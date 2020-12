Puede suceder que con todas las actividades que se tienen que realizar en el mes de diciembre, como la compra de los regalos de navidad, y los ingredientes para la cena navideña y de fin de año, usted haya dejado las diligencias bancarias de último punto a realizar en su lista de tareas, por ello, siempre es útil saber si los bancos estarán abiertos durante las vacaciones de Navidad en caso tal de que usted necesite realizar algún tipo de diligencia bancaria a último momento.

Es probable que los servicios en persona no están disponibles, ya que el personal de caja y auxiliares tengan el día libre para el día de navidad, por lo que probablemente usted no podrá realizar operaciones bancarias en una sucursal el día de Navidad.

Siga leyendo para saber qué bancos están abiertos durante los días de Navidad.

¿Abrirán los bancos el 25 de diciembre?

El día de navidad, que para este 2020 cae un viernes 25 de diciembre, es considerado un feriado bancario estándar de la Reserva Federal, por lo que para este día todos los bancos estarán cerrados el día de navidad.

A pesar de esto, los servicios digitales sí estarán funcionando, independientemente de que en los Estados Unidos esté celebrando Navidad. Usted podrá realizar transacciones bancarias a través del sitio web o la aplicación de su banco y si tiene una cuenta en línea, puede realizas:

– Consultar saldos

– Pagar facturas

– Trasladar dinero entre cuentas

– Depositar cheques

¿Están abiertos los bancos el día de Nochebuena?

Lo que respecta al jueves 24 de diciembre, es diferente. Ya que la mayoría de sucursales bancarias estarán funcionando durante horarios establecidos por cada entidad financiera. Aquí hay algunos bancos que estarán abiertos en Nochebuena, 24 de diciembre:

• Bank of America: las sucursales abren de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

• Bank of the West: las sucursales estarán abiertas de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

• BBVA: abrirá desde las 9:00 a 1:00 p.m.

• BB&T: Las sucursales abren de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

• BMO Harris Bank: las sucursales abren de 8:00 a.m. a 12:00 a 3:00 p.m., según la ubicación

• Capital One: tendrá sucursales abiertas de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

• Chase: las sucursales abren de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

• Citizens Bank: Las sucursales abren de 10:00 a.m. a 2-3:00 p.m., según la ubicación.

• Fifth Third Bank: las sucursales abren de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

• Huntington: las sucursales abren de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

• KeyBank: Las sucursales abren de 9 a.m. a 1 p.m.

• People’s United Bank: las sucursales abren de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

• Banco PNC: sucursales abren de 11:00 a.m. a 2:00 p.m.

• Regions: las sucursales abren de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

• Banco Santander: Oficinas abiertas de 9:00 a 1:00 p.m.

• SunTrust: las sucursales abren de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

• TD Bank: muchas sucursales abren de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

• UBank: las sucursales abren de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

• Union Bank: muchas sucursales abren de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

• U.S. Bank: las sucursales abren de 10:00 a.m. a 2:00 p.m., pero los horarios varían ampliamente

• Wells Fargo: las sucursales abren de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

RECUERDE: Algunos bancos han cerrado determinadas sucursales o han impuesto restricciones sobre los tipos de transacciones que puede realizar debido a la pandemia. Asegúrese de llamar a su sucursal local para confirmar su horario de atención en Nochebuena.

¿Cómo puedo acceder a mi dinero si mi banco está cerrado?

Si su banco cierre temprano, podrá acceder a sus fondos por medio de cajeros automáticos los cuales están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. De igual manera, puede realizar transacciones por medio de las aplicaciones o sitio web de su banco.

¿Las transacciones pueden tardar más?

Sí. Las transferencias bancarias que se realicen de manera electrónica, se enrutan a través de la Reserva Federal, por lo que no se realizan los depósitos en los días festivos cuando la Reserva Federal está cerrada. Por lo tanto, los depósitos bancarios que realice en línea comenzarán a procesarse el siguiente día hábil. Por lo que podría ver reflejado los saldos en su cuenta bancaria un poco tarde.

