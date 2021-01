Murió John Reilly: ¿Cómo murió el actor de la serie “General Hospital”?

John Reilly, una legendaria estrella de la pantalla chica, quien apareció en la exitosa serie General Hospital, murió, según lo reveló la publicación US Weekly. El reconocido actor falleció a la edad de 86 años.

La hija del actor, Caitlin Reilly, confirmó este domingo la noticia en su cuenta de Instagram, donde dedicó unas bellas palabras al histrión.

“John Henry Matthew Reilly conocido como Jack. Se apagó la luz más brillante del mundo. Imagina a la mejor persona del mundo. Ahora imagina que esa persona es tu padre. Estoy tan agradecida de que fuera mío. Estoy tan agradecida de haberlo amado. Estoy tan agradecida de haber llegado a tiempo para abrazarlo y despedirme. Sinceramente, no sé qué voy a hacer, pero sé que él estará conmigo. Te amaré por siempre papá”, comentó en su red social la joven.

A Reilly le sobreviven su esposa y tres hijas. En este momento, se desconoce la causa de la muerte.

Esto es lo que debe saber sobre el actor John Reilly:

Reilly apareció en varios programas de televisión de éxito

Reilly apareció en varios programas de televisión exitosos, incluidos A Man Called Shenandoah, The Mary Tyler Moore Show y Hawaii Five-O, entre otros. En 1974, consiguió el papel del Dr. Dan Stewart en As the World Turns.

En una entrevista con Soap Opera Digest, el actor compartió sobre su carrera televisiva y dijo: “Gunsmoke fue mi primero, mi segundo fue The Mary Tyler Moore Show, el tercero fue The Bob Newhart Show, y luego Lou Grant… Tengo una debilidad muy en mi corazón por este lote, y no ha cambiado”.

John Reilly, actor on ‘General Hospital’ and ‘Passions,’ dies at 86John Reilly, actor on ‘General Hospital’ and ‘Passions,’ dies at 86 Veteran soap actor John Reilly, a Chicago native who starred as Sean Donely on ABC’s daytime drama “General Hospital,” has died. He was 86. His daughter, actress Caitlyn Reilly, announced his death Sunday on Instagram, but did not share a cause of death. “John… 2021-01-11T12:52:11Z

Hablando de sus ocho años en el programa de televisión “Passions”, como Allistair Crane, Reilly dijo: “Mi percepción de Alistair es que se ríe de la gente porque todos son estúpidos… Los mira como diciendo, ‘¿Por qué estás diciendo ¿eso? ¡Estúpido!”. Alistair disfruta de la condición humana. Utiliza esa risa durante Halloween, de hecho. Un año, tenía puesta esta máscara, un niño pequeño vino a la casa y dije: “¡Hola, jajajajaja!”, ¡Y el pobre niño lloró! Dije: ‘¡Dios mío, lo siento mucho!’ Y me quité la máscara. ¡Estaba tratando de ser gracioso, pero no salió de esa manera!”.

Reilly apareció en General Hospital como el favorito de los fans, Sean Donely, durante once años.

Al comentar sobre la diferencia entre interpretar a Alistair y Doley, Reilly le dijo a Soap Opera Digest: “Tener todos estos descendientes: hijos mitad bastardos, nietos bastardos, nietas bastardas, mitad esto, mitad aquello… un poco sexy, ya saben. Él no usa Viagra. Dije eso en una de las escenas: “¿Quién necesita Viagra? ¡Soy Alistair Crane! ¡Sabía que venía de Jim!”.

Network – General Hospital: Series 1A huge success for ITV throughout the 1970s, General Hospital carried on in the tradition of Emergency – Ward 10 and other medical shows of the 1960s. This highly popular series offers a dramatic insight into life at a busy hospital, featuring both compelling medical storylines and those highlighting the often strained personal lives of… 2012-07-24T16:01:51Z

Fans, amigos y familiares del acto presentaron sus respetos

En un tuit de homenaje al actor, General Hospital escribió: “Toda la familia del Hospital General está desconsolada al enterarse del fallecimiento de John Reilly. Nuestros pensamientos y oraciones están con sus seres queridos. Descansa en paz. #GH”.

The entire General Hospital family is heartbroken to hear of John Reilly's passing. Our thoughts and prayers go out to his loved ones. Rest in peace. #GH https://t.co/bJC8PBRmcg — General Hospital (@GeneralHospital) January 10, 2021

Otras celebridades han manifestado sus condolencias. Kin Shreiner escribió: “R.I.P. ¡John Reilly, siempre fuiste el alma de la fiesta!”.

R.I.P. John Reilly u were always the life of the party ! @GeneralHospital pic.twitter.com/W8APwCVAoo — Kin Shriner (@kinshriner) January 10, 2021

Kristina Wagner añadió: “Una polaroid de armario de mi colección. Sean Donnelly era la figura paterna de Felicia. Él y Frisco protegieron a la princesa. Descanse en paz John Reilly. Eras un tesoro. Enviando amor a su familia. #RIPJohnReilly #GeneralHospital”.

A wardrobe polaroid from my collection. Sean Donnelly was Felicia's father figure. He and Frisco protected the princess. Rest in peace John Reilly. YOU were a treasure. Sending love to his family. #RIPJohnReilly #GeneralHospital pic.twitter.com/vdRyxDAh8s — Kristina Wagner (@KristinaWagnr) January 10, 2021

