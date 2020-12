¿Está abierto el correo postal en Navidad y Nochebuena 2020?

El día de nochebuena este 24 de diciembre y el día de navidad que se celebra el 25 de diciembre, son fechas para compartir con familia y amigos, teniendo particularmente este año, todas las medidas y precauciones de bioseguridad a raíz del Covid-19. Sin embargo, como sucede con muchos feriados federales, numerosos negocios y servicios están cerrados, incluidas las oficinas de correo y las oficinas postales del Servicio Postal, aunque es probable que algunos vestíbulos de las oficinas de correos aún estén abiertos para quioscos de autoservicio que no necesitan personal.

La respuesta es sí. Pero, de acuerdo al sitio web del USPS, los horarios de apertura y cierre en el día de nochebuena pueden variar dependiendo de cada oficina de correo. Por lo que se recomienda consultar con su Unidad de entrada de correo masivo para conocer el horario de atención. Puede consultarlo aquí.

Did you know: ‘Dear Santa’ is out now! 🎅 ✉️For more info on how to watch, visit https://t.co/exXH0c7BKc #USPSOperationSanta pic.twitter.com/zULmPRr8LW

— U.S. Postal Service (@USPS) December 22, 2020