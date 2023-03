ViX, el principal servicio de streaming en español del mundo, anunció que “Montecristo”, la nueva serie de drama y suspenso con William Levy como protagonista, se estrenará el 14 de abril. La serie tendrá sus seis episodios disponibles el día de estreno.

La serie original de ViX se basa en la obra literaria clásica “El conde de Montecristo” por Alexandre Dumas, que cuenta la historia de Alejandro Montecristo (William Levy), una figura enigmática que se hace conocida y genera inquietud en la élite mundial respecto al origen de su fortuna y misterioso pasado.

Montecristo es el fundador y director ejecutivo de una nueva empresa de tecnología que ha generado envidia e interés en muchos, entre ellos Fernando Álvarez Mondego (Roberto Enríquez), un hombre de negocios conectado con la aristocracia española que quiere comprar el startup de Montecristo. Lo que Fernando no sabe es que conoció a Montecristo varias décadas atrás y que la razón por la que ha reaparecido repentinamente en su vida no es otra que la venganza.

MIRA AQUÍ EL TRÁILER OFICIAL DE “MONTECRISTO”, SERIE PROTAGONIZADA POR WILLIAM LEVY

“Montecristo” cuenta con la actuación de Esmeralda Pimentel (“High Heat”) como Haydée Hernández, la mano derecha de Montecristo y una experta pirata cibernética; Juan Fernández (“El cid”) como Cristóbal Herrera, el aristocrático embajador de España en La Habana; Silvia Abascal (“Asombrosa Elisa”) como Mercedes Herrera, la hija del embajador de España en La Habana; Itziar Atienza (“Wrong Side of the Tracks”) como la abogada cubana Helena Vilaforte; Guiomar Puerta (“Estoy vivo”) como Alba Mondego, la hija de Mercedes y Fernando; y Franky Martin (“Wrong Side of the Tracks”) como Jackie, el chofer de Montecristo, quien le resuelve todo.

La adaptación para la serie fue creada por la guionista Lidia Fraga (“Método Criminal”) y Jacobo Díaz (“Método Crimina”), y dirigida por Alberto Ruiz-Rojo, (“Templanza”, “Caronte”).

El proyecto fue producido por David Martínez, Ángela Agudo, David Cotarelo con producción ejecutiva de Secuoya Studios y Sergio Pizzolante. William Levy y su socio Jeff Goldberg también son productores ejecutivos.

Lo que debes saber sobre la plataforma de ViX

ViX es el primer servicio de streaming a gran escala del mundo que sirve exclusivamente al público de habla hispana.

Propiedad de TelevisaUnivision, ViX celebra las culturas latinas con la cantidad sin precedentes de 50.000 horas de contenido premium gratuito y pago en todos los géneros, incluidas películas, series de comedia, novelas, series dramáticas y contenido infantil, así como noticias en vivo y deportes.

Aprovechando más de 300.000 horas de la biblioteca de contenido de Televisa y una sólida bóveda de propiedades para crear una oferta sin comparación, el nuevo servicio global de streaming ilumina el entretenimiento en español al superar los límites y encender la alegría con su contenido sin igual.

ViX incluye un nivel gratuito con publicidad (AVOD) bajo la marca ViX, así como una opción premium basada en suscripción (SVOD) con la marca ViX+.

Brindando a los suscriptores acceso a la mayor cantidad de contenido en español de primer nivel jamás ofrecida en un servicio SVOD, ViX+ presenta más de 10.000 horas de programación de entretenimiento premium sin publicidad, hasta 7.000 horas de deportes en vivo y más de 70 series y películas originales de ViX+ en su primer año.