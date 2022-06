Corey Haim: ¿qué novias tuvo antes de morir?

Corey Haim fue un actor que destacó en su niñez y adolescencia y que protagonizó varias películas en las décadas de 1980 y 1990. Más adelante en su vida, protagonizó programas de telerrealidad junto a su mejor amigo Corey Feldman. Juntos, eran conocidos como “Los dos Corey”. Haim nunca se casó ni tuvo hijos, pero tuvo relaciones con algunas celebridades durante su vida.

Feldman lanzó en 2020 su documental titulado (my) Truth: The Rape of Two Coreys.

Esto es lo que debe saber sobre con quién salió Haim:

Haim salió con las actrices Alyssa Milano y Lala Sloatman

Entre los años 1987 y 1990, Haim estuvo saliendo con la actriz de Who’s the Boss, Alyssa Milano. Él ya sufría de adicción a las drogas en ese momento. Milano dijo que ella y sus padres intentaron conseguirle ayuda para tratar su adicción durante ese tiempo, pero finalmente no tuvieron éxito.

En 1988, Haim actuó junto a Lala Sloatman en Watchers y Dream a Little Dream en 1989. Los dos salieron intermitentemente durante dos años en lo que fue la cima de su fama.

Sloatman describió a Haim como divertido y jovial, pero ella no estaba al tanto de sus problemas con las drogas en ese momento, afirmando que él era realmente su “primer gran angustia”.

Haim se comprometió cuatro veces

En 1992 y 1993, Haim estuvo saliendo y luego se comprometió con la actriz de Baywatch Nicole Eggert. Los dos protagonizaron juntos Blown Away y Just One of the Girls. Al recordar su relación, dijo que pasaron muchas noches juntos en las salas de emergencia y, aunque no cree que le haya salvado la vida, estuvo allí para él cuando la necesitaba.

En 1996, Haim estuvo brevemente comprometido con Holly Fields. Ella lo recordaba con cariño después de su muerte, recordando el hecho de que era un amante de los animales, especialmente cuando se trataba de perros.

“Cuando le pagaron al final del día, fue directamente a Petco y gastó todo el dinero en huesos y juguetes para perros”, dijo. “Luego, Corey fue a un refugio de animales en Anaheim y entregó los huesos a los perros, se aseguró personalmente de que todos y cada uno de los perros tuvieran un hueso y un juguete”.

En 2000, Haim se comprometió con Cindy Guyer dos días después de conocerse en una firma de autógrafos en Chicago. Sin embargo, los dos estuvieron juntos por poco tiempo y nunca se casaron.

Más tarde tuvo una relación de un año con Tiffany Shepis y dijo que se casarían el 9 de mayo de 2009. Shepis se mudó con Haim de California a Arizona en 2008 cuando se juntaron. Ella dijo que el cambio era para ayudarlo, pero finalmente no funcionó entre ellos.

“Yo era un muy buen amigo de Corey, tratando de ayudarlo como todos lo hacen, ¿sabes? Era un niño encantador con muchos problemas”, le dijo a CNN después de su muerte. “¿Y por qué terminó? Bueno, quiero decir, puedes adivinarlo. Quiero decir, tuvo más problemas con las drogas de lo que nadie podría haber imaginado. Requirió más ayuda de la que yo podría brindarle”.

Ella dijo que él estaba emocionado cuando la gente lo llamaba para hablar de proyectos y soñaba con dirigir y hacer películas más grandes nuevamente.

En el momento de su muerte, Haim vivía cerca de Burbank con su madre.