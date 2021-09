Jelani Day: El hombre desaparecido es un estudiante de postgrado de Bloomington

Jelani Day, una persona desaparecida de Bloomington, era un estudiante de postgrado de la Universidad de Illinois State cuando desapareció hace casi un mes. Ahora su madre, Carmen Bolden Day, está llevando adelante un grupo en redes sociales para encontrar a su hijo.

Day, de 25 años, era conocido como “JJ”. Mientras que el Departamento de Policía de Bloomington y los departamentos vecinos llevan adelante la búsqueda, Carmen Bolden Day le dijo a WGLT que quiere que los investigadores hagan más. El Departamento de Policía de Bloomington emitió un comunicado el lunes 20 de septiembre de 2021 diciendo que aún estaban en la búsqueda activa del hombre.

En su entrevista con WGLT, Carmen Bolden Day comparó la búsqueda de su hijo con el notorio caso de Gabby Petito, quien desapareció el 11 de septiembre de 2021 luego de que su novio Brian Laundrie regresara a su casa de un viaje que habían emprendido juntos sin ella. Day dijo que ella no quería que dedicaran menos recursos a la búsqueda de Petito pero que quiere más recursos dedicados a encontrar a su hijo.

La familia está ofreciendo una recompensa de $25,000 dólares a quien pueda brindar información sobre el caso y se ha iniciado una colecta en GoFundMe para recaudar fondos para la familia.

Esto es lo que necesitas saber:

Day fue visto por última vez el 24 de agosto de 2021 entrando a un negocio y su vehículo fue hallado en una zona arbolada

La última vez que se vio a Day fue el 24 de agosto de 2021 cuando fue captado por las cámaras de vigilancia entrando a una tienda llamada Beyond/Hello en Bloomington, según informó el Departamento de Policía de Bloomington. Había hablado por última vez con su familia la noche anterior y no asistió a clases después de su desaparición. Su familia y un miembro de la facultad de la Universidad de Illinois State denunciaron su desaparición, decía el comunicado. Más temprano ese día, su imagen fue captada por las cámaras de seguridad en el centro de estudiantes de la universidad, dijo la policía.

La tarde del jueves 26 de agosto, el Departamento de Policía de Peru localizó el Chrysler 300 blanco del año 2010 de Day en una zona arbolada al sur del Illinois Valley YMCA, dijo la policía. También dijeron que la ropa que estaba usando en la tienda de ropa fueron halladas en su auto.

“Jalani es descripto como un hombre negro de 25 años de edad, que mide 1.82 metros, pesa 180 libras, tiene pelo negro corto, ojos marrones y algo de vello facial,” dijo la policía.

Después de haber hallado el vehículo, los departamentos de policía y de bomberos llevaron a cabo búsquedas terrestres y aéreas con drones y policía canina, decía la declaración.

“Se le solicita a cualquiera que esté en contacto con Jelani Day que se comunique con el Departamento de Policía de Bloomington al teléfono (309) 820-8888. Si alguien tiene información acerca de Day, se le solicita que se comunique con el Detective Paul Jones al teléfono 309-434-2548 o que escriba a Pjones@cityblm.org,” decía la declaración.

Un cuerpo fue hallado que no ha sido identificado aún, y Carmen Bolden Day dijo que quiere respuestas

Carmen Bolden Day le dijo a WGLT que luego de que encontraran un cuerpo aún no identificado el 4 de septiembre, los recursos destinados al caso de su hijo parecen haberse debilitado. No ha recibido ninguna respuesta acerca del cuerpo que fue hallado, y los investigadores les han dicho a los canales de noticias que no poseen un químico necesario para procesar el ADN luego de las muestras que recolectaron de la familia Day.

Los agentes no han podido dar respuesta a WGLT con respecto al sexo o raza de la persona encontrada, reportaron los medios de comunicación.

Las autoridades le dijeron a WGLT que el personal está dedicado al caso de Day, que sigue caratulado como una investigación de persona desaparecida.

“En un momento de la investigación, cinco detectives, detectives forenses, y supervisores del Departamento de Investigaciones Criminales estaban ayudando a analizar la evidencia digital, las pruebas físicas y ayudando con la investigación,” escribió el agente John Fermon en un email a WGLT.

El Departamento de Policía de Bloomington emitió un comunicado el lunes 20 de septiembre de 2021 diciendo que la policía seguía investigando el caso activamente.

“Actualmente, los detectives del Departamento de Policía de Bloomington siguen analizando las pistas e investigando el caso activamente. Su investigación incluye pero no está limitada a: (1) recolectar y analizar evidencia digital, (2) recolectar y analizar evidencia física, (3) encontrar y entrevistar a testigos, (4) buscar otras pistas e información que puedan ayudar a la investigación,” decía el comunicado.

Aún así, Bolden Day dijo que cree que el caso de su hijo necesita más atención.

“Es amado,” le dijo a WGLT. “Lo queremos. Él es importante.”

Esta es la versión original de Heavy.com

