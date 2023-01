Cuenta regresiva para recibir el Año Nuevo 2023: Los mejores temporizadores de reloj

Mientras se despide del 2022 y se prepara para recibir el Año Nuevo 2023, es posible que necesite un reloj de cuenta regresiva para ayudar a marcar cada segundo hasta la medianoche, sin importar en qué zona horaria viva. A continuación encontrará un resumen de temporizadores de Nochevieja para ayudarte a celebrar el Año Nuevo con estilo.

Temporizadores y relojes de cuenta regresiva para la víspera de Año Nuevo 2022-2023

Para ir directamente a la cuenta regresiva de su ciudad, visite Hora y fecha aquí e ingrese la ciudad o el estado de interés. También puede desplazarse por las diversas cuentas regresivas de otras ubicaciones que se enumeran a continuación.

Varios canales de YouTube también ofrecen cuentas regresivas para una variedad de ubicaciones en todo el mundo y cambian a través de varias zonas horarias a medida que pasa el Año Nuevo. Un ejemplo se puede encontrar aquí.

Aquí hay otra cuenta regresiva en vivo que muestra cuándo llega 2023 en diferentes condados y zonas horarias. Este incluye Nueva York en los EE.UU., el Reino Unido, Tailandia, Japón, Nueva Zelanda, Australia (Sídney), India, Australia (Queensland), Filipinas y más.

A continuación, encontrará cuentas regresivas específicas para diferentes zonas horarias en los Estados Unidos.

Cuenta regresiva de la zona horaria del este

Puede ver una cuenta regresiva en vivo desde Times Square, centrada en la zona horaria del este, en el video incrustado a continuación.

Lo siguiente es una cuenta regresiva para las zonas horarias del este, como Nueva York, proporcionada por TickCounter.

Esta cuenta regresiva debe responder a cualquier dispositivo que esté utilizando.

Cuenta regresiva de la zona horaria central

La cuenta regresiva incrustada a continuación es para zonas horarias centrales, como Texas, y es proporcionada por TickCounter.

Cuenta regresiva de la zona horaria de la montaña

La cuenta regresiva incrustada a continuación es para zonas horarias de montaña, como Colorado, y es proporcionada por TickCounter.

Cuenta regresiva de la zona horaria occidental

La cuenta regresiva incrustada a continuación es para zonas horarias occidentales, como California, y es proporcionada por TickCounter.

Cuenta regresiva de Hawái

La cuenta regresiva incrustada a continuación es para Hawái y es proporcionada por TickCounter.

Cuenta regresiva de Alaska

La cuenta regresiva incrustada a continuación es para Alaska y es proporcionada por TickCounter.

Cuentas regresivas de transmisión en vivo y más

Si está más interesado en las principales transmisiones en vivo de celebración, tenemos el webcast oficial de Times Square a continuación. Esta transmisión comienza poco antes de las 6 p.m. Este y dura hasta que cae el Baile a la medianoche en Nueva York. También puede verlo en TimesSquareNYC.org, NewYearsEve.nyc o TimesSquareBall.net, o cualquiera de sus aplicaciones móviles asociadas.

Puede ver el webcast de NYE en vivo en la transmisión a continuación.

La transmisión en vivo anterior terminará a las 12:15 a. m., hora del Este.

Puede encontrar transmisiones en vivo separadas aquí en Ball Cam 1 y Ball Cam 2.

El webcast es presentado por Jonathan Bennett y Jeremy Hassell, y presentará eventos especiales y cuentas regresivas cada hora. Las actuaciones incluyen a Chelsea Cutler, JVKE, Jax, Ava Max, J-Hope, Osmani Garcia, New Edition, Sech, Duran Duran y más.

Puede ver el video de Bennett sobre lo emocionado que está de ser anfitrión nuevamente en la publicación de Instagram incrustada arriba.

El video de arriba, proporcionado por EarthCam, muestra un lapso de tiempo de la construcción de Times Square en previsión de la celebración de 2022-2023 en Nueva York.

