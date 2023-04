¿Cómo se llama la cinta en que participó Julián Figueroa?

Maribel Guardia comparte con orgullo el trailer de la cinta en que participó su hijo Julián titulada Centurion: The Dancing Stallion. “Estoy emocionada de ver la nueva cinta de caballos danzantes mexicanos ‘Centurion'”, escribió la mamá de Julián en sus redes.

Julián compuso cuatro temas para esta cinta de Hollywood que estrena este 25 de abril y se podrá ver por video-on demand. “Orgullosos de Julián (Qepd) y de ti por este soundtrack original. Lo bueno del arte es que es eterno. ¡La música es eterna al igual que el amor y él siempre estará ahí vivo y feliz en sus canciones!!! Igual de talentoso que tú y el papá (Qepd). Estoy segura que están poniendo caballos a bailar allá arriba. Abrazos”, escribió la actriz Patricia De León, en las redes de Maribel Guardia.



Patricia De León forma parte de elenco de Centurion: The Dancing Stallion. Ella contó en la premier de la cinta que compartió con Maribel Guardia cuando ella sale en una escena de la cinta. La cinta cuenta la historia de Ellissia, una estudiante universitaria que participa en una competencia mexicana de equitación para escapar temporalmente de sus problemas. Luego descubre que sus condiciones de salud le impiden perseguir su pasión.

Esta película fue dirigida por Dana Gonzales y sus productores informaron por medio de una comunicado que Julián Figueroa aparecerá en los créditos del filme. Los productores de la cinta, George Gamble y Nancy White Gamble, lamentaron el inesperado fallecimiento del joven de 27 años a través de un comunicado. “Nos sentimos honrados de haber visto los magníficos talentos de Julián de primera mano: componer, cantar y actuar con nuestros caballos. Era amable, afectuoso, un amoroso hijo, padre y amoroso amigo; era un verdadero caballero. Estábamos excepcionalmente orgullosos de su trabajo en nombre de nuestra película, y aún más orgullosos del buen hombre que era. Julián, fuiste Ángel en la Tierra, y sigues vivo como Ángel en el Cielo. Nuestro amor, apoyo y oraciones están con su familia. Descansa en paz querido amigo”, dice el comunicado.