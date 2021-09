¿Cuál es el impacto del traje mas polémico de la serie Star Trek?

El hombre que creó casi todos los disfraces icónicos de “Star Trek” es toda una leyenda en los círculos de fanáticos y diseñadores. William Ware Theiss hizo los uniformes para la tripulación del USS Enterprise, el look de todos los habitantes de los planetas que la nave visitaba y mucho más. Los únicos disfraces que Theiss no diseñó fueron los tajes de los monstruos y marcianos. Esos fueron creados por Wah Ming Chang.

De hecho, sus diseños fueron tan icónicos que J.J. Abrams modeló los uniformes de las películas que se iniceron después de los originales creados por Theiss en los ’60. Lo mismo con la futura serie “Strange New Worlds,” que se llevará a cabo antes de la “The Original Series,” de acuerdo al argumento. El escritor y productor Akiva Goldsman le dijo a The Hollywood Reporter en abril de 2021 que los uniformes para el nuevo show, cuyo lanzamiento está programado para el 2022, son un retorno a la serie original.

De acuerdo a Herb e Yvette Solow, Theiss era una árduo trabajador y era muy celoso de su privacidad. En su libro “Star Trek Sketchbook,” los Solows lo describen como “solitario.”

“La principal característica que con frecuencia resaltaban aquellos que trabajaron con él era que su ética de trabajo consistía en una premisa casi fanática e inhumana: ‘Deténganse cuando el trabajo esté terminado — no antes,’” escribieron los Solows. “Con esto no se ganaba la simpatía de muchos de sus vestuaristas no lo querían mucho como podrán imaginarse, aunque sí se ganaba el respeto de sus colegas.”

Herb Solow sabía precisamente cómo operaba Theiss, ya que fue productor ejecutivo de las dos primeras temporadas de “The Original Series.”

Debido a que Theiss tenía una gran presión para crear esos trajes y uniformes para un show televisivo semanal, usó trabajadores no sindicalizados, según explican los Geek Twins. Este tipo de cosas son controversiales en Hollywood, como lo ha demostrado la huelga de escritores de 2008 Writers’ Strike. The Geek Twins escribieron que Theiss “alquiló un apartamento cerca del estudio donde costureras no sindicalizadas trabajaban durante la noche para hacer los trajes. A la mañana, los metían por la ventana trasera dentro del estudio.” Bien o mal, esta técnica funcionaba.

Mientras que el show salió al aire, Theiss creó algunos de los looks más peculiares para algunos actores invitados some of the most unique looks for those who guest-starred en “Star Trek.” Entre los primeros de la lista se encuentra uno que vistió la actriz Sherry Jackson en el episodio “De qué están hechas las niñas?”

Mucho se ha escrito so bre este traje en particular. Redshirts Always Die reportó que le traje era “escaso.” En cambio, Jackson dijo que se necesitó de “cierto trabajo de ingeniería mecánica” para que el traje funcionara.

El rol de Jackson en dicho episodio era el de un androide llamado Andrea, una de las muchas formas de vida artificial con las cuales el Captain Kirk (William Shatner) solía encontrarse.

Ella le dijo a StarTrek.com que en verdad fue ella misma quien modificó el traje.

“I invented the slit up the front of the leg on it,” said Jackson in the interview. “I’m only 5-foot-4, and I wanted to look taller. That made me look taller. The outfit just became magical. Also, hip-huggers weren’t around at that time, but apparently, after that episode, hip-huggers came into fashion. I’m sure it was because of ‘Star Trek.’”

En una entrevista con The Spectrum, Jackson compartió que antes de su aparición en el programa, ella era conocida por sus roles en comedias. Esos papeles fueron como chica, como la que tuvo en el program de los 50 “Make Room For Daddy.”

“Tomé cada papel con seriedad y pensé a fondo sobre lo que podría pensar y sentir un androide,” le dijo al escritor Nick Thomas en una entrevista. “Tenía 24 y estaba en mi punto más atractivo. ¡El traje ayudó a que el episodio fuese memorable!”

Mientras estaba en su traje, ella fue a almorza al comedor de Paramount, ahí el director Blake Edwards la vio y le ofreció un papel en la película “Gunn” en la que también tuvo de estrella a Ed Asner.

Y Shatner … ¿qué puedo decir?” dijo Jackson en la nota. “Por supuesto, estaba coqueteando conmigo. Pero disfruté poder trabajar con Shatner.”

Ella dijo que él le ayudó a mantener el traje puesto de manera apropiada y generar todo tipo de lío. En una entrevista con HollywoodChicago.com, Jackson describió cómo Shatner le ayudó en su situación particular.

“[El traje] fue hecho de material de ski, cada vez que lo usaba se estiraba,” dijo Jackson en la entrevista. “Teníamos a un censor en el set; ellos me permitieron un escote en el frente y nada atrás. Usamos la cinta de touppe de William Shatner par mantenerlo en su lugar.”

