratiempos de logística, provocó la postergación de sus conciertos en Puerto Rico, que se llevarían a cabo en enero de 2023.

El álbum de despedida de Daddy Yankee LEGENDADDY sigue resonando en todo el mundo. Recibió una nominación al Premio Grammy en la categoría “Mejor Álbum de Música Urbana”, convirtiéndose en la quinta nominación del cantante en estos prestigiosos premios. Además, él continúa siendo un fenómeno, con más de 3 mil millones de reproducciones en todo el mundo.

LEGENDADDY también fue el primer álbum de 2022 en ser certificado multiplatino por la RIAA con más de mil millones de reproducciones y fue catalogado como el Mejor Álbum Latino de mitad de año. El álbum alcanzó el puesto número uno en la lista Top Latin Albums de Billboard, logrando su quinto debut consecutivo en el número uno de la lista.

La gira de despedida de Yankee, “La Última Vuelta”, concluyó como la más grande de su carrera con $198 millones en ventas brutas. Además, La Última Vuelta World Tour terminó como la segunda gira más grande de un artista latino en la historia de Boxscore con 83 shows completamente agotados en 2022. La gira fue promovida por Cardenas Marketing Network y Rafael Pina, Mr. Sold Out.

Lo que debes saber sobre Daddy Yankee

Como un creador de cultura, revolucionario, agente de cambio e innovador, Daddy Yankee ha inspirado, impactado e influenciado constantemente a generaciones de artistas. Un ícono indiscutible, que se ha consolidado como uno de los artistas más influyentes de todos los tiempos, trayendo por primera vez el reggaeton a todo el mundo. Sin lugar a duda, la música y la cultura no se verían, sonarían ni se sentirían igual sin él.

Desde 1995, Yankee constantemente ha conquistado las listas de éxitos, derribado récords y ha hecho historia bajo sus propios términos. La magnitud de sus buenas críticas resulta casi imposible de igualar o superar. Haciendo honor al título de “Rey del reggaetón”, el cantante ha vendido más de 30 millones de discos como “uno de los artistas de música latina más vendidos de todos los tiempos”.

De cientos de premios, Yankee obtuvo cinco Premios Latin Grammy, ocho Premios Billboard de la Música, treinta Premios Billboard de la Música Latina, cuatro Latin American Music Awards (incluido el Premio Ícono), diecisiete Premios Lo Nuestro, un MTV VMA y seis Premios ASCAP, además de ganarse un lugar en el Paseo de la Fama de Puerto Rico y la “Presencia Latina” en la Universidad de Harvard.