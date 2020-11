Hermano del rapero DaBaby se suicidó: ¿Qué se sabe de su muerte?

El hermano mayor del rapero DaBaby, Glenn Johnson, murió a causa de una herida de bala autoinfligida, según informó el sitio TMZ.

El medio informó que Johnson había subido un video de él mismo llorando, con un arma más temprano, el martes. “En el video, el hermano de DaBaby afirmó que le habían hecho mucho en el pasado. No mucho después, nuestras fuentes dicen que se pegó un tiro en la cabeza y murió”.

Según Fox 46 Charlotte, los oficiales respondieron a una llamada desde una casa en Berkeley Place Drive a la 1:39 pm. Encontraron a un hombre, posteriormente identificado como Johnson, que había “sufrido una herida de bala”. Fue llevado a un hospital local, donde fue declarado muerto.

Damn bruh 💔 — DaBaby (@DaBabyDaBaby) November 4, 2020

En este momento, según el medio, el fallecimiento de Johnson se clasifica como una investigación de muerte.

Según los informes, le sobreviven tres hijas y un hijo.

Desde entonces, DaBaby ha cambiado su biografía de Instagram por la frase “VIVA MI HERMANO”.

El cantante también subió una historia de Instagram con la letra de su canción “Intro”. “Mi hermano piensa que no lo amamos y lo dejamos luchar como si no fuéramos de la familia, como si no renunciara a todo lo que tengo para verte feliz, n …”., decía.

El joven artista subtituló la historia como: “Hubiera renunciado a todo lo que tenía para verte feliz n…”.

DaBaby, nacido como Jonathan Lyndale Kirk, es oriundo del área de Charlotte, Carolina del Norte. Lanzó una serie de mixtapes entre 2014 y 2018, antes de saltar a la fama en 2019. Su álbum debut se tituló “Baby on Baby”.

Según un artículo de Complex sobre DaBaby, el artista comenzó a rapear con el nombre de Baby Jesus hasta 2017. Por esa época, le dijo a XXL Magazine: “2017 será el año de DaBaby… El cambio de nombre, solo me muestra la cantidad de amor y el respeto que la gente me tiene. Cambiar el nombre y no perder tracción, es algo que a mucha gente le cuesta hacer. Cuando se trata de 2017, estamos listos para trabajar”.

El joven de 28 años creció escuchando a Eminem, 50 Cent y Lil Wayne, según su entrevista. “Casi todo lo que escuchaban mis hermanos mayores. Había tanta música creciendo. Pero definitivamente Lil Wayne fue una gran influencia porque comprendí mejor lo que escuchaba cuando era mayor”, dijo.



El rapero continuó: “Ya había tenido éxito con las cosas que hacía en las calles; Realmente me aburrí un poco. Todo se trataba de tocar e influir en la gente, siempre he sido ese tipo de persona. Yo era el que le enseñaba cosas a la gente, siempre tenía una habilidad con mis palabras y siempre hablaba con sustancia. Pensé qué mejor manera de tocar a las personas y cambiar la vida de las personas que con la música, porque muchas de las cosas que escucho antes de comenzar a rapear, comencé a rapear en 2014, eran sobre mi vida real”.

