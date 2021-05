Final Champions League: ¿Cuántas veces ha ganado la UCL el Chelsea FC?

Este sábado 29 de mayo a las 3:00 p.m. hora de Estados Unidos, en el Estadio do Dragão de Portugal, de nuevo el Chelsea FC de Inglaterra será protagonista en la gran final de la UEFA Champions League.

Los dirigidos por el alemán Thomas Tuchel, se enfrentarán al Manchester City de Pep Guardiola durante 90 minutos de juego en los que intentarán conquistar por segunda vez en toda la historia del club, el título de la Liga de Campeones, alzando la ‘orejona’ como máximo trofeo por ser el mejor club de fútbol en Europa.

¿Cuántas veces ha ganado la UCL el Chelsea FC?

La primera Champions League que pudo disputar el equipo de los “blues” fue en el año 2008, cuando bajo la dirección Avram Grant, un israelí contratado temporalmente para la dirigencia del plantel mientras encontraban un candidato ideal, término quedándose la continuidad como técnico del equipo, y tras superar al Liverpool en las semifinales, en un juego llevado a tiempo extra, el Chelsea alcanzó su primera final de la Champions, para esperar a Cristiano Ronaldo y su equipo de ese entonces, el Manchester United.

Pero el triunfo le dio la espalda al Chelsea en la final de Moscú, y en desempate del encuentro por puntos desde el tiro penal, el capitán del equipo en aquel momento, John Terry, se resbaló justo antes de disparar el balón, yéndose el esférico por fuera, permitiéndole al Manchester United alzarse con la copa.





Play



Man United vs Chelsea 1-1 (Pens 6-5) Highlights & Goals | Final UCL 2007/2008 Watch highlights of Manchester United’s dramatic penalty shoot-out win over Chelsea in the 2008 UEFA Champions League final in Moscow. 2021-05-08T11:00:18Z

Cuatro años más tarde, con un exjugador del mismo equipo como técnico, Roberto Di Matteo, y con jugadores del talante de John Terry, Frank Lampard y Didier Drogba, el Chelsea apostó a la formula ganadora del rigor táctico en defensa, el despliegue físico y los contragolpes letales.

De hecho, con esta fórmula, los “blues” lograron una remontada de 3-1 contra el Nápoles en octavos de final, eliminaron al Benfica portugués y sorprendieron en semifinales con un memorable entramado defensivo que anuló al Barça y les dio el billete para la final de Múnich.

Final Bayern Munich – Chelsea

La final de Liga de Campeones del 2012 estaba escrita entre el Bayern Munich de Alemania, y el Chelsea de Inglaterra. Los Bávaros no sorprendieron en los primeros minutos del partido con un juego de feroz ataque, del que los Blues resistían.

El tiempo reglamentario de 90 minutos acabo con un empate de 1-1. Un tiempo extra comenzó y la serie no daba ningún vencedor. La final se fue a la serie de cobros desde el tiro blanco penal, y es Drogba que se sacude la mala suerte sufrida en la Copa Africana, y le da al Chelsea el primer título como Campeón de la Champions League del 2012 con un marcador final de 4 a 3.





Play



Chelsea v Bayern: 2012 UEFA Champions League final highlights Watch highlights of a dramatic final in Munich as Chelsea beat Bayern on penalties. Subscribe: youtube.com/subscription_center?add_user=uefa Facebook: facebook.com/uefacom Twitter: twitter.com/UEFAcom G+: plus.google.com/+UEFAcom uefa.com 2016-01-06T16:55:03Z

Ahora, en la temporada 2020-21, luego de haber derrotado al Real Madrid, de nuevo el Chelsea percibe el aroma de su segundo título como campeón de la Champions League. Este sábado una segunda ‘orejona’ puede sumarse a la vitrina de trofeos del equipo.

Según CNN el equipo dirigido por Thomas Tuchel se hizo fuerte en Stamford Bridge y ganó la semifinal de vuelta por 2-0, con un tanto del alemán Timo Werner a los 28′ minutos y otro de Mason Mount a los 85′. El equipo londinense le había robado al Madrid un empate de 1-1 cuando jugaron la ida en la capital española.

“Tuchel ha convertido al Chelsea en un equipo sólido y difícil de batir. Ha ganado dos veces a Guardiola y ha impresionado a muchos” dijo James Gregg, periodista de la ‘BBC’ en declaraciones citadas por MARCA.

Esta vez la final volverá a jugarse entre clubes ingleses por segunda vez en tres años. La última vez que se enfrentaron dos ingleses en una definición por ser el ‘Rey de Europa’ fue hace apenas dos años, cuando el Liverpool derrotó al Tottenham en la final de la Champions 2018-2019.

