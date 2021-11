¿Cuántos años tiene Carmen Salinas?: Esperanzas de vida son pocas

Los seguidores de la actriz Carmen Salinas continúan promoviendo cadenas de oración, a fin de que la legendaria artista mexicana se recupere, tras sufrir un derrame cerebral el miércoles en la noche, del que los médicos no dan un parte nada favorable.

Y en medio de la tristeza y preocupación que ha generado el estado de salud de la estrella de la pantalla chica y el cine, una pregunta que muchos fans de Carmelita se hacen es cuántos años tiene.

La respuesta sin duda sorprenderá a muchos seguidores, debido a que la actriz, quien hizo su debut en televisión en 1964, de la batuta de Ernesto Alonso, no solamente luce muy joven para su edad, sino que además es una mujer que a lo largo de su vida gozo de buen estado físico y buena salud.





Carmelita tiene 82 años, que cumplió el pasado 5 de octubre. Esa es la información oficial que se conoce sobre la edad de la actriz, de acuerdo a datos sumisitrados por la propia familia de la mexicana, quien nació en la ciudad de Torreón, Coahuila el 5 de octubre de 1939.





A pesar de ello, en internet circula otra información, en la que la página de Cultura del Gobierno mexicano, que cuenta con la biografía de los artistas más representativos de la cultura mexicana, asegura que la verdadera edad de la actriz es 88 años.





En el link de la citada pagina, que compartimos aquí, se afirma que Carmen Salinas nació el 5 de octubre de 1933, y también informan que su ciudad de origen es Torreón, Coahuila.

Allí, en una especie de párrafo honorífico sobre Carmelita, quien sigue recluida en un hospital de la colonia Roma, en la capital mexicana, con pocas probabilidades de vida, se recuerda la prolífica carrera de la estrella.





“Aparece en el ambiente artístico en la década de 1960 como imitadora de las cantantes del momento, gracias a su gracia, simpatía y carácter desenfadado, rápidamente se coloca en el gusto del público, se incorpora al teatro, cine y la televisión, donde trabaja en forma alternada y constante”, asegura la página de Cultira del Gobierno mexicano.

“Desde su lanzamiento no ha dejado de trabajar, y es una de las personalidades del mundo del espectáculo. Entre sus películas más conocidas se pueden mencionar: La vida inútil de Pito Pérez (1970) con Ignacio López Tarso, El rincón de las vírgenes (1972) y Calzonzin inspector (1974) con Alfonso Arau. En la década de 1970 y 1980 participó en un buen número de cintas conocidas como de ficheras, encarnando a la simpática “corcholata”; Carmen Salinas ha incursionado en la producción teatral también con mucho éxito”, agregaron.





La información más actualizada sobre el estado de Carmelita se dio este sábado, cuando el ahijado de la actriz, Jorge Nieto, ya no dio muchas expectativas positivas sobre una eventual recuperación de Carmelita.





Nieto dijo, a la prensa que tras varias opiniones de neurólogos reconocidos, el pronóstico sobre Carmelita es que el daño cerebral que tiene sería irreversible.

“Ya no va a despertar. Lo que nos están diciendo es que ya no va a despertar, pero estamos esperando un milagro, todo podría pasar”, dijo Nieto, advirtiendo que la parte donde se produjo el derrame cerebral es inoperable.