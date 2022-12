¿Cómo ver los fuegos artificiales de Año Nuevo 2023 de Londres? LIVE STREAM

Es hora de celebrar el 2023 y la parte divertida de la víspera de Año Nuevo es que se celebra cada hora durante 24 horas en todo el mundo, por lo que hay una gran cantidad de espectáculos de fuegos artificiales que puedes ver durante todo el día.

Los fuegos artificiales tradicionales de Londres son una de las celebraciones de Año Nuevo más grandiosas. Aquí le mostramos cómo ver la famosa exhibición de fuegos artificiales a medida que el calendario llega a 2023.

BBC One Live transmite los fuegos artificiales de Londres

BBC One transmite en vivo los fuegos artificiales en su sitio web y en YouTube, que está incrustado arriba. Las festividades de Londres comienzan a las 7:30 p.m. hora de Londres el 31 de diciembre y termina con el enorme espectáculo de fuegos artificiales sobre el río Támesis que finaliza a las 00:15 hora local.

Los fuegos artificiales son presentados por el alcalde de Londres, Saduq Khan. La famosa torre del reloj Big Ben sonará 12 campanadas a la medianoche y luego comenzará la exhibición de fuegos artificiales. Debido a la pandemia, esta será la primera exhibición completa de fuegos artificiales de Londres desde 2019.

Después de la exhibición de fuegos artificiales, el subcampeón de “Eurovisión” 2022, Sam Ryder, realizará un espectáculo especial de Nochevieja en BBC One. El programa de Ryder fue pregrabado el 7 de diciembre.

“No se me ocurre mejor manera de redondear el 2022 que cantando algunas de mis canciones favoritas con unos invitados muy especiales. ¡Han sido 12 meses increíbles llenos de bendiciones fabulosas gracias a personas fabulosas, y estoy muy emocionada de traer el 2023 contigo! Como siempre, ¡gracias por la oportunidad!” Ryder le dijo a BBC Radio 2 (a través de NME)

Año nuevo 2023 alrededor del mundo

La víspera de Año Nuevo marca el final de un año calendario en el calendario gregoriano, el calendario introducido por primera vez en 1582 por el Papa Gregorio XIII, de quien recibe su nombre. La mayoría de los países celebran el último día del año con fiestas, reuniones sociales, festivales y/o fuegos artificiales. Tiene muchos nombres en todo el mundo, incluidos Hogmanay en Escocia, Calennig en Gales, Baharu en Indonesia y Malasia, Silvester en muchos países europeos, Reveillon en Francia, Portugal y Brasil, Kanun Novodgo Goda en Rusia y Omisoka en Japón.

Kiritimati, Tonga y Nueva Zelanda son algunos de los primeros lugares para celebrar la víspera de Año Nuevo porque están ubicados justo al oeste de la línea internacional de cambio de fecha, mientras que la isla Baker de EE. UU. es uno de los últimos lugares para celebrar porque está justo al este de la Línea de Fecha Internacional. Curiosamente, debido a la forma en que la línea internacional de cambio de fecha se desplaza un poco, Kiritimati se encuentra en realidad al este de Baker Island.

En los Estados Unidos, el Año Nuevo se celebra tradicionalmente con fiestas y “drops”, el más famoso de los cuales es el ball drop que se lleva a cabo en Times Square en la ciudad de Nueva York. Pero hay docenas de otras “entregas” en todo el país, incluida una entrega de caracoles en Key West, Florida; una gota de durazno en Atlanta; una entrega de autos de Indy en Indianápolis; una caída de bellotas en Raleigh, Carolina del Norte; una gota de pastel de luna en Mobile, Alabama; una gota de flor de lis en Nueva Orleans, una gota de “Glowtato” en Boise, Idaho; y una caída de chips de tortilla en Tempe, Arizona, que está vinculada al juego de fútbol americano universitario Tostitos Fiesta Bowl.

Nueva York también recibe el año nuevo con una “Carrera de medianoche” alrededor de Central Park que incluye un espectáculo de fuegos artificiales. Otras exhibiciones de fuegos artificiales en todo el país incluyen espectáculos en los parques temáticos de Disney, el Strip de Las Vegas y el evento “Chi-Town Rising” de Chicago.

