Fiesta de nochevieja de Miley Cyrus 2023: ¿Cómo ver el Live Stream?

La estrella del pop Miley Cyrus vuelve a presentar “Miley’s New Year’s Eve Party” por segundo año consecutivo para NBC. El especial comienza el sábado 31 de diciembre a partir de las 8:00 p.m. Hora del Este/Pacífico en NBC.

Si no tiene cable, puede ver una transmisión en vivo del programa en FuboTV o DirecTV Stream, que incluyen NBC en vivo en la mayoría de los mercados y vienen con una prueba gratuita.

Esas son las dos mejores opciones de transmisión en vivo si está cortando el cable, pero también hay otras alternativas, así que aquí hay una guía completa sobre las diferentes formas de ver la transmisión en vivo en línea de “Miley’s New Year’s Eve Party”:

Nota: Heavy puede ganar una comisión de afiliado si se registra a través de un enlace en esta página

Puedes ver una transmisión en vivo de NBC (en vivo en la mayoría de los mercados) y más de 100 canales de TV en FuboTV, que puedes usar gratis con una prueba de siete días aquí:

Prueba gratis FuboTV TV

Una vez que se haya registrado en FuboTV, puede ver “Miley’s New Year’s Eve Party” en vivo en la aplicación FuboTV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/ S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de FuboTV.

Si no puede ver en vivo, FuboTV viene con 250 horas de espacio de DVR en la nube, así como una función retrospectiva de 72 horas, que le permite ver la mayoría de los programas nuevos a pedido dentro de los tres días (y a veces más) de su conclusión, incluso si no las registra.

DirecTV Stream tiene cuatro paquetes de canales diferentes: “Entretenimiento”, “Elección”, “Ultimate” y “Premier”. NBC (en vivo en la mayoría de los mercados) está incluido en cada uno, y puede elegir cualquier paquete y cualquier complemento que desee con su prueba gratuita de cinco días:

Prueba gratis DirecTV Stream

Una vez que se haya registrado en DirecTV Stream, puede ver “Miley’s New Year’s Eve Party” en vivo en la aplicación DirecTV Stream, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de DirecTV Stream.

Si no puede ver en vivo, DirecTV Stream también viene con 20 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a horas ilimitadas).

Si usó todas sus pruebas gratuitas para otros servicios de transmisión, la forma más económica de ver el programa es a través de Peacock Premium, que tendrá nuevos episodios disponibles al día siguiente. Normalmente cuesta $4.99 por mes, pero actualmente hay una oferta por tiempo limitado de $ 1.99 por mes durante los primeros 12 meses:

Obtenga Peacock TV

Una vez que se haya registrado en Peacock, puede ver “Miley’s New Year’s Eve Party” en la aplicación Peacock, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S , PlayStation 4 o 5, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

También puede mirar en su computadora a través del sitio web de Peacock TV.

Puede ver una transmisión en vivo de NBC (en vivo en mercados seleccionados) y más de 40 otros canales de TV a través del paquete “Sling Blue” de Sling TV. Esta opción no viene con una prueba gratuita, pero es el servicio de transmisión a largo plazo más económico con NBC y otros canales en vivo, además puede obtener su primer mes con la mitad de descuento:

Obtenga Sling TV

Una vez que se haya registrado en Sling TV, puede ver “Miley’s New Year’s Eve Party” en vivo en la aplicación Sling TV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series. X/S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), airTV Mini, Oculus, Portal, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Sling TV.

Si no puede mirar en vivo, Sling TV viene incluido con 50 horas de DVR en la nube.

Previa de la fiesta de fin de año de Miley

Por segundo año consecutivo, Miley Cyrus está celebrando el Año Nuevo para NBC, pero este año, está intercambiando coanfitriones: Pete Davidson ha sido reemplazado por Dolly Parton, quien es la madrina de Cyrus. Parece una mejora definitiva.

El comunicado de prensa de NBC se burla:

NBC tocará en 2023 con “Miley’s New Year’s Eve Party”, organizada por la artista de grabación multiplatino Miley Cyrus y la superestrella mundial Dolly Parton para una noche emocionante de actuaciones e invitados especiales. Unirse a Cyrus y Parton en vivo desde Miami será una alineación estelar de invitados musicales, incluido el aclamado cantautor FLETCHER, el rapero emergente Latto, la banda de rock de Los Ángeles Liily, el dúo viral de hip-hop Rae Sremmurd y la nominada al premio Grammy Sia. . También aparecerán Chloe Fineman, Sarah Sherman y el trío de comedia de “Saturday Night Live” Please Don’t Destroy.

“La ‘Fiesta de Nochevieja de Miley’ inaugural fue un éxito rotundo y sabemos que el espectáculo de este año será igual de espectacular, con muchas sorpresas y mucha diversión”, dijo Jen Neal, vicepresidenta ejecutiva de Entertainment Live Events, Specials and ¡MI! News, NBCUniversal Television and Streaming, en un comunicado. “No podemos esperar a que comience la fiesta”.

En una entrevista con “Entertainment Tonight”, Parton dijo que ella y Cyrus harán algunas comedias y que “cualquier cosa puede pasar en vivo” con los dos juntos.

“Vamos a hacer algunas parodias. Sé que cualquier cosa puede pasar en vivo con nosotros dos. Estoy seguro de que usaremos algunos disfraces extraños y cantaremos algunas canciones serias, algunas canciones divertidas [y] traeremos el año nuevo de manera divertida, estoy seguro”, dijo Parton.

Ella continuó: “Entonces, espero con ansias eso y estar en Miami en esa época del año. Cuando me preguntó por primera vez, cuando habló sobre hacer el programa de Año Nuevo, pensé que podría ser de Nueva York y que no lo haría porque no quería tener tanto frío, ya sabes”, reveló Parton. “Ella dijo: ‘No, por eso no lo hago en Nueva York. Por eso voy a ir a Miami’. Entonces, lo haremos allí, así que debería ser muy divertido. Nunca he pasado mucho tiempo en Miami”.

“Miley’s New Year’s Eve Party” co-presentada por Dolly Parton se transmite el sábado 31 de diciembre a partir de las 8:00 p.m. Horas del Este y del Pacífico en NBC.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Wordle 560: ¿Cuál es la respuesta del 31 de diciembre de 2022?