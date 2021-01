Murió consursante de “Survivor”: ¿Cómo murió “Angie” Jacusz?

Tristes noticias llegan para la familia “Survivor”. La concursante de la edición del show que se filmó en Palau, Cassandra Anne “Angie” Jacusz, murió a la edad de 40 años.

Jacusz falleció después de librar una dura batalla contra el cáncer.

TMZ informó por primera vez que Jacusz murió el pasado viernes 8 de enero en el área de Nueva Orleans.

Angie Jakusz and Willard Smith Early Show Interview Part 1 (2005)2018 UPDATE Angie has been diagnosed with Cancer and needs your help. Any amount that you can give will help: https://www.gofundme.com/go-fund-no-fun-angie 2015-01-21T20:19:37Z

La causa de la muerte de la mujer aún no se ha publicado, pero una página de GoFundMe que se creó originalmente en enero de 2018 decía que en noviembre de 2017, a Jakusz se le diagnosticó “una forma rara de cáncer colorrectal de células escamosas”.

El sitio dijo que “tomó tres meses diagnosticar” la enfermedad de Jacusz y que incurrieron en $30,000 en facturas médicas porque ella no tenía seguro. Más tarde, ella calificó para el seguro, pero la familia estaba buscando ayuda para cubrir la parte de su atención que no estaba cubierta.

Survivor Palau Angie 😭 🏝 I knew she was battling cancer a few years ago but I had no idea this was her end. So sad. So very sad. https://t.co/bpajqhHlB5

“Con un tratamiento combinado de quimioterapia y radiación, esta forma de cáncer tiene una tasa de éxito del 80 por ciento entre los pacientes”, se lee en el sitio. “Si bien su tratamiento será agotador y agotador para su cuerpo, Angie es una mujer de 37 años sana y fuerte y esperamos que se recupere por completo”.

El mencionado sitio también proporcionó información biográfica sobre Jacusz.

Allí se aseguró que la exconcursante nació el 27 de marzo de 1980 en Waukesha, Wisconsin, y pasó un tiempo en Nueva York y San Francisco antes de establecerse permanentemente en Nueva Orleans, donde trabajó como bartender. También le gustaba pintar, diseñar, coser y hornear.

Su obituario dice: “Angie era una persona increíblemente apasionada con una extraordinaria lujuria por la vida. Ya sea que estuviera cosiendo, pintando, dibujando, haciendo arte de uñas o maquillando, vistiendo, leyendo, haciendo snorkel, buceando, viajando, o simplemente haciendo lo que fuera, lo hizo con amor y con precisión láser. Fue miembro fundadora de la New Orleans Noise Coalition y había participado en la temporada 10 de Survivor. Le sobreviven su esposo durante nueve años, Steven Calandra; sus padres, Linda y Wayne Jakusz; su hermano, Jon Jakusz; una sobrina, Addison Calandra y un sobrino, Leo Robert Probst-Jakusz”.

El paso de Angie en “Survivor”

Jacusz compitió en la décima temporada de Survivor, que se filmó en Palau. Fue la primera temporada que contó con 20 concursantes, y también fue la infame temporada de la tribu Ulong, donde todos los miembros de Ulong fueron eliminados hasta que solo quedó Stephenie LaGrossa.

I learned tonight of the passing of my cast mate and tribe mate from Survivor Palau. Gone too soon. 💔

embracer of life

her light extinguished too soon

the night now darker

rip angie https://t.co/KPlvUzfWJz pic.twitter.com/aOF48epfuX

— Kimberly Mullen (@KimberlyDMullen) January 14, 2021