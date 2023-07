Se suicida Coco Lee, de 48 años: ¿Cómo murió la voz de Mulán?

La cantautora nacida en Hong Kong, Coco Lee, murió después de luchar contra la depresión y un intento fallido de suicidio en su casa el 2 de julio. La diva asiática tenía 48 años cuando murió en un hospital el miércoles 5 de julio.

Las hermanas de Lee, Carol y Nancy Lee, dijeron que la cantante intentó quitarse la vida en su casa el domingo, antes de que fracasaran los intentos de tratarla en un hospital y falleciera el miércoles. “Con gran tristeza, estamos aquí para dar la noticia más devastadora: Coco había estado sufriendo de depresión durante algunos años, pero su condición se deterioró drásticamente en los últimos meses. Aunque Coco buscó ayuda profesional e hizo todo lo posible para combatir la depresión, lamentablemente ese demonio dentro de ella se apoderó de ella”, dijeron las hermanas Lee en una publicación de Facebook/Instagram. Sin declarar con detalles cómo se lastimó Coco.

“El 2 de julio [Coco] se suicidó en su casa y fue enviada al hospital. A pesar de los mejores esfuerzos del equipo del hospital para rescatarla y tratarla del coma, finalmente falleció el 5 de julio de 2023”, agregaron.

Coco dejó su huella en los Estados Unidos después de mudarse a San Francisco a los 8 años con su madre y dos hermanas. Después de la escuela secundaria, Coco asistió a la Universidad de California en Irvine, pero su floreciente carrera como cantante pop en Hong Kong finalmente la llevo al estrellato. Ella empezó a saborear la fama.

La estrella del pop firmó un contrato discográfico con Sony Music Entertainment en 1996, y su álbum CoCo Lee fue el más vendido en Asia ese año, reporta Reuters. Su tema “Do You Want My Love” fue un éxito en Estados Unidos y en 1999 lanzó un disco en inglés, titulado Just No Other Way. Su emotiva canción “A Love Before Time” de la película Crouching Tiger, Hidden Dragon fue nominada a un Óscar en el 2001. Ella se convirtió en la primera americana china en cantar en los Óscar cuando cantó “Crouching Tiger, Hidden Dragon”.

La cantante fue la voz de Mulán en la versión en mandarín de la película de Disney y cantó el tema “Reflection.” En el 2023 celebraría el aniversario 30 de su brillante carrera.