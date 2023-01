Conoce a la encantadora Sofía Depassier, Miss Universo Chile [ENTREVISTA]

La edición número 71 de Miss Universo llega el 14 de enero y será transmitido por la cadena hispana Telemundo. 85 hermosas mujeres del alrededor del mundo representarán a sus países en Ernest N. Moral Centro de Convención en Nueva Orleans, Luisiana. Una de las favoritas entre muchos de los missiolgos es la hermosa Sofía Depassier quien representa al país de Chile. La modelo de 24 años es amante de la moda, de la actuación, es profesora de inglés y esteticista y vino por la corona de Miss Universo. En una entrevista en Exclusiva con AhoraMismo, Depassier se sentó y habló de sus pasiones, proyectos y todo lo que tiene que ver con Miss Universo.

En el 2020 Depassier participó en el certamen de Miss Universo Chile, pero desafortunadamente por cosas del destino, la modelo no gano en ese año.

“En el 2020 a mí se me dio la oportunidad de competir en el Miss Chile del 2020. Bueno, yo llegué a ese concurso sin director, sin preparador, sin un equipo detrás. Entonces, llegue más o menos con los ojos cerrados, no sabiendo, no teniendo en cuenta lo que es realmente un concurso de belleza. Que se requiere muchísimo más que pasarela y oratoria. Muchísimo trabajo que hay detrás, y para mí la verdad me sirvió muchísimo esa experiencia de también vivirla para poder aprender sobre eso y bueno este año [2022] tuve un equipo espectacular que me ayudo muchísimo, me empujo a sacar lo mejor de mí y gane la corona de Chile y bueno espero traerme la corona de Miss Universo y la segunda corona que Chile tendría” confiesa la reina de belleza.

Vino preparada para ganar

Sofía no se dio por vencida y viene a darlo todo el 14 de enero. “Me siento orgullosa en representar a mi país en un mundo internacional, de una manera internacional, que el mundo conozca a chile,” La profesora de inglés cuenta sobre su ardua preparación. “La verdad que la preparación es muy completa, son días larguísimos que requieren de mucho entrenamiento como pasarela, oratoria, clases de maquillaje de peinados. Estar atenta a lo que está pasando en la actualidad del mundo, hoy en día. Leer muchísimo, estudiar. ME ha tocado viajar muchísimos, lo cual estoy muy agradecida porque he podido conocer nuevas culturas, he podido conocer nuevos paisajes y la verdad estoy muy agradecida,”

Inmigrantes sin frontera

En el 2020 Sofía creo su proyecto ‘Inmigrantes sin Frontera’ una fundación que ofrece herramientas a inmigrantes quienes se trasladan a nuevo país para obtener una vida mejor.

“Nosotros lo que les entregamos estas herramientas, como comunicarse, tal vez como hacer un resume, como a ingresar a sus hijos al colegio. Son distintas fases que nos enfocamos, pero es un proyecto 100 porciento voluntario.”

Al preguntarle a Depassier sobre su vestido típico, ella promete que será algo jamás antes visto en Chile. Sofía cuenta con el amor y apoyo de su familia y de todo Chile. No te pierdas A Sofía Depassier compitiendo por la corona de Miss Universo 2023 el 14 de enero a las 8PM hora del este por Telemundo.