¿Quién se presentará en el concierto del Día Nacional de los Caídos 2021?

El Concierto del Día Nacional de los Caídos de PBS ha sido una tradición durante más de 30 años. El concierto saldrá al aire esta noche, domingo 30 de mayo a las 8:00 pm ET. Las tropas estadounidenses que sirven en todo el mundo también pueden ver el concierto en la red American Forces.

El programa de esta noche honrará a los veteranos estadounidenses, hombres y mujeres en servicio y familias de militares. La actriz ganadora del premio Emmy Kathy Baker rendirá homenaje a las enfermeras que sirvieron en Vietnam y Joe Morton de “Scandal” rendirá homenaje al 70 aniversario de la Guerra de Corea.

Aquí están todos los artistas de esta noche, según el sitio web de PBS.

Gladys Caballero

La leyenda del R&B y siete veces ganadora del Grammy Gladys Knight se encuentra entre los artistas que subirán al escenario esta noche. Knight celebró su 77 cumpleaños el fin de semana del Día de los Caídos el 28 de mayo. Se dirigió a Instagram para agradecer a los fans por los deseos de cumpleaños. “Cada cumpleaños es verdaderamente una bendición y estoy rezando para que estés bien, feliz y permanezcas a salvo, mis amores”, escribió.

Knight se hizo un nombre por sí misma como parte de “Gladys Knight & The Pips”, con canciones icónicas como “Midnight Train to Georgia” y “I Heard It Through the Grapevine”.

Más recientemente, la “Emperatriz del Soul” ocupó el tercer lugar en “The Masked Singer” en 2019, disfrazada de abeja.

Sara Bareilles

También se presentará Sara Bareilles, una cantautora y compositora ganadora del premio Grammy del musical de Broadway “Waitress”. Bareilles causó revuelo musical en 2007 con el lanzamiento de su exitoso sencillo, “Love Song”.

Ahora puedes ver a Bareilles en el servicio de transmisión Peacock en “Girls 5Eva”, una comedia musical escrita por Tina Fey. En una publicación de Instagram del 6 de mayo, Bareilles dijo que filmar la serie fue “una de las experiencias más alegres y gratificantes de toda mi vida”.

Los cantantes marinos de la banda de la Marina de los EE.UU.

No sería un concierto del Día de los Caídos sin las actuaciones de bandas militares. Los cantantes marinos de la banda de la Marina de los EE.UU. Se encuentran entre los hombres y mujeres del servicio musical que actuarán esta noche.

Según el sitio web de la United States Navy Band, los Sea Chanters fueron formados por primera vez en 1956 por el teniente Harold Fultz. El grupo era originalmente solo de hombres, pero las mujeres han sido parte del conjunto desde 1980.

El grupo interpreta de todo, desde piezas de ópera hasta música coral y cánticos marinos.

Alan Jackson

El artista country Alan Jackson es miembro tanto del Salón de la Fama de la Música Country como del Salón de la Fama de los Compositores.

Entre sus muchos éxitos Top 10 se encuentran “It’s Five O’Clock Somewhere” y “Country Boy”. Su álbum más reciente, “Where Have You Gone”, fue lanzado el 14 de mayo. También es el propietario de “AJ’s Good Time Bar” en el centro de Nashville.

Mickey Guyton

NPR nombró a la canción de la estrella country Mickey Guyton “Black Like Me” como una de las 10 mejores canciones de 2020. Guyton, una artista relativamente nueva, lanzó su EP debut homónimo en 2015.

Desde entonces, Guyton ha actuado en la Casa Blanca, los premios ACM y los Grammy. Fue la primera artista solista negra en ser nominada a un Grammy en la categoría Country.

Todos los demás artistas que se presentarán esta noche son:

Aquí está la lista completa de todos los demás artistas que participarán en el Concierto del Día de los Caídos de esta noche, como se indica en el sitio web de PBS.

• Joe Mantegna

• Gary Sinise

• General Colin L. Powell

• Vince Gill

• Steve Buscemi

• Mary McCormack

• Four Tops

• Bailee Madison

• Brian d’Arcy James

• Denyce Graves

• Jack Everly

• La Orquesta Sinfónica Nacional

• El Distrito Militar de Washington

• Las trompetas del heraldo del ejército de EE. UU.

• El coro del ejército de EE. UU., Las voces del ejército y la banda del ejército de rango inferior

• Sargentos de Canto de la Fuerza Aérea de EE. UU.

• El Coro de Soldados de la Banda de Campo del Ejército de los Estados Unidos

Esta es la versión original de Heavy.com

