¿Cómo ver el Desfile de las Rosas 2023?

Luego de la gran celebración del Año Nuevo 2023, los estadounidenses también esperan la celebración de uno de los festivales más coloridos y cálidos del país. El “festival de las Rosas 2023”, que en su versión número 134, trae como lema “Turner the córner”, en español “cambio de rumbo”. El desfile será este lunes 2 de enero, desde las 8:00 a.m.

“Ya sea que ese rincón sea real o figurativo, como el potencial ilimitado que trae cada nuevo año, todos disfrutamos la oportunidad de un nuevo comienzo. Pasar la página significa elevarse, solo o con la familia, los amigos y la comunidad. Este año, mientras doblamos la esquina juntos, compartimos la esperanza, la belleza y la alegría de lo que traerá el 2023”, dijo Amy Wainscott, presidenta de la junta de la Asociación del Torneo de las Rosas de Pasadena, en declaraciones citadas por Telemundo 52.

En estas últimas horas, cientos de participantes engalanan sus carruajes en lo que ellos llaman la “semana de la decoración”, y que también se conoce como “el tiempo crucial” . Así mismo en el almacén de Fiesta Parade Float en Irwindale, se desborda en aromas y en un surtido de colores de todas esas flores que aguardan para ser utilizadas como ornamentos en el festival, de acuerdo con Dallas News.

With all eyes on Pasadena for Monday's #RoseParade, we want to recognize our amazing public works crews for their hard work getting the city ready🙏 pic.twitter.com/WPbNN8tKhR — City of Pasadena (@PasadenaGov) December 30, 2022

¿Cómo seguir la transmisión del Desfile de Rosas 2023?

Según el sitio web oficial del Desfile de las Rosas, el evento cuenta como socios para la transmisión a las cadenas televisoras ABC, NBC y Univisión. Además del sistema de streaming Peackock, además de otras cadenas rurales.

A través de estos medios podrá disfrutar del Desfile. Asimismo, se podrá ver en DIRECTV Stream, Hulu + Live TV, Sling TV o YouTube TV. El partido del Tazón de las Rosas, sin embargo, solo se podrá ver a través de ESPN.

Según reportes, en 2022 unas 28.5 millones de personas vieron el Desfile de las Rosas, en comparación con las 700,000 que se esperan que atiendan al evento en vivo en Pasadena, desafiando el frío para verlo todo en persona. Si lo quiere seguir por Twitter, puede conectarse además a la cuenta del Rose Parade.

Detalles del evento

• Fecha: 2 de enero de 2023

• Hora: 8:00 a.m. PT; 7:00 a.m. PT en Univision

• Lugar: Pasadena, California.

• Canal: KTLA-5, NBC, ABC, Hallmark Channel, RFD TV y Univisión

Sitios web de los canales:

Si estás en tu computador o portátil, puedes ver la transmisión del Desfile del Tazón de las Rosas en ABC.com, NBC.com, hallmarkchannel.com y Univision.com.

Aplicaciones de los canales

Si tiene una suscripción por cable o satélite, también puede ver una transmisión en vivo del Desfile del Tazón de las Rosas en su teléfono o tableta con la aplicación de ABC, NBC o Univisión, todas ellas disponibles para Android e iOS.

Una vez que descargue la aplicación de su elección, tendrá que proporcionar sus credenciales de cable o satélite antes de ver la transmisión en vivo.

La transmisión de televisión en vivo solo está disponible a través de estos proveedores en los mercados participantes. Asegúrese de verificar la disponibilidad en su área con suficiente anticipación al desfile, de acuerdo con Dallas News.

Algunas carrozas del desfile de este 2023

De acuerdo con el medio La Opinión, una que ya está llamando la atención es la de “Building the Future” (Construyendo el futuro) que está enfocada en ideas sostenibles para las casas del futuro.

La carroza fue diseñada por un grupo de jóvenes del programa Junior Builders de la Asociación de la Industria de la Construcción del Sur de California (BIASC), informó La Opinión.

La carroza estará presentando el presente y futuro de la construcción de viviendas sostenibles a través de la primera casa de demostración de hidrógeno de su tipo, inspirada en un proyecto de innovación de hidrógeno [H2] de SoCalGas en la ciudad de Downey, según La Opinión.

La [H2] Hydrogen Innovation Experience es la primera demostración totalmente integrada en Estados Unidos que tiene como objetivo mostrar cómo el hidrógeno verde, un gas libre de carbono producido a partir de electricidad renovable, se puede usar en forma pura o como una mezcla para alimentar sistemas de energía limpia, de acuerdo con La Opinión.

Armando Infanzón, portavoz de SoCalGas, dijo que la carroza demuestra lo último en construcción de viviendas sostenibles y resilientes. “Es muy emocionante ver este proyecto que es el primero en Estados Unidos, es una demostración de microondas de hidrógeno limpio y renovable con una casa adentro”, indicó Infanzón, informó La Opinión.

Por su parte, desde ‘San Diego Zoo Wildlife Alliance’, se informó que participaran en el desfile con una carroza alegórica al 50 Aniversario del Safari Park. En ella los espectadores al desfile podran adentrarse en los extensos paisajes y ecosistemas de la increíble vida silvestre. Paul Baribault, presidente y director ejecutivo de la San Diego Zoo Wildlife Alliance, mediante un comunicado de prensa dijo que ofrecerán a los asistentes “experiencias únicas donde las historias de la naturaleza y la conservación cobraran vida”, informó El Diario NY.

El tema de la carroza de este año será: “Celebrando 50 Años de Conservación”. En esta se presentará a Neville, de 4 meses, y a su madre Livia, dos rinocerontes blancos del sur que brindan una enorme esperanza a los esfuerzos vanguardistas para salvar a su pariente lejano, el rinoceronte blanco del norte, según El Diario NY.

Igualmente, la comunidad de Donate Life anunció el pasado 28 de diciembre que presentará una carroza que destaca la importancia de la donación de órganos, ojos y tejidos. Los participantes viajarán en la carroza o serán representados en la carroza con un florógrafo conmemorativo o un retrato floral, y un dragón callejero chino será el protagonista central del carruaje, pues en esta cultura el dragón simboliza el poder, la fuerza y la buena fortuna, informó San Fernando Sun.

El dragón callejero será apoyado en postes por donantes vivos y rodeado de receptores de órganos, ojos y tejidos, cuyas vidas se han transformado y han dado un giro hacia un futuro más próspero, gracias a aquellos que dijeron “SÍ” a la donación de órganos, ojos y tejidos. Un puente tradicional paifang se presenta en la parte posterior de la carroza, con un mensaje especial en mandarín que destaca el poder del Regalo de la Vida, de acuerdo con San Fernando Sun.

Play

Donate Life Rose Parade float The Donate Life Rose Parade float, Lifting Each Other Up, celebrates the power of organ, eye and tissue donation, with donors and recipients working together to support one another. Jessica Oh gets a preview. 2022-12-06T17:13:38Z

