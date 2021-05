Chelsea campeón de la Champions League por segunda vez en su historia

Este sábado 29 de mayo se llevó a cabo en el Estadio Estadio do Dragão de Portugal la final de la Liga de Campeones entre el Manchester City de Pep Guardiola y el Chelsea de Thomas Tuchel, partido que solo contó con un solo gol (0-1) a favor del equipo de Stamford Bridge para coronarse los nuevos Reyes de Europa 2021, y poder alzar la ‘orejona’ por segunda vez en toda su historia como club.

La pelota rodó a las 3:00 p.m. hora del Este de Estados Unidos, con un acto ante el racismo por parte de los 22 jugadores en cancha, quienes antes del pitido inicial por parte del árbitro español, Antonio Mateu Lahoz, se arrodillaron en el césped.

Desde el comienzo se vio un partido bastante emocionante para los espectadores que tenían los ojos puestos en la final, y los hinchas de ambos equipos que pudieron ingresar al estadio en la final de Porto 2021. Ambos equipos, merecedores de estar en la final por su gran recorrido en esta edición de Champions League comenzaron el partido buscando el arco rival. El equipo ‘Citizens’ de Guardiola era el favorito para ganar, pero a medida que fueron pasando los minutos, los ‘Blues’ inclinaron la cancha a su favor, creando varias ocasiones de cara al arco de Ederson Moraes.

El único gol de la final fue al minuto 42′

Tras varios intentos de ponerse arriba en el marcador por parte de los dos finalistas, el Chelsea dio el único ‘batacazo’ de la final. Cuando al minuto 42′ del primer tiempo, Kai Havertz logró ser el protagonista y héroe del equipo.

La jugada de gol comenzó con Mount jugando por la izquierda, quien condujo el esférico por el centro y aprovechó muy bien el espacio dado por el rival, para habilitar perfectamente a Havertz, quien eliminó y superó a Emerson en el camino, quien salió al área y no pudo achicar al jugador, que uedeó frente a la portería, para rematar e inflar las redes a su favor, para poner el 0-1 del encuentro y darle el triunfo a su equipo, antes del finalizar el primer tiempo.

EL GOLAZO DE HAVERTZ ⚽ | Chelsea gana por 1-0 a Manchester City en la final de Champions con este gran gol del alemán Kai Havertz 🇩🇪.

pic.twitter.com/YOREqqJaFj — Hora Del Futbol (@horadel_futbol) May 29, 2021

Ya para el segundo tiempo, los dirigidos por Thomas Tuchel bloquearon muy bien la presión del City, y no dejaron que el equipo pudiera rematar de manera cómoda ante la portería y empatar el encuentro. Así, el Chelsea, decidió optar por defender el resultado y jugar por el contragolpe. Táctica que funcionó fue, ya que tuvieron la posibilidad de aumentar el marcador.

Finalmente el segundo gol del Chelsea, nunca llegó. Y el empate de los ‘Ciudadanos’ tampoco. El tiempo se agotó poco a poco, y los de Guardiola se quedaron con el sin sabor de no poder ganar el título por primera vez en su historia.

Kevin De Bruyne salió entre lágrimas

El capitán del Manchester City, Kevin De Bruyne, lastimosamente se perdió gran parte de la final en Porto, debido a que al minuto 58′ del segundo tiempo, sufrió un duro choque con el defensa del Chelsea Antonio Rudiger, que le dejó su ojo izquierdo morado. El belga tuvo que ser sustituido por Gabriel Jesús, y se vio ante las cámaras, cuando salió llorando del terreno de juego. El centrocampista desconsolado, se sentó en el banquillo con hielo en el ojo.

#CHAMPIONSxESPN 🏆 ¡Tremendo golpe! Kevin #DeBruyne sufrió un tremendo impacto por parte de #Rüdiger y debió abandonar el campo de juego. pic.twitter.com/7eRBGeAaP3 — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) May 29, 2021





Play



De Bruyne comes off after Rudiger body check A dirty move or accident from Antonio Rudiger? Kevin De Bruyne is forced to come off in the Champions League final after a collision with the Chelsea defender. And how about that shiner under the eye. . 𝙏𝙝𝙚𝙧𝙚’𝙨 𝙁𝙤𝙤𝙩𝙗𝙖𝙡𝙡 𝙊𝙣! UEFA EURO 2020 & Copa America streaming exclusively live on Optus Sport. Get our new 3-month plan… 2021-05-29T20:49:57Z

Hubo incidente entre hinchas del Chelsea y City previo a la final

A las afueras del Estadio, se registraron algunos incidentes entre seguidores de ambos equipos, los cuales quedaron captados en videos. Algunos hinchas en vez de apoyar con cantos, pasión y compartiendo con sus rivales, prefirieron protagonizar algunas peleas horas antes de la final, incluso, una noche antes del emocionante partido.

#UCLFinal Incidentes entre hinchas del Chelsea y el Manchester City en las cercanías del estadio Do Dragao, la sede de la final pic.twitter.com/Sg2Ose8Duy — Diario Olé (@DiarioOle) May 29, 2021

Man City and Chelsea fans clashing in Porto last night… For some reason it always ends up with chairs being lobbed about 🤔pic.twitter.com/irFI4sY1Xp — Footy Accumulators (@FootyAccums) May 28, 2021

Groups of men believed to be Manchester City and Chelsea fans clash in Porto ahead of the #UCL final pic.twitter.com/oudcBeNHDK — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) May 28, 2021

Las formaciones oficiales de la final:

El Manchester City formó con: Ederson, Zinchenko, Dias, Laporte, Walker, Foden, Gündogan, De Bruyne, Sterling, Mahrez y Silva.

El Chelsea salió de inicio con: Mendy, Chilwell, James, Rudiger, Silva, Azpilicueta, Jorginho, Kanté, Mount, Havertz y Werner.

