La princesa Kate Middleton anunció este viernes que se someterá a quimioterapia para tratar el cáncer que le descubrieron después de su cirugía. Sin dar detalles sobre el tipo cáncer.

En las últimas semanas, la familia real ha sido fuertemente criticada después de que la Princesa de Gales aparentemente desapareciera de la vista del público. Después de que la familia real publicara fotos alteradas de ella, las teorías de conspiración se difundieron y arrasaron en Internet.

Sin embargo, en un vídeo, Kate anunció este 22 de marzo que estaba recibiendo tratamiento para tratar su cáncer, que le fue descubierto durante su cirugía abdominal.

La princesa dijo que su equipo médico le recomendó comenzar con quimioterapia y ahora se encuentra en las primeras etapas de ese tratamiento.

“Sin embargo, las pruebas realizadas después de la operación descubrieron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento”, precisó la princesa en el video.

El tratamiento de quimioterapia comenzó a finales de febrero. El palacio dice que no compartirá más información médica privada, incluido el tipo de cáncer.

La princesa dijo que está pensando en todos aquellos que han sido afectados por el cáncer y añadió: “Para todos aquellos que enfrentan esta enfermedad, en cualquier forma, por favor no pierdan la fe ni la esperanza. No están solos”.

El Palacio de Kensington dijo que el video de la princesa fue filmado el miércoles por BBC Studios, el brazo de producción de la BBC.

¿Cuántos años tiene Kate Middleton?

Kate Middleton nació el 9 de enero de 1982. Lo que quiere decir que tiene 42 años. Ella estudió Historia del Arte en la Universidad de St. Andrews an Escocia, donde conoció al Príncipe Williams. En ese tiempo ella tenía 19 años cuando conoció al futuro rey de Inglaterra. Ella tenía 29 años cuando se casó con el Príncipe William en el Westminster Abbey. Juntos procrearon a sus tres hijos: George, Charlotte y Louis. A los 40 años ella se convirtió en la Princesa de Gales, cuando el rey Carlos III, nombre a su esposo Príncipe de Gales. Dos años después, la Middleton fue diagnosticada con cáncer.

Edad de los hijos de la Princesa y el Príncipe Williams:

George tiene 10 años

Charlotte tiene 8 años

Louis tiene 5 años