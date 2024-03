Kate Middleton, princesa de Gales, anuncia que tiene cáncer

Kate Middleton, Princesa de Gales, reveló en un video del 22 de marzo en su página oficial X que le habían diagnosticado cáncer.

La princesa, cuyo estado ha sido objeto de muchos rumores desde su cirugía abdominal confirmada, no reveló el tipo de cáncer ni el pronóstico, pero dijo que fue un gran shock.

El palacio había dicho anteriormente que la condición de la princesa no era cancerosa, pero ella dijo que eso cambió cuando se encontró cáncer durante las pruebas “después de la operación”.

El diagnóstico llega durante un período difícil para la Familia Real, ya que el rey Carlos también está luchando contra el cáncer. La princesa también se vio envuelta en un escándalo de Photoshop después de que las principales agencias fotográficas se negaran a distribuir una foto manipulada de ella con sus tres hijos, edición de la que luego asumió la responsabilidad.

Esto es lo que necesita saber:

Kate Middleton reveló que “las pruebas después de la operación encontraron que había cáncer presente”

En el video, Kate agradeció a las personas que le desearon lo mejor antes de revelar que tiene cáncer.

“Quería aprovechar este momento para agradecerles personalmente todos los maravillosos mensajes de apoyo y su comprensión mientras me recuperaba de la cirugía”, dijo en el video.

“Han sido un par de meses increíblemente difíciles para toda nuestra familia”, añadió. “Pero tengo un equipo médico fantástico que me ha cuidado muy bien y por lo que estoy muy agradecido”.

“En enero me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres”, dijo. “En ese momento, se pensaba que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue exitosa; sin embargo, las pruebas posteriores a la operación encontraron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y estoy en las primeras etapas de ese tratamiento”.

Y añadió: “Esto, por supuesto, fue un gran shock”.

Según un comunicado publicado en el sitio web del Palacio de Kensington el 17 de enero, “Su Alteza Real la Princesa de Gales ingresó ayer en el hospital para una cirugía abdominal planificada”.

En enero, cuando la princesa fue sometida a una cirugía abdominal, el comunicado de prensa del Palacio de Kensington decía que “permanecería en el hospital durante 10 a 14 días”. El Daily Beast se refirió a la cirugía como una “operación misteriosa” porque el palacio nunca explicó la naturaleza exacta de la misma.

La BBC informó que el procedimiento “fue lo suficientemente importante como para mantenerla en el hospital hasta dos semanas y se espera que la recuperación pueda tardar hasta tres meses”.

La princesa de Gales describió al príncipe William como una “gran fuente de consuelo y tranquilidad”

La princesa elogió a su marido, el príncipe William.

“William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para gestionar esto de forma privada por el bien de nuestra joven familia. Como puedes imaginar, esto ha llevado tiempo”, dijo Kate.

“Me tomó tiempo recuperarme de una cirugía mayor y comenzar mi tratamiento, pero lo más importante es que nos tomó tiempo explicarles todo a George, Charlotte y Louis de una manera apropiada para ellos y asegurarles que estoy bien. está bien”, dijo.

“Como les dije, estoy bien y me hago más fuerte cada día al concentrarme en las cosas que me ayudarán a sanar mi mente, cuerpo y espíritu”, dijo Kate en el video. “Tener a William a mi lado es una gran fuente de consuelo y tranquilidad”.

También elogió el “amor, apoyo y amabilidad mostrados por muchos de ustedes. Significa mucho para ambos. Esperamos que comprenda que, como familia, ahora necesitamos algo de tiempo, espacio y privacidad mientras completo mi tratamiento”, dijo Kate.

“Mi trabajo siempre me ha traído una profunda sensación de alegría y espero volver cuando pueda, pero por ahora debo concentrarme en recuperarme por completo”, añadió. “En este momento pienso también en todos aquellos que han sido afectados por el cáncer. Para todos los que enfrentan esta enfermedad en cualquier forma, no pierdan la fe ni la esperanza. Usted no está solo.”

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Mujer de 33 años murió tras cirugía de levantamiento de glúteos