¿Cuántos años tiene William Levy?

El actor cubano William Levy debutó en las novelas a sus 26 años de edad. Esto fue después de formar parte del reality de Telemundo Protagonistas de Novela, donde conoció a Elizabeth Gutiérrez, la madre de sus dos hijos.

La primera telenovela en la que trabajó William Levy fue Olvidarte jamás, donde compartió créditos con Sonya Smith, Gabriel Porras, Mariana Torres y Daniel Elbittar. La novela salió al aire en el 2006. William Levy interpretó a Germán Torres en dicha telenovela, quien era uno de los empleados del rancho del protagonista, Diego Ibarra (interpretado por Gabriel Porras).

Fue aquí donde William Levy se robó el corazón del público por ser todo un galán. Tres años después obtuvo su primer protagónico en Cuidado con el ángel, donde protagonizo junto a Maite Perroni.

Desde entonces William Levy ha saboreado el éxito y se ha convertido en un actor internacional a sus 42 años.

William nació el 29 de agosto de 1980. Él tiene dos hijos: Christopher Alexander Levy y Kalley Alexandra Levy.

William Levy tiene una fortuna de 6 millones de dólares

Según Celebrity Net Worth, William Levy tiene un patrimonio neto de $6 millones. El actor cubano ha trabajo como modelo, a protagonizado novelas y ha filmado cintas. Además apareció en un video musical de la canción de Jennifer Lopez “I’m Into You”, que se estrenó en los Estados Unidos el 2 de mayo de 2011. También participó en el popular programa de ABC, “Dancing With The Stars”. Su carrera ha seguido floreciendo en la próxima década y más allá.

William Levy estrenó este 14 de abril la nueva serie “Montecristo” por ViX

La serie original de ViX, Montecristo, protagonizada por William Levy, se estrenó el 14 de abril. La serie tiene 6 episodios.

La historia está basada en el clásico literario El Conde de Montecristo de Alexandre Dumas, la serie cuenta la historia de Alejandro Montecristo (Levy), un enigmático personaje que irrumpe en el ojo público y genera preocupación entre la élite mundial porque el origen de su fortuna y su pasado son desconocidos.

Montecristo es el fundador y CEO de una nueva empresa de tecnología que ha despertado la envidia y el interés de muchos, entre ellos Fernando Álvarez Mondego, un empresario relacionado con la aristocracia española que quiere adquirir la startup Montecristo. Lo que Fernando no sabe es que Montecristo es alguien a quien conoció hace décadas y el motivo de su surgimiento se alimenta puramente de venganza.